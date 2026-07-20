أرباح «بنك الرياض» تتجاوز 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026

أعلن «بنك الرياض» عن نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026 (ستة أشهر)، محققاً ارتفاعاً في صافي الربح العائد لمساهميه بنسبة 3.54 في المائة ليصل إلى 5.26 مليار ريال (نحو 1.40 مليار دولار)، مقارنة بـ5.08 مليار ريال (1.36 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النتائج الربعية، سجل البنك صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.65 مليار ريال (706.4 مليون دولار)، بنمو سنوي قدره 2.02 في المائة مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2025 البالغة 2.60 مليار ريال (692.4 مليون دولار)، وبارتفاع شهري بلغ 1.36 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

أبرز المؤشرات المالية ودخل العمليات

وأوضح البنك أن نمو صافي الربح خلال فترة الأشهر الستة يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.61 في المائة ليبلغ 9.35 مليار ريال (2.49 مليار دولار)، مقارنة بـ9.02 مليار ريال (2.41 مليار دولار) للفترة نفسها من العام السابق.

وجاء هذا النمو مسنوداً بارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح، وقابله جزئياً ارتفاعٌ في إجمالي مصاريف العمليات.

كما حقق صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل نمواً بنسبة 12.60 في المائة ليصل إلى 6.60 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، مقارنة بـ5.86 مليار ريال (1.56 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

توسع محفظة التمويل والأصول

وسجل المركز المالي للبنك نمواً ملحوظاً على صعيد مختلف الأنشطة الرئيسة؛ حيث ارتفع إجمالي الموجودات (الأصول) بنسبة 8.50 في المائة ليصل إلى 533.64 مليار ريال (142.30 مليار دولار). كما شهدت محفظة القروض والسلف نمواً بنسبة 6.51 في المائة لتبلغ 377.63 مليار ريال (100.70 مليار دولار).

وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.93 في المائة لتصل إلى 348.27 مليار ريال (92.87 مليار دولار)، فيما قفزت محفظة الاستثمارات بنسبة 26.49 في المائة لتسجل 92.47 مليار ريال (24.66 مليار دولار) مقارنة بـ73.11 مليار ريال (19.50 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9.91 في المائة ليصل إلى 67.50 مليار ريال (18 مليار دولار).

المخصصات وربحية السهم

وعلى صعيد إدارة المخاطر، بلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والأصول المالية الأخرى صافياً قدره 674.93 مليون ريال (179.98 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.56 في المائة مقارنة بـ671.19 مليون ريال (178.98 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 1.24 ريال (0.33 دولار) مقارنة بـ1.21 ريال (0.32 دولار) للفترة المماثلة من عام 2025.