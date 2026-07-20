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الاقتصاد

«العربي الوطني» يرفع أرباحه 6.5 % إلى 380 مليون دولار في الربع الثاني 2026

مجلس الإدارة أقر توزيع 344.3 مليون دولار أرباحاً نقدية مرحلية على المساهمين

مبنى «العربي الوطني» في العاصمة الرياض (الشركة)
مبنى «العربي الوطني» في العاصمة الرياض (الشركة)
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«العربي الوطني» يرفع أرباحه 6.5 % إلى 380 مليون دولار في الربع الثاني 2026

مبنى «العربي الوطني» في العاصمة الرياض (الشركة)
مبنى «العربي الوطني» في العاصمة الرياض (الشركة)

أعلن البنك العربي الوطني ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 1.42 مليار ريال (379.5 مليون دولار)، مقارنةً مع 1.34 مليار ريال (356.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفصح البنك، في بيان نُشر اليوم الاثنين، على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو الأرباح على أساس سنوي جاء مدفوعاً بارتفاع صافي المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي المكاسب من بيع استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، إلى جانب نمو صافي دخل العمليات الأخرى، وصافي دخل العمولات الخاصة.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 2.78 مليار ريال (741.3 مليون دولار)، مقارنةً مع 2.64 مليار ريال (704 ملايين دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بإجمالي 1.291 مليار ريال (344.3 مليون دولار)، بواقع 0.65 هلله للسهم، بما يعادل 6.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وذلك على نحو 1.986 مليار سهم.

وأوضح البنك أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 يوليو (تموز) 2026، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في 4 أغسطس (آب) 2026.

وأشار البنك إلى أنه حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية المرحلية عن النصف الأول من عام 2026.

وأضاف أن التوزيعات النقدية المحولة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عبر الوسيط المالي المقيم ستخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5 في المائة، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

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