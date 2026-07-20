وزير الخارجية السعودي يناقش مع مستشار الأمن الهندي أمن الطاقة والممرات المائية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع وأجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند، الاثنين، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله للمستشار دوفال في الرياض، العلاقات الثنائية بين السعودية والهند وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانب آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي أجراه مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الاثنين، آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ سبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.