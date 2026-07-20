عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم العربي الخليج

وزير الخارجية السعودي يناقش مع مستشار الأمن الهندي أمن الطاقة والممرات المائية

بحث هاتفياً مع حسين الشيخ مستجدات غزة ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند في الرياض (واس)
TT
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش مع مستشار الأمن الهندي أمن الطاقة والممرات المائية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند في الرياض (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع وأجيت دوفال مستشار الأمن الوطني بالهند، الاثنين، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله للمستشار دوفال في الرياض، العلاقات الثنائية بين السعودية والهند وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانب آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي أجراه مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الاثنين، آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ سبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مواضيع
أخبار السعودية السعودية فلسطين الهند الخليج العربي العالم العربي العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

الولايات المتحدة​ تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الصحافة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (رويترز)

روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

أكد ماركو روبيو أن السعودية تُعدُّ «شريكاً استراتيجياً مهماً» للولايات المتحدة، وأشار إلى أن إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية معها أمر منطقي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
الخليج صورة لـ«إنسيليا» من موقع شركة «بحار» التي تتبع لها السفينة
الخليج

تعرض سفينة سعودية لاستهداف في البحر الأحمر... وسلامة طاقمها

أفاد مصدر سعودي مسؤول، فجر الخميس، بتعرض سفينة «إنسيليا» لاستهداف في البحر الأحمر، مؤكداً سلامة طاقمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مؤتمر صحافي في الرياض بتاريخ 13 أبريل 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
الخليج

اتفاق نووي سعودي - أميركي يؤسس لشراكة تمتد لعقود

وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس (الشرق الأوسط)
الخليج

رفض سعودي - يوناني لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة

أكدت السعودية واليونان على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي يلقي كلمته خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الأربعاء (مجلس التعاون)
الخليج

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إيران وتهديدات الحوثيين تستوجبان موقفاً دولياً حازماً

​أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات إيران على دول الخليج وتهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب تستوجبان محاسبة فورية وموقفاً دولياً حازماً

«الشرق الأوسط» (نيويورك)