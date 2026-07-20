العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل أسبوع أرباح حاسم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، بعد التراجع الذي شهدته «وول ستريت» الأسبوع الماضي بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من نتائج أرباح الشركات الكبرى التي قد تختبر موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي في السوق، وسط استمرار الحذر بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ويتسارع موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني هذا الأسبوع، مع ترقب نتائج عدد من الشركات الكبرى، من بينها «ألفابت»، و«تسلا»، و«إنتل»، و«آي بي إم».

وتُعد «ألفابت»، إحدى شركات «السبع الكبرى– ماغنيفيسنت سِفن» في السوق الأميركية، من أبرز الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ تنفق مليارات الدولارات على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بهذه التقنية.

وكان الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لمكاسب السوق هذا العام؛ إذ عزز أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من الشركات التي يُنظر إليها على أنها المستفيد الأكبر من هذا التوسع، وساعد المؤشرات الأميركية الرئيسية على تسجيل مستويات قياسية.

وستحظى نتائج أعمال «إنتل» و«تكساس إنسترومنتس» بمتابعة وثيقة، بعد أن تحوَّلت موجة الصعود القوية في أسهم شركات الرقائق إلى تراجع حاد خلال الفترة الأخيرة.

وأنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تعاملات يوم الجمعة منخفضاً بأكثر من 20 في المائة عن أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يونيو (حزيران)، ما يؤكد دخوله مرحلة تصحيح هبوطي.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة البحوث في شركة «إكس تي بي»: «إذا أشارت نتائج الأرباح خلال الأسابيع المقبلة إلى أن الشركات لا تزال في مرحلة الإنفاق على تطوير الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن ينفد صبر المستثمرين، وقد تستمر موجة البيع خلال أشهر الصيف».

وفي الساعة 5:18 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 106 نقاط، أو بنسبة 0.2 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 16.5 نقطة، أو بنسبة 0.22 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 111.75 نقطة، أو بنسبة 0.39 في المائة.

وسجلت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضي، متأثرة بالتراجع الكبير في أسهم شركات أشباه الموصلات التي حققت مكاسب قوية في الفترة الماضية. وجاء هذا التراجع رغم أن بيانات التضخم الإيجابية خففت بعض المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين بدأت البنوك الأميركية الكبرى موسم إعلان الأرباح بنتائج قوية.

ووفقاً لأداة متابعة توقعات أسعار الفائدة التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تسعِّر الأسواق احتمالاً بنسبة 12 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (تموز)، واحتمالاً بنسبة 53 في المائة لرفع آخر في سبتمبر (أيلول).

ويتابع المستثمرون من كثب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعد تصاعد التوترات في النزاع المستمر منذ نحو 5 أشهر.

وشنت القوات الأميركية غارات جوية على إيران لليوم التاسع على التوالي يوم الاثنين، ما أثار مخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وزادت التوترات المتجددة المخاوف من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً إلى مستويات بداية الحرب، ما قد يعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم. وكان خام برنت قد تجاوز في وقت سابق من اليوم مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل يونيو.

وقالت بروكس إن التصعيد الأخير «قوَّض أيضاً افتراض أن أزمة الشرق الأوسط انتهت، وأن أسعار الطاقة ستعود إلى مستوياتها الطبيعية».