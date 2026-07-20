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الاقتصاد

الصين تواصل قطع إمدادات المعادن الأرضية عن اليابان

علما الصين واليابان (رويترز)
علما الصين واليابان (رويترز)
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الصين تواصل قطع إمدادات المعادن الأرضية عن اليابان

علما الصين واليابان (رويترز)
علما الصين واليابان (رويترز)

تراجعت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية والخاضعة للرقابة إلى اليابان بشكل كبير في يونيو (حزيران)، مما يُفاقم تداعيات الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على المواد الخام. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين أن الصين لم تُصدّر أي غاليوم أو ديسبروسيوم أو تيربيوم أو إيتريوم إلى اليابان الشهر الماضي. وقد خضعت الصادرات لقيود صارمة لعدة أشهر. وتمتلك اليابان أكبر قطاع لإنتاج مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة في العالم خارج الصين، ولكنها، مثل غيرها من الدول، تعتمد على الصين في استيراد بعض مدخلات المعادن الأرضية النادرة.

وقد انخفضت صادرات المعادن الخاضعة للرقابة بشكل حاد بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تسببت في شرخ دبلوماسي. وفرضت بكين قيوداً على صادرات أنواع من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات التي تحتوي عليها في أبريل (نيسان) 2025. وشددت علناً القيود على الصادرات إلى اليابان في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم مرتين أخريين في الشهر التالي، مستهدفةً التكتلات الكبرى.

وقد دقّت الشركات في اليابان ناقوس الخطر بشأن الوصول إلى المعادن الحيوية، محذرةً من أن ذلك بدأ يؤثر على الاقتصاد الياباني بشكل عام. وتسمح ضوابط التصدير الصينية لها باستغلال موقعها المهيمن في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وأصبحت إحدى أقوى أدوات بكين الدبلوماسية، التي نوقشت أيضاً في المفاوضات الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وانخفضت صادرات معدن الغاليوم، المستخدم في صناعة الرقائق والمغناطيسات، إلى اليابان إلى الصفر في يونيو، بعد أن حصل المستهلكون هناك على بعض الراحة مع شحنة كبيرة في مايو (أيار). وقد أدى النقص الناتج عن ضوابط التصدير في الإيتريوم - وهو عنصر أرضي نادر يُستخدم لحماية شفرات التوربينات في محركات الطائرات أو محطات الطاقة من الحرارة الشديدة - إلى اضطراب السوق.

ولم تُصدّر الصين أي إيتريوم إلى اليابان في يونيو. وفي المقابل، لم تستقبل الولايات المتحدة، التي كانت وجهة رئيسية لصادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة قبل سريان القيود، أي شحنات للشهر الثاني على التوالي. وفي سياق متصل، حافظت صادرات الصين الإجمالية من مغناطيس العناصر الأرضية النادرة على قوتها في يونيو، حيث صدّرت نحو 5649 طناً مترياً من المغناطيس، مقارنةً بـ4730 طناً في الشهر السابق.

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اقتصاد معادن تكنولوجيا الصين اليابان

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