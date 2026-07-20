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الاقتصاد

«طيران الرياض» يؤكد شراء 28 طائرة «بوينغ» إضافية... ويرفع طلبياته إلى 67 «دريملاينر»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (حساب الشركة على إكس)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (حساب الشركة على إكس)
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«طيران الرياض» يؤكد شراء 28 طائرة «بوينغ» إضافية... ويرفع طلبياته إلى 67 «دريملاينر»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (حساب الشركة على إكس)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (حساب الشركة على إكس)

أعلن «طيران الرياض» خلال «معرض فارنبره الدولي للطيران» تأكيد تفعيل خياراته المتبقية لشراء 28 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، بما في ذلك تحويل طلب 20 طائرة من طراز «787-9» إلى الطراز الأكبر «787-10»، ليرتفع إجمالي طلباته المؤكدة من هذا الطراز إلى 67 طائرة.

وقال الناقل الوطني الجديد للمملكة، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إن الاتفاقية وُقعت مع شركة «بوينغ» خلال المعرض المقام في المملكة المتحدة، في خطوة تدعم خططه لتوسيع شبكة وجهاته العالمية.

وأضاف أن إدخال طائرات «787-10» إلى الأسطول سيعزز السعة التشغيلية للركاب والشحن، ويوفر مرونة أكبر في تشغيل الرحلات طويلة المدى، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

ووفق الشركة، فإن تشغيل طرازي «787-9» و«787-10» معاً سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية عبر توحيد إجراءات التدريب والصيانة وأنظمة التشغيل، فضلاً عن توفير تجربة سفر موحدة عبر شبكة رحلاتها الدولية.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، إن تأكيد الطلبية الجديدة يمثل «محطة استراتيجية» في مسيرة الشركة نحو بناء ناقل جوي عالمي، مضيفاً أن الطائرات الجديدة ستدعم التوسع في شبكة الوجهات وتلبية الطلب المتنامي على نقل الركاب والشحن.

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، إن إضافة طائرات «787-10» ستدعم خطط «طيران الرياض» للنمو وتوسيع عملياته الدولية.

ويستهدف «طيران الرياض» تشغيل رحلات إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 ضمن خطط المملكة لتطوير قطاع الطيران وتعزيز مكانة الرياض مركزاً عالمياً للنقل الجوي.

وتتوقع الشركة أن يسهم توسع عملياتها في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بحلول عام 2030.

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صندوق الاستثمارات العامة عالم الطيران أخبار السعودية شركات بوينغ السعودية

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