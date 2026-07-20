رهانات رفع الفائدة الأوروبية تدفع عوائد السندات الألمانية لأعلى مستوياتها منذ عامين

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجَل عامين إلى أعلى مستوياتها في عامين، يوم الاثنين، مع تعزيز صعود أسعار النفط، المدفوع بتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، توقعات الأسواق بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، بحلول أوائل عام 2027.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3 في المائة، لتتجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنها من اضطرابات في تدفقات شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وصعد عائد السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.79 في المائة، بعدما لامس 2.8174 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024.

وأظهرت الأسواق المالية توقعات بأن يصل معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.69 في المائة، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم إلى 2.77 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.25 في المائة. كما تُسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة مجدداً في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأشار محللون إلى عودة العلاقة الوثيقة بين أسعار النفط وأسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو، وهي العلاقة التي هيمنت على تحركات الأسواق، خلال أشهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضية، إلى الظهور مجدداً في التداولات الأخيرة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لأسواق السندات في منطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.15 في المائة. وكان العائد قد بلغ 3.20 في المائة، في منتصف مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2011.

ولا تزال الأسواق تتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقالت جيادا جياني، الخبيرة الاقتصادية لدى «سيتي»: «رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، فإن هذه التطورات لا تزال أقل من السيناريو الأساسي الذي وضعناه في يونيو (حزيران) الماضي، كما أن مؤشرات انتقال هذه الضغوط إلى الاقتصاد الأوسع ما زالت محدودة».

وفي أسواق السندات الأخرى، ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجَل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.83 في المائة.

واتسعت الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية إلى 82 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو. وكانت الفجوة قد بلغت 63 نقطة أساس في فبراير، قبل الهجوم على إيران، قبل أن تتسع إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أوسع مستوى لها منذ يونيو 2025.