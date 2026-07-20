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الاقتصاد

غالون البنزين فوق 4 دولارات مجدداً في أميركا

شخصان يزودان سيارتهما بالوقود في إحدى محطات الوقود بشيكاغو (رويترز)
شخصان يزودان سيارتهما بالوقود في إحدى محطات الوقود بشيكاغو (رويترز)
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غالون البنزين فوق 4 دولارات مجدداً في أميركا

شخصان يزودان سيارتهما بالوقود في إحدى محطات الوقود بشيكاغو (رويترز)
شخصان يزودان سيارتهما بالوقود في إحدى محطات الوقود بشيكاغو (رويترز)

تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة عتبة أربعة دولارات للغالون يوم الاثنين، في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقاً حيوياً لإمدادات النفط العالمية.

وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في نهاية فبراير (شباط).

ووفقاً لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأميركية فقد بلغ متوسط سعر الغالون اليوم الاثنين 4.0030 دولار.

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نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا

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