تحسن صادرات الصين من منتجات النفط المكررة في يونيو وسط قيود على التصدير

تحسنت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار) الذي سبقه، لكنها لا تزال متراجعة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسط قيود على التصدير بدأت في منتصف مارس (آذار) لحماية الإمدادات المحلية في أعقاب حرب إيران.

وتعدّ الصين من أكبر مصدري الوقود في آسيا، ومن شأن تقليص حصص التصدير أن يخفف من حدة نقص الإمدادات، حيث خفضت مصافي التكرير الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب.

وبلغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى هونغ كونغ وماكاو 643.712 ألف طن، بزيادة طفيفة قدرها 4 في المائة على مايو الماضي.

وبلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة إلى مناطق أخرى غير هونغ كونغ وماكاو 804.968 ألف طن في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن بزيادة قدرها 11 في المائة على مايو الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات البنزين إلى دول آسيوية، باستثناء الكميات المُصدّرة إلى هونغ كونغ وماكاو، 76.753 ألف طن. واستقبلت كمبوديا 30.267 ألف طن، وسريلانكا 30 ألف طن، وهما أكبر مستوردين. وبلغت الصادرات إلى ميانمار 9.512 ألف طن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قيود بكين على الصادرات تشمل وقود الديزل الحيوي، المصنوع أساساً من زيت الطهي المستعمل.

وبلغت صادرات وقود الطائرات، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 426.465 ألف طن، بفارق 15 في المائة عن شهر مايو الماضي، وبتراجع بنسبة 64 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكانت فيتنام أكبر وجهة تصدير، حيث بلغت الصادرات إليها 110.340 ألف طن.