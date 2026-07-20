عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

تحسن صادرات الصين من منتجات النفط المكررة في يونيو وسط قيود على التصدير

قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسوّ بمحطة نفط في الصين (رويترز)
قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسوّ بمحطة نفط في الصين (رويترز)
TT
TT

تحسن صادرات الصين من منتجات النفط المكررة في يونيو وسط قيود على التصدير

قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسوّ بمحطة نفط في الصين (رويترز)
قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسوّ بمحطة نفط في الصين (رويترز)

تحسنت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار) الذي سبقه، لكنها لا تزال متراجعة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسط قيود على التصدير بدأت في منتصف مارس (آذار) لحماية الإمدادات المحلية في أعقاب حرب إيران.

وتعدّ الصين من أكبر مصدري الوقود في آسيا، ومن شأن تقليص حصص التصدير أن يخفف من حدة نقص الإمدادات، حيث خفضت مصافي التكرير الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب.

وبلغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى هونغ كونغ وماكاو 643.712 ألف طن، بزيادة طفيفة قدرها 4 في المائة على مايو الماضي.

وبلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة إلى مناطق أخرى غير هونغ كونغ وماكاو 804.968 ألف طن في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن بزيادة قدرها 11 في المائة على مايو الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات البنزين إلى دول آسيوية، باستثناء الكميات المُصدّرة إلى هونغ كونغ وماكاو، 76.753 ألف طن. واستقبلت كمبوديا 30.267 ألف طن، وسريلانكا 30 ألف طن، وهما أكبر مستوردين. وبلغت الصادرات إلى ميانمار 9.512 ألف طن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قيود بكين على الصادرات تشمل وقود الديزل الحيوي، المصنوع أساساً من زيت الطهي المستعمل.

وبلغت صادرات وقود الطائرات، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 426.465 ألف طن، بفارق 15 في المائة عن شهر مايو الماضي، وبتراجع بنسبة 64 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكانت فيتنام أكبر وجهة تصدير، حيث بلغت الصادرات إليها 110.340 ألف طن.

مواضيع
نفط الاقتصاد الصيني الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما تراجعت قليلاً من أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
الاقتصاد

النفط يلامس 96 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تصاعد التوترات البحرية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفضت عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 58 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي (إكس)
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير التوقعات مع انخفاض عمليات التكرير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض عمليات التكرير

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
الاقتصاد

النفط يسجل ذروة 6 أسابيع مع تصاعد وتيرة حرب إيران

واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب ذروة ستة أسابيع، يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من تعطل طرق الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الحرب بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة نفط في كاواساكي بالقرب من طوكيو في اليابان (رويترز)
الاقتصاد

أسعار واردات النفط اليابانية بالين تسجل رقماً قياسياً في يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الأربعاء، أن أسعار واردات النفط الخام اليابانية سجلت مستوى قياسياً جديداً بالين في يونيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)