الأسهم الكورية الجنوبية تقفز بدعم بيانات التضخم الأميركية وصعود أسهم الرقائق

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية أكبر مكاسب لها في نحو خمسة أسابيع، الأربعاء، مدفوعة بقفزة قوية في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع شهية المستثمرين للمخاطرة ودعمت أسهم التكنولوجيا عالمياً.

وارتفع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة 7.5 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف يونيو (حزيران)، بدعم من صعود سهم «إس كيه هاينكس»، المتخصصة في رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 13 في المائة.

كما ارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 8 في المائة، وقفز سهم «هانمي سيميكوندكتور» المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بأكثر من 29 في المائة، مدعوماً بتوقعات إيجابية للطلب على رقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأدت المكاسب الحادة إلى تفعيل آلية «سايدكار» في البورصة الكورية، التي توقف مؤقتاً تداولات البرامج الآلية عند حدوث تقلبات كبيرة في السوق.

وجاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في الولايات المتحدة خلال جلسة الثلاثاء، مدعومين بنتائج قوية لكبرى البنوك الأميركية وبيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات، فيما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأسهم أشباه الموصلات بنسبة 2.5 في المائة.

ويأتي هذا الانتعاش بعد أسابيع من التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات الرقائق في كوريا الجنوبية، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الأرباح، وحجم الإنفاق من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وخطط التوسع الإنتاجي التي قد تخفف نقص المعروض من رقائق الذاكرة مستقبلاً.

كما ساهمت إعادة تموضع المستثمرين الأجانب والانتشار المتزايد للصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم منفردة في زيادة حدة التقلبات، علماً بأن مؤشر «كوسبي» كان قد فقد نحو 20 في المائة من قيمته منذ إغلاقه القياسي في 22 يونيو (حزيران).

وقالت مجموعة «سيتي» في مذكرة بحثية إن التراجع الأخير في أسعار الأسهم «يعكس تصحيحاً فنياً ناجماً عن عمليات جني أرباح واسعة في السوق، وهو ما يمثل فرصة محتملة للشراء»، مؤكدة أنها لا تزال متفائلة بآفاق قطاع رقائق الذاكرة الكوري.

من جهتها، بدأت «باركليز» تغطية إيصالات الإيداع المدرجة في بورصة «ناسداك» الخاصة بشركة «إس كيه هاينكس» بتوصية «زيادة الوزن»، وحددت سعراً مستهدفاً عند 330 دولاراً، بعدما أغلقت تلك الإيصالات مرتفعة 27 في المائة إلى 193.92 دولار في الجلسة السابقة.

وفي بقية التداولات، ارتفع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.94 في المائة، وصعد سهم «كيا» بنسبة 4.08 في المائة، كما زاد سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 3.95 في المائة، وارتفع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 3.29 في المائة.

وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري بشكل طفيف إلى 1491 ووناً مقابل الدولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته في شهرين عند 1484.5 وون للدولار.