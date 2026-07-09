إقبال قياسي يفوق المعروض بـ7 مرات على طرح «إس كيه هاينكس» في أميركا

أفاد مصدر مطلع بأن الطلب على طرح أسهم شركة «إس كيه هاينكس» في الولايات المتحدة، والبالغ قيمته 28 مليار دولار، تجاوز حجم المعروض بأكثر من سبعة أضعاف، في مؤشر على الإقبال القوي من المستثمرين على الشركة التي تُعد لاعباً رئيسياً في سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يكون طرح شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية ثاني أكبر اكتتاب عالمياً، بعد الطرح القياسي لشركة «سبايس إكس» بقيمة 85.7 مليار دولار الشهر الماضي. ومن المقرر أن تُستخدم عائدات الطرح في تمويل مصانع ومعدات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى توفير التمويل، من المتوقع أن يساعد الإدراج في السوق الأميركية على تقليص فجوة التقييم بين «إس كيه هاينكس» ونظيراتها الأميركية. فقد استفادت شركة «ميكرون» المنافسة، رغم امتلاكها حصة سوقية أقل في منتجات الذاكرة الرئيسية، من الوصول المباشر إلى أكبر قاعدة مستثمرين في العالم.

ويُتداول سهم «ميكرون» حالياً عند مضاعف ربحية متوقع للأشهر الـ12 المقبلة يبلغ 6.66 مرة، مقارنة بـ5.5 مرة لسهم «إس كيه هاينكس».

مكاسب قوية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

رسّخت شركة «إس كيه هاينكس» مكانتها العالمية من خلال ريادتها في إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، بعد 14 عاماً من الاستثمارات طويلة الأمد التي واجهت في بداياتها شكوكاً واسعة، لكنها أثبتت لاحقاً أنها وضعت الشركة في قلب سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقال يو هوي جون، أستاذ الهندسة الكهربائية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: «ما دام استمر الطلب على معالجات الرسوميات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فستظل (إس كيه هاينكس) شركة لا غنى عنها».

وكان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، قد صرح الشهر الماضي بأن «إس كيه هاينكس» ستبقى الشريك الأكبر لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، مشيراً إلى أن نقص رقائق الذاكرة قد يستمر لعدة سنوات بسبب قوة الطلب.

ورغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً خلال الأسابيع الأخيرة، حققت شركات مثل «إس كيه هاينكس» ومنافستها «سامسونغ إلكترونيكس» مكاسب تاريخية، مدفوعة بالطلب المتنامي على رقائق تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأرباح.

وأغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً بنسبة 5 في المائة يوم الخميس، لكنه تراجع بنحو الربع خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، لا يزال السهم مرتفعاً بنسبة 680 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ورغم الصعود القوي في قيمة السهم على المدى الطويل، لم تتجاوز مكاسبه أداء الأرباح الهائل للشركة، التي حققت مستويات أرباح قياسية انعكست على حوافز الموظفين، إذ يُتوقع أن يحصل كل موظف على مكافأة سنوية تقارب 574,500 دولار.

كما تراجع مضاعف الربحية المتوقع للشركة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 5.5 مرة حالياً، مقارنة بـ7.9 مرة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

بدء التداول الجمعة

تعتزم «إس كيه هاينكس» تحديد السعر النهائي لطرح شهادات الإيداع الأميركية (ADR) يوم الخميس، على أن يبدأ تداولها في بورصة «ناسداك» يوم 10 يوليو (تموز).

ويمثل كل 10 شهادات إيداع أميركية سهماً عادياً واحداً، فيما حددت الشركة سعراً مرجعياً قدره 242,500 وون كوري لكل شهادة، استناداً إلى سعر إغلاق السهم في بورصة سيول يوم 3 يوليو. وأغلق السهم يوم الخميس عند 2,186,000 وون كوري.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» أن شركة «بايلي جيفورد أوفرسيز»، وصناديق استثمارية تديرها شركتا «كوتو مانجمنت» و«سيتويشنال أويرنس بارتنرز»، أبدت اهتماماً بشراء شهادات إيداع أميركية للشركة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال لي مين هي، المحلل لدى «بي إن كيه للاستثمار والأوراق المالية»، إن إدراج «إس كيه هاينكس» في السوق الأميركية قد لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كبير في سعر سهمها المحلي، خلافاً لبعض التوقعات، مشيراً إلى استمرار تأثير ما يُعرف بـ«خصم كوريا»، أي تداول الشركات الكورية بتقييمات أقل بسبب المخاوف المتعلقة بحوكمة الشركات.