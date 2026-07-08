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الاقتصاد

التضخم السويدي يسجل 1.3 % في يونيو ويقلِّص توقعات رفع الفائدة

أشخاص يستقلُّون دراجات هوائية يمرُّون بجوار مطعم ذي جلسات خارجية في أحد شوارع حي سودرمالم باستوكهولم (رويترز)
أشخاص يستقلُّون دراجات هوائية يمرُّون بجوار مطعم ذي جلسات خارجية في أحد شوارع حي سودرمالم باستوكهولم (رويترز)
  • استوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم السويدي يسجل 1.3 % في يونيو ويقلِّص توقعات رفع الفائدة

أشخاص يستقلُّون دراجات هوائية يمرُّون بجوار مطعم ذي جلسات خارجية في أحد شوارع حي سودرمالم باستوكهولم (رويترز)
أشخاص يستقلُّون دراجات هوائية يمرُّون بجوار مطعم ذي جلسات خارجية في أحد شوارع حي سودرمالم باستوكهولم (رويترز)

أظهرت تقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في السويد، وفق مؤشر الأسعار عند سعر فائدة ثابت، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو (حزيران).

وباستثناء تكاليف الطاقة المتقلبة -وهي القراءة التي يوليها البنك المركزي اهتماماً خاصاً- بلغ معدل التضخم 0.4 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».

وقال ميكائيل نوردين، المسؤول في مكتب الإحصاء، في بيان: «تراجع معدل التضخم في يونيو يعود -من بين عوامل أخرى- إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل».

وجاءت القراءة أعلى بقليل من توقعات المحللين و(ريكسبانك)»، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مقارنة بشهر مايو (أيار).

وكان تأثير الحرب الإيرانية على التضخم الرئيسي محدوداً، مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بفضل مزيج الطاقة في السويد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر غير أحفورية، إلى جانب قوة العملة المحلية (الكرونة) والتخفيضات الضريبية المؤقتة التي أقرتها الحكومة.

ومع ذلك، حذَّر البنك المركزي في يونيو من أن تنامي الضغوط التضخمية يرفع احتمال زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام إلى نحو 50 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، شهد الصراع في الخليج تصعيداً جديداً، رغم التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت، إلا أن أسعار النفط عادت لاحقاً إلى مستوياتها المسجلة في مارس (آذار).

ويتوقع المحللون أن تظل الضغوط السعرية محدودة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يقلص احتمالات إقدام «ريكسبانك» على رفع أسعار الفائدة.

وفي بيانات منفصلة، أظهر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد السويدي نما بنسبة 0.9 في المائة في مايو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن هذا التسارع، مقارنة بنمو بلغ 0.6 في المائة في أبريل (نيسان)، يعكس زيادة الإنتاج في قطاع الخدمات وتراجع الواردات.

ومن المقرر أن يعلن «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 أغسطس (آب)، بينما تصدر القراءة النهائية لبيانات التضخم في 15 يوليو (تموز).

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التضخم طاقة البنك المركزي السويد

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بعد إعلان ترمب انتهاء الهدنة مع إيران... الذهب يفقد 1 % من قيمته

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر تابع لبورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر تابع لبورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد إعلان ترمب انتهاء الهدنة مع إيران... الذهب يفقد 1 % من قيمته

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر تابع لبورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر تابع لبورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب والفضة بقوة، الأربعاء، بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن انتهاء الهدنة مع إيران موجة جديدة من التوتر في الأسواق، دفعت أسعار النفط والدولار إلى الارتفاع، وعززت توقعات استمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب الفوري بنسبة 1 في المائة إلى 4064.03 دولار للأوقية، مواصلاً خسائره بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو أسبوع، بينما انخفضت الفضة الفورية بنحو 3 في المائة إلى 58.14 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعادن النفيسة بعدما أعلن ترمب انتهاء الهدنة مع إيران، في أعقاب الضربات الأميركية الجديدة وإلغاء الإعفاء الذي كان يسمح ببعض مبيعات النفط الإيراني، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، في حين صعد الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وأدى ارتفاع النفط إلى زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما عزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، لتتراجع جاذبية الذهب والفضة اللذين لا يدران عائداً.

وتراقب الأسواق في الوقت نفسه محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في وقت ما زالت فيه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الأسواق العالمية.

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حرب إيران الاقتصاد العالمي الذهب اقتصاد الأسواق المالية العالم
الاقتصاد

تصريحات ترمب تشعل الأسواق... موجة بيع تضرب الأسهم العالمية

متداول في بورصة نيويورك وخلفه يظهر الرئيس الأميركي على شاشة التلفزيون من المكتب البيضاوي يوم الاثنين (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك وخلفه يظهر الرئيس الأميركي على شاشة التلفزيون من المكتب البيضاوي يوم الاثنين (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تصريحات ترمب تشعل الأسواق... موجة بيع تضرب الأسهم العالمية

متداول في بورصة نيويورك وخلفه يظهر الرئيس الأميركي على شاشة التلفزيون من المكتب البيضاوي يوم الاثنين (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك وخلفه يظهر الرئيس الأميركي على شاشة التلفزيون من المكتب البيضاوي يوم الاثنين (أ.ب)

تراجعت الأسهم العالمية، الأربعاء، بينما قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة العالمية ودفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.

وارتفعت عقود خام برنت بنحو 5.3 في المائة إلى قرابة 78 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لضغوط قوية في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5 في المائة مع ارتفاع عوائد السندات، بينما شهد الدولار تحركات محدودة وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان ترمب انتهاء الهدنة مع إيران، في أعقاب شن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية، وإلغاء الإعفاء الذي كان يسمح باستمرار بعض مبيعات النفط الإيراني، الأمر الذي عزز المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر منطقة الخليج.

وفي آسيا، دخل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي رسمياً مرحلة السوق الهابطة بعد أن تجاوزت خسائره 20 في المائة مقارنة بذروته المسجلة الشهر الماضي، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات، في ظل إعادة تموضع المستثمرين بعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي بحثاً عن تقييمات أكثر جاذبية في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

وفي المقابل، قفز سهم «علي بابا» المدرج في هونغ كونغ بنحو 12 في المائة، في أداء خالف الاتجاه العام للأسواق الآسيوية.

وعلى صعيد الشركات، اقترب بنك «يوني كريديت» الإيطالي من تعزيز سيطرته على «كومرتس بنك» الألماني بعد نجاحه في رفع حصته المحتملة إلى 47.6 في المائة، فيما أعلنت شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية «تيماسيك» زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وأسواق الأميركيتين، لترتفع قيمة محفظتها الاستثمارية إلى 518 مليار دولار سنغافوري (نحو 401 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية الماضية.

وعكست حركة الأسواق اتساع موجة العزوف عن المخاطرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.57 في المائة، كما صعدت عوائد السندات الألمانية والبريطانية، بينما تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4079.7 دولار للأوقية، وانخفضت عملة «بتكوين» بنحو 2.7 في المائة إلى أقل من 62 ألف دولار، وسط استمرار الضغوط على الأصول المالية بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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الاقتصاد العالمي حرب إيران اقتصاد الأسواق المالية أسعار الأسهم العالم
الاقتصاد

النفط يرتفع أكثر من 5 % بعد إعلان ترمب انتهاء وقف النار مع إيران

خزان نفط خام في منطقة إيبيجو ليكي بمدينة لاغوس (رويترز)
خزان نفط خام في منطقة إيبيجو ليكي بمدينة لاغوس (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع أكثر من 5 % بعد إعلان ترمب انتهاء وقف النار مع إيران

خزان نفط خام في منطقة إيبيجو ليكي بمدينة لاغوس (رويترز)
خزان نفط خام في منطقة إيبيجو ليكي بمدينة لاغوس (رويترز)

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 في المائة خلال جلسة الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، عقب هجمات جديدة بين البلدين.

وشنت إيران والولايات المتحدة هجمات متبادلة وأعادت واشنطن فرض عقوبات على مبيعات طهران من النفط، مما فاقم المخاوف من تعثر اتفاق وقف إطلاق النار الهش بينهما وتعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط مجددا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 6.3 في المائة لتصل إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.3 في المائة ليصل إلى 74.81 دولار للبرميل. وارتفع المؤشران بنحو 3 في المائة في يوم الثلاثاء بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح ببيع النفط الخام الإيراني. وقال محللو السلع الأولية لدى (آي.إن.جي) الأربعاء: «على الرغم من أن الإلغاء لا يغير ديناميكيات سوق النفط بشكل ‌جذري، إلا أنه مهم ‌من منظور المعنويات. فهو يزيد من خطر انهيار الاتفاق المؤقت ‌بين ⁠الولايات المتحدة وإيران».

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نفط حرب إيران الاقتصاد العالمي العالم