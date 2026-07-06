«بي بي» تنسحب من مشروع «دو نورد» النفطي في كندا

وافقت شركة «بي بي» على بيع حصتها في مشروع خليج «دو نورد» النفطي البحري في كندا إلى شريكتها «إكوينور»، في إطار تركيز عملاق الطاقة البريطاني على الفرص ذات العائد الأعلى.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح «إكوينور» النرويجية المالك الوحيد لمشروع خليج «دو نورد»، مستحوذة على حصة «بي بي» البالغة 37.2 في المائة، وفقاً لما أعلنته الشركتان يوم الاثنين دون الكشف عن الشروط المالية.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أخرى في جهود «بي بي» لإعادة هيكلة محفظتها لتحسين الربحية، وخفض الديون، وتوجيه رأس المال نحو مشروعات النفط والغاز ذات العائد الأعلى. وستحتفظ شركة «بي بي» بملكية كاملة لرخصتي استكشاف بحريتين في نيوفاوندلاند ولابرادور بكندا.
وستسعى شركة «إكوينور» إلى دفع المشروع نحو اتخاذ قرار استثماري نهائي في أوائل عام 2027.
يقع مشروع «دو نورد» في حوض «فلاميش باس»، على بُعد 500 كيلومتر شرق مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند ولابرادور.
ومن المتوقع أن يستخرج المشروع أكثر من 400 مليون برميل من النفط في مرحلته الأولى، وهو يعتمد على «سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO)» مزودة بوصلات تحت سطح البحر.
وتستهدف «إكوينور» بدء الإنتاج في عام 2031، باستثمارات تقدر بنحو 9.84 مليار دولار.