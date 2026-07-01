«سالك» السعودية تدمج «كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية في «أولام الزراعية»

أعلنت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن دمج «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية ضمن شركة «أولام الزراعية».

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية، وبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة وترابطاً، بما يدعم القدرات التشغيلية والتجارية على مستوى عالمي.

وجاء هذا الدمج امتداداً لمسيرة نمو «مجموعة كونتيننتال فارمرز»، المملوكة بالكامل لـ«سالك»، والتي شهدت توسعاً كبيراً منذ استحواذها في عام 2018؛ حيث تطورت لتصبح من أبرز الشركات الزراعية في أوكرانيا، مع قاعدة تشغيلية قوية في غرب البلاد.

حضور واسع، وقدرات تشغيلية متقدمة.تعرّف على مجموعة كونتيننتال فارمرز، ومسيرة نموها، وأبرز أرقامها التشغيلية والسلع الرئيسية التي تنتجها. pic.twitter.com/UG7Z4cHsGr — سالك | SALIC (@KSA_SALIC) July 1, 2026

وتدير المجموعة ما يقارب 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتنتج أكثر من مليون طن من الحبوب سنوياً، إلى جانب مرافق تخزينية بطاقة تبلغ نحو 630 ألف طن، وتعمل عبر 5 مناطق زراعية رئيسية.

ومن المتوقع أن يُسهم دمجها ضمن شركة «أولام الزراعية» في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من القدرات التجارية واللوجستية والتشغيلية لشركة أولام، بما يوسع خيارات التوريد ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد في عدد من المحاصيل الأساسية.

معدات في مزارع «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية (الشركة)

وتعمل «أولام الزراعية» في أكثر من 30 دولة، مع قدرات واسعة في التوريد والتجارة والمعالجة والتوزيع والخدمات اللوجستية. وأكدت «سالك» أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التكامل بين شركات محفظتها الاستثمارية، وربط الأصول العالمية بما يخلق قيمة طويلة المدى، ويدعم مرونة منظومة الإمداد الغذائية عالمياً.