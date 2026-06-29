مكاسب التكنولوجيا تدعم استقرار الأسهم الأوروبية رغم «حذر» الشرق الأوسط

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا، في حين واصل المستثمرون تقييم مدى استدامة وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، عقب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف جولة جديدة من الأعمال العدائية.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 636.43 نقطة بحلول الساعة الـ08:00 بتوقيت غرينيتش، مع تصدر أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية بارتفاع بلغ 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفز سهم شركة «ناغارو» بنسبة 91 في المائة بعد أن عرضت شركة «بيرسيستنت» الهندية 81 يورو للسهم للاستحواذ على شركة الهندسة الرقمية المختصة في الذكاء الاصطناعي.

وشهد قطاعُ التكنولوجيا الأوسعُ انتعاشاً، بعد موجة بيع الأسبوع الماضي سجل خلالها أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، مثل «سويتيك»، 7.2 في المائة، فيما أضافت أسهم «إس تي ميكرو إلكترونيكس» 3.6 في المائة.

ويظل انكشاف الأسواق الأوروبية على أسهم الذكاء الاصطناعي أقل مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا، حيث كانت المكاسب المرتبطة بالتكنولوجيا قد دفعت بمؤشرات إقليمية إلى مستويات قياسية قبل أسابيع.

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وإدارة المحافظ المتعددة الأصول في شركة «لومبارد أودير» لإدارة الأصول: «لكي نرفع تقييمنا الأسهم الأوروبية، فإننا نحتاج إلى رؤية أثر إنتاجية الذكاء الاصطناعي ينعكس على أرباح الشركات الأوروبية، وهو ما لم يتحقق بعد».

ومع ذلك، استفاد قطاع التكنولوجيا الأوروبي من الموجة العالمية لصعود أسهم الذكاء الاصطناعي؛ مما يجعله في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب ربع سنوية ضمن مؤشر «ستوكس 600». كما يتفوق أداء القطاع على نظيره الأميركي في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، في وقت تلقي فيه المخاوف المرتبطة بالإنفاق الممول بالديون بظلالها على «أسهم آسيا - وول ستريت».

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة لتصل إلى 72 دولاراً للبرميل، مع تقييم المستثمرين تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز، في ظل هدنة هشة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت الدولتان قد تبادلتا إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الاتفاق على وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات.

وقد عززت الهدنة توقعات إيجابية لدى شركات الوساطة، حيث كان بنك «جي بي مورغان» آخر من رفع توقعاته لنهاية العام للأسهم الأوروبية.

وسيركز المستثمرون على مؤتمر «سينترا» الذي ينظمه «البنك المركزي الأوروبي»، بمشاركة متحدثين بارزين، من بينهم رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» كيفين وارش، ورئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن المتداولين يتوقعون رفعاً إضافياً لأسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي الأوروبي» بمقدار 25 نقطة أساس خلال وقت لاحق من هذا العام.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة «بريتيش أميركان توباكو» أنها ستلغي 5500 وظيفة عالمياً ضمن برنامجها التحويلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ مما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 1.4 في المائة ببداية التداولات.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة «بروسوس» الهولندية للاستثمار في التكنولوجيا بنسبة 2.9 في المائة بعد إعلانها زيادة بنسبة 84 في المائة بأرباحها الأساسية المعدلة للعام بأكمله.

كما قفزت أسهم شركة «بريدج بوينت» للاستثمار المباشر بنسبة 9.3 في المائة بعد موافقتها على الاستحواذ على منصة «كاين آندرسون» العقارية الأميركية مقابل قيمة مؤسسية تبلغ 1.39 مليار دولار.