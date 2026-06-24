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الأربعاء,
24 يونيو 2026
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09 مُحرَّم 1448 هـ
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دول في الأخبار
إيران
إسرائيل
سوريا
فلسطين
لبنان
العراق
تركيا
السودان
السعودية
مصر
اليمن
ليبيا
الشرق الأوسط
العالم العربي
الخليج
شمال أفريقيا
المشرق العربي
شؤون إقليمية
كأس العالم 2026
العالم
الولايات المتحدة
أوروبا
آسيا
أفريقيا
أميركا اللاتينية
الرأي
المقالات
كاريكاتير
كتاب الشرق الأوسط
الاقتصاد
ثقافة وفنون
كتب
الوتر السادس
سينما
إعلام
صحة وعلوم
صحتك
علوم
بيئة
تكنولوجيا
يوميات الشرق
مذاقات
سفر وسياحة
لمسات الموضة
الرياضة
رياضة سعودية
رياضة عربية
رياضة عالمية