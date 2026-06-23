أميركا تقرض شركة طاقة 500 ألف برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية إن شركة طاقة اقترضت 500 ألف برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو ما يمثل نحو 1.25 في المائة من المعروض الحكومي في أحدث تخصيص في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لكبح أسعار الوقود.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، وذلك في خطوة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من أجل السيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد عقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ومنحت واشنطن حتى الآن عقوداً لإقراض نحو 133 مليون برميل من النفط. وتم الإعلان في 10 يونيو (حزيران) عن العرض الأحدث للسحب من احتياطي البترول الاستراتيجي، عندما قالت وزارة الطاقة إنها تسعى لإقراض شركات الطاقة نحو 40 مليون برميل من النفط الخام.

وذكرت الوزارة، مساء الاثنين، أن شركة «فيتول» لتجارة الطاقة حصلت على عقد لاقتراض 500 ألف برميل من النفط. ويلزم هذا النظام الشركات المقترضة للنفط بإعادة الكميات الأصلية، مع دفع علاوات تصل إلى 24 في المائة على شكل نفط إضافي.

وتؤكد الوزارة أن هذا النظام من شأنه أن يسهم في استقرار الأسواق من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين.

ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن ما بين 35 و40 مليون برميل من النفط الإضافي ستجري إعادتها خلال العامين الحالي والمقبل على شكل علاوات.

وانخفضت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية وسط تراجع المخاوف إزاء الإمدادات بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقاً لوقف إطلاق النار 60 يوماً. وقال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يوم الاثنين، إنه تسنى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وإن مضيق هرمز، الممر المائي بالغ الأهمية لتجارة الطاقة، مفتوح.