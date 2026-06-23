تزايد عبور الناقلات لمضيق هرمز تدريجياً دون تغير ملموس في الأسعار

زادت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ببطء، الاثنين، إلا أن حالة الضبابية المحيطة بنتائج محادثات الولايات المتحدة وإيران أبقت على علاوات مخاطر الحرب لعبور المضيق دون تغير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي، حسبما نقلت خدمة «ذا إنشورر» المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين والتابعة لـ«رويترز» عن مصادر في السوق.

وأظهرت بيانات قطاع الشحن عبور ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال عدة من مضيق هرمز، الاثنين.

وأنهت إيران إغلاقها الفعلي للمضيق الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، لحين إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي. ومع ذلك، أعلن «الحرس الثوري» الإسلامي الإيراني إغلاق المضيق مجدداً، السبت؛ رداً على الضربات الإسرائيلية في لبنان، ما أدى إلى انخفاض حركة العبور.

ولكن عبرت أربع ناقلات غاز طبيعي مسال تديرها قطر إلى الخليج، الاثنين، في حين خرجت ناقلتا نفط خام أصغر حجماً إلى خليج عمان في اليوم نفسه.

وقال مصدر في السوق إن أسعار مخاطر الحرب لعبور هرمز كانت نحو ثلاثة في المائة حتى الاثنين، مع قدرة السفن الصينية على الحصول على أسعار أرخص.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت مصادر عدّة إلى أن علاوات مخاطر عبور المضيق تتراوح بين 2.5 في المائة و5 في المائة. وقال أحد هذه المصادر، الذي قدَّر أن الرسوم تتراوح بين 2.5 في المائة و3 في المائة، إنه لم يطرأ أي تغيير جوهري منذ ذلك الحين.

وقال مصدر كبير في السوق إن مركز المعلومات البحرية المشترك خفض مستوى التهديد المتصور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن هذه الإرشادات لا تتماشى مع نصائح أخرى تلقاها بشأن طبيعة التهديات الأمنية.

وأضاف أن خفض المركز لمستوى التهديد حدث «على الأرجح نتيجة ضغط سياسي؛ حتى يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم».