النفط يتراجع بعد اختتام المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما اختتمت الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما رفيعة المستوى في سويسرا، في حين أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات تسمح باستمرار صادراتها من النفط والبتروكيميائيات، مما خفّف المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وانخفض خام برنت بمقدار 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.90 في المائة، إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق إلى 82.30 دولار عند افتتاح التداولات، مدفوعاً ببداية متوترة للمحادثات، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب على إيران، وإعلان طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.53 دولار للبرميل، منخفضاً 7 سنتات، قبيل انتهاء عقد يوليو (تموز) في وقت لاحق الاثنين، بينما تراجع عقد أغسطس (آب)، الأكثر تداولاً، بمقدار 55 سنتاً إلى 75.30 دولار للبرميل. ولم تشهد السوق الأميركية جلسة تسوية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية.

واختتم مسؤولون أميركيون وإيرانيون كبار الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، وفقاً لوسطاء، بعدما بدأت الأحد بموجب مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، تقضي بتمديد وقف إطلاق النار الهش، الساري منذ أبريل (نيسان)، لمدة لا تقل عن 60 يوماً.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات تسمح باستمرار صادرات النفط والبتروكيميائيات، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وقال محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»، توني سيكامور: «يبدو أن المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت بعض التقدم، بعدما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى».

وأضاف: «لكن ما إذا كانت هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض، فلا يزال أمراً غير محسوم، خصوصاً في جنوب لبنان، حيث يبدو أن إسرائيل و(حزب الله) لا يزالان متمسكين بمواصلة المواجهة».

مخاطر قائمة رغم التهدئة

وقبل انطلاق المحادثات، أظهرت بيانات ملاحية تراجعاً حاداً في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم الأحد، بعدما أعلنت إيران مجدداً إغلاق الممر المائي، متهمةً إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام المؤقت.

وفي لبنان، أسفرت غارات إسرائيلية، السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وذلك بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار مع «حزب الله» حيز التنفيذ، في محاولة لاحتواء أشهر من التصعيد.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «تُظهر التطورات الأخيرة أن التوصل إلى اتفاق أكثر ديمومة سيكون مهمة صعبة، مع وجود مخاطر حقيقية للغاية باندلاع موجة جديدة من الأعمال القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً».

ورغم ذلك، كانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي، مدفوعة بآمال زيادة الإمدادات، مع الإفراج عن شحنات نفط كانت عالقة داخل الخليج، إضافة إلى احتمال رفع العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني في إطار أي اتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، للتلفزيون الرسمي، إن أكثر من 25 مليون برميل من النفط الإيراني عبرت خط الحصار الافتراضي منذ يوم الاثنين الماضي.

وفي الوقت نفسه، عرضت كل من الإمارات والكويت والعراق كميات إضافية من النفط على عملائها خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلنت بغداد أنها تعتزم استعادة إنتاجها النفطي تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يومياً، بحسب بيان لنائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج.