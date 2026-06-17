«نيكي» يغلق قرب مستواه القياسي مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مقترباً من حاجز 70 ألف نقطة، وذلك بفضل تراجع المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار عمليات الشراء في أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بشأن سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 69902.25 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 70125.75 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 4013.23 نقطة.

وبدأت تتكشف تفاصيل اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، حيث صرّح الرئيس دونالد ترمب بأنه سيستبعد امتلاك طهران سلاحاً نووياً، في حين قال مسؤول أميركي إنه سيسمح لإيران ببيع النفط فور توقيعه. وانخفضت أسعار النفط، مواصلةً تراجعها الذي شهدته الجلسة السابقة، في ظل تقييم المستثمرين اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «مع استمرار تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية مقارنةً بيوم الثلاثاء، يبدو أن السوق لا تزال تشهد بعض عمليات الشراء مدفوعةً بتوقعات تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاعات معينة من السوق مثل أسهم أشباه الموصلات ذات الأسعار المرتفعة وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

وظل أداء السوق قوياً، حيث ارتفعت أسعار 137 سهماً مقابل انخفاض أسعار 85 سهماً في مؤشر «نيكي». وحققت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً بشكل عام، حيث قفز سهم شركة «ليزرتك»، المتخصصة في معدات فحص الرقائق، بنسبة 13.2 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي. وارتفع سهم شركة «موراتا مانيوفاكتشرينغ»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، بنسبة 3.2 في المائة، في حين صعد سهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية، بنسبة 2.9 في المائة.

وكانت أكبر نسبة انخفاض من نصيب مجموعة «تي آند دي هولدينغز» للتأمين على الحياة، التي تراجعت بنسبة 3.2 في المائة، تلتها مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الاستثمار التكنولوجي، بانخفاض قدره 3.1 في المائة، ثم شركة «أوليمبس»، المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات، التي خسرت 3 في المائة.

وتجاوز مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة حاجز 70 ألف نقطة لأول مرة يوم الثلاثاء، بعد أن رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 1.00 في المائة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وسيتابع المستثمرون من كثب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، حول التضخم والبطالة والتوقعات الاقتصادية في أول مؤتمر صحافي له بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة.

تراجع العوائد

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، بعد أن خفف انخفاض أسعار النفط الخام من المخاوف العالمية بشأن التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 2.595 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.485 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 3.705 في المائة.

وفي غضون ذلك، انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.385 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساسية ليصل إلى 1.860 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «ربما شهدنا بعض عمليات الشراء الارتدادية بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدناها الثلاثاء، لكنّ المحركين الرئيسيين كانا انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات الأميركية».