«موانئ» تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة لتعزيز الربط بالأسواق العالمية

أضافت شركة «إي إس إل» الإماراتية خدمة الشحن الجديدة «إس أر إس» إلى ميناء جدة الإسلامي؛ ما يسهم في ربط السعودية بالأسواق العالمية، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
وحسب البيان الذي أصدرته «الهيئة العامة للموانئ» السعودية (موانئ)، تعمل هذه الخدمة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء موندرا في الهند، وميناء جيبوتي، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 2144 حاوية قياسية.
ويذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً يخدم أغراضاً متعددة، وتجهيزات متطورة تشمل محطتين لمناولة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.
وتأتي الخدمة ضمن جهود الهيئة في دعم حركة الصادرات السعودية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.