عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه

حتى التغييرات السعيدة قد تؤلم... خبراء يفسرون لماذا نحزن بعد بداية جديدة

لماذا قد تستمر صعوبات التأقلم لأشهر؟ (بيكسلز)
لماذا قد تستمر صعوبات التأقلم لأشهر؟ (بيكسلز)
TT
TT

حتى التغييرات السعيدة قد تؤلم... خبراء يفسرون لماذا نحزن بعد بداية جديدة

لماذا قد تستمر صعوبات التأقلم لأشهر؟ (بيكسلز)
لماذا قد تستمر صعوبات التأقلم لأشهر؟ (بيكسلز)

قد يبدو الانتقال إلى منزل جديد أو بدء وظيفة جديدة أو دخول مرحلة مختلفة من الحياة سبباً طبيعياً للاحتفال، لكن التغييرات الكبيرة قد تحمل معها مشاعر متناقضة لا تظهر دائماً في البداية. فحتى التحولات التي تأتي بعد انتظار طويل ورغبة حقيقية قد تترافق مع الحزن والقلق والتوتر والشعور بالحنين إلى الحياة السابقة.

ويُعرف هذا النوع من الحزن بعد الانتقال باسم «اكتئاب الانتقال»، وقد تظهر معه أعراض مثل اضطرابات النوم وتغير الشهية والتململ والتشكيك في القرار المتخذ. وفي تقرير نشره موقع «هاف بوست»، يوضح متخصصون في الصحة النفسية لماذا قد تستمر صعوبات التأقلم لأشهر، ومتى تكون هذه المشاعر جزءاً طبيعياً من التغيير، ومتى تستدعي طلب الدعم.

وقالت لورين أبيو، وهي إخصائية نفسية ومدربة تنفيذية: «البدايات الجديدة هي أيضاً نهايات. الانتقال إلى منزل جديد يعني ترك منزل قديم. والبدء في وظيفة جديدة يعني وداع زملائك السابقين. وبالطبع، يمكنكم أن تلتقوا مجدداً، لكن العلاقات تتغير».

وأضافت: «حتى إذا كان التغيير شيئاً أردته بشدة، فمن الطبيعي والمفهوم أن تشعر بالحزن على ما تخسره أو تتركه خلفك».

ففي الأفلام، قد يكون التحول الجديد سبباً للاحتفال، لكن الحياة الواقعية أكثر تعقيداً.

وقالت أليسيا فيليز، وهي إخصائية اجتماعية إكلينيكية مرخصة تتخذ من بروكلين في نيويورك مقراً لها: «لقد اعتدنا على الاعتقاد بأن بعض اللحظات في الحياة تحمل بطبيعتها طابع الاحتفال أو الخير أو الإثارة: وظيفة جديدة، منزل جديد، الزواج، مولود جديد».

لكن المعالجين أوضحا أنه حتى الأخبار الجيدة التي كنا نرغب فيها قد تكون مرهقة إلى حد كبير لأجسامنا وعقولنا.

أعراض غير متوقعة قد تظهر بعد تغيير كبير

الحزن والقلق والتوتر... كلها ردود فعل طبيعية

وقالت أبيو إن صعوبات التأقلم لا تظهر بالضرورة في صورة الحزن والأسى فقط، بل قد تظهر أيضاً على شكل التهيج والتململ والقلق.

وأوضحت: «قد تواجه صعوبة في النوم أو تلاحظ تغيرات في الشهية، وقد تجد نفسك تتساءل عما إذا كان قرارك صائباً. ويجد معظم الناس أن هذه المشاعر تتلاشى بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، مع بدء التأقلم مع تجربتهم الجديدة».

لحظات الهلع طبيعية أيضاً

وقالت شانون غارسيا، وهي معالجة نفسية في مؤسسة «States of Wellness Counseling» التي تتخذ من ولايتي إلينوي وويسكونسن مقراً لها: «قد تلاحظ أنك تفكر بطريقة من قبيل: هل اتخذت القرار الصحيح؟ قد يكون الأمر مقلقاً في البداية».

وأوضح المعالجون أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشاعر هي تقبل لحظات الصعود والهبوط، بدلاً من الاعتقاد بأن «المفترض» أن يكون الشعور دائماً إيجابياً وسعيداً.

وقالت غارسيا: «اسمح لنفسك بأن تعيش مشاعر الحلو والمر التي ترافق ترك مرحلة من حياتك والبدء بأخرى. اسمح لنفسك بالحزن. واعترف بوجود القلق. ومجرد أن المشاعر غير مريحة لا يعني أنه ينبغي كبتها وتجنبها. فعادةً ما يؤدي ذلك إلى جعل هذه المشاعر أكثر إزعاجاً واستمرارها فترة أطول مما ترغب».

لا تجعل القلق سبباً للتشكيك في اختياراتك

وبدلاً من التشكيك في اختياراتك الحياتية، اقترحت غارسيا التعامل مع الذات بلطف، وإعادة صياغة الأفكار المتكررة والمقلقة بعبارات مثل: «أشعر بالقلق لأن هذا الأمر جديد، وليس لأنه خاطئ».

وأضافت: «قل لنفسك: أنا أحزن على ما كان يجلب لي السعادة، وأعرف أن مزيداً من السعادة ينتظرني في المستقبل».

إذا ازدادت المشاعر السلبية... اطلب الدعم

وقالت فيليز إنها لا تفضل وضع «موعد نهائي صارم» للشخص الذي يُفترض أن يكون قد تأقلم خلاله مع التغيير.

لكن من المهم معرفة أن استمرار الشعور بالتردد أو التناقض بعد مرور أشهر أمر طبيعي.

وأضافت: «تدعم الأبحاث فكرة أن التأقلم يحدث على مدى أشهر، وليس خلال أيام أو أسابيع».

وتابعت دراسة أُجريت عام 2025، وشملت 206 أزواج كانوا ينتقلون إلى مكان جديد من أجل أحد الشريكين، ووجد الباحثون أن معظم مصادر التوتر المرتبطة بالانتقال تراجعت بمرور الوقت، لكن الأمر استغرق أكثر من بضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر.

ليس مطلوباً تجاوز التغيير بالكامل

باختصار، ليس من الضروري أن يتجاوز الشخص هذا التغيير بالكامل.

وقالت غارسيا: «لا بأس أيضاً في أن يظل جزء منك يشعر بالحزن على التغيير بدرجة ما إلى الأبد».

لكن من المهم الانتباه إلى شدة المشاعر السلبية إذا لم تبدأ في التراجع.

وقالت فيليز: «إذا لاحظت أن الضيق لا يزال شديداً، أو يزداد سوءاً، أو يستمر في التأثير بشكل كبير في حياتك، فهذا سبب للتوقف قليلاً وطلب الدعم وإعادة تقييم مرحلة الانتقال. ففي بعض الأحيان، تكون الإجابة أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت والدعم للتأقلم. وفي أحيان أخرى، تكون الإجابة أن شيئاً ما في الوضع نفسه لا يناسبك فعلاً».

اقرأ أيضاً

ما هو «التقاعد المصغر» ولماذا يختاره الجيل «زد» وجيل الألفية؟

استقالوا وتركوا «ثقافة العمل الشاق»... لماذا يختار جيلا «زد» والألفية «التقاعد المصغر»؟

مواضيع
الصحة النفسية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الضجيج الوردي والبني… سرّ الأصوات التي قد تهدّئ دماغك

يوميات الشرق الضجيج الأبيض هو على الأرجح «لون» الضجيج الأكثر شهرة إلا أن درجات أخرى منه قد يكون لها تأثير في الدماغ (بيكسلز)

الضجيج الوردي والبني… سرّ الأصوات التي قد تهدّئ دماغك

قد يبدو صوت الرعد البعيد، أو هدير الشلال، أو حتى الضجيج المستمر الصادر عن مروحة، مجرد أصوات خلفية تساعد على الهدوء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق تكوين صورة ذهنية حية للنتيجة المرجوة قد يمنحك إحساساً بالمشاعر الرائعة المرتبطة بتحقيق الهدف (بيكسلز)
يوميات الشرق

التفكير الإيجابي قد يعيقك... متى ينقلب إلى نتائج عكسية؟

تخيل أن لديك مقابلة عمل مهمة تقترب، وأن عليك الاستعداد لها. بدلاً من مراجعة سيرتك الذاتية، تقضي عشرين دقيقة في تخيل نفسك وأنت تدخل المكتب بمظهر رائع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم «التأقلم الصامت»: الطريقة الخفية التي تُخرب بها النساء حياتهن أثناء العمل
علوم

«التأقلم الصامت»: الطريقة الخفية التي تُخرب بها النساء حياتهن أثناء العمل

يؤدي إلى تكلفة مهنية ونفسية متراكمة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق 5 أنماط شخصية شائعة في بيئة العمل قد ترتبط بالقلق (بكسلز)
يوميات الشرق

5 شخصيات في العمل قد تخفي وراءها القلق

قد لا يظهر القلق في مكان العمل دائماً على شكل توتر واضح أو خوف من المهام، بل قد يتخفى أحياناً وراء سلوكيات تبدو للوهلة الأولى إيجابية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص الممثل الأردني محمد نزار بشخصية «باسل» في فيلم «غرق» للمخرجة زين دريعي (صور الممثل)
يوميات الشرق

خاص من أقصى الشراسة إلى أقصى الإنسانيّة... محمد نزار يذهب في «غرَق» إلى أعماق التمثيل

الأردن يختار فيلم «غرَق» لتمثيله رسمياً في دورة الأوسكار المقبلة، والممثل محمد نزار يتحدّث عن رحلة سينمائية وإنسانية استثنائية خرج منها شخصاً آخر.

كريستين حبيب (بيروت)
الرياضة رياضة عالمية

ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
TT
TT

ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.

وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.

وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الأوروبي إسبانيا
صحتك

القهوة مقابل الشاي... أيهما أفضل لصحة العظام؟

مشروب الصباح المعتاد سواء القهوة أو الشاي يمكن أن يؤثر على صحة عظامك (رويترز)
مشروب الصباح المعتاد سواء القهوة أو الشاي يمكن أن يؤثر على صحة عظامك (رويترز)
TT
TT

القهوة مقابل الشاي... أيهما أفضل لصحة العظام؟

مشروب الصباح المعتاد سواء القهوة أو الشاي يمكن أن يؤثر على صحة عظامك (رويترز)
مشروب الصباح المعتاد سواء القهوة أو الشاي يمكن أن يؤثر على صحة عظامك (رويترز)

مع التقدم في العمر، تصبح المحافظة على صحة العظام أمراً أكثر أهمية، خصوصاً لدى النساء بعد انقطاع الطمث، اللاتي ترتفع لديهن معدلات الإصابة بهشاشة العظام. وبينما تلعب التغذية دوراً أساسياً في الحفاظ على قوة العظام، قد يتساءل كثيرون عما إذا كان مشروب الصباح المعتاد، سواء القهوة أو الشاي، يمكن أن يؤثر في هذا الأمر.

واستعرض موقع «هيلث» العلمي أهم الاختلافات بين الشاي والقهوة فيما يتعلق بصحة العظام.

الشاي قد يكون الخيار الأفضل

في دراسة أُجريت عام 2025 وشملت نحو 10 آلاف امرأة مسنة، ارتبط تناول الشاي بكثافة أعلى لعظام الورك.

وفي المقابل، لم يرتبط تناول القهوة بكميات معتدلة، أي نحو كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، بفوائد أو أضرار واضحة على صحة العظام.

لكن النساء اللاتي تناولن أكثر من خمسة أكواب من القهوة يومياً سجلن كثافة عظمية أقل، وهو ما يشير إلى احتمال وجود تأثير سلبي للإفراط في تناول القهوة.

كما وجدت دراسة أخرى أُجريت عام 2025 وشملت نحو 50 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث، أن تناول الشاي ارتبط بارتفاع كثافة العظام في عدة مناطق من الهيكل العظمي، إلى جانب انخفاض احتمالات الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

ما سر ارتباط الشاي بكثافة عظام أعلى؟

يرجح الخبراء أن يكون احتواء الشاي على مضادات الأكسدة أحد الأسباب المحتملة وراء هذا الارتباط.

وأوضح فادي حنا شموني، أستاذ الغدد الصماء في جامعة كولومبيا البريطانية، أن الشاي يتميز بغناه بمركبات «البوليفينول»، وهي مركبات نباتية مفيدة تساعد على حماية الخلايا والحد من الالتهابات. من جهتها، قالت اختصاصية التغذية لورين ماناكر: «يحتوي الشاي على مركبات البوليفينول مثل الكاتيكين، وقد تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهاب ودعم العمليات الطبيعية لبناء العظام والحفاظ عليها».

ماذا عن القهوة؟

تحتوي القهوة أيضاً على مركبات نباتية مفيدة، مثل حمض الكلوروجينيك، لكنها تحتوي على كمية أكبر من الكافيين، الذي قد يؤثر في امتصاص الكالسيوم.

ويبدو أن هذا التأثير محدود، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من الكالسيوم، إلا أن بعض الدراسات ربطت الإفراط في تناول الكافيين بتراجع صحة العظام.

هل ينبغي عليك تغيير مشروبك المعتاد؟

رغم النتائج التي تمنح الشاي أفضلية بسيطة، يُحذر الخبراء من تغيير العادات الغذائية اعتماداً على هذه النتائج وحدها، إذ إن معظم الأبحاث المتاحة قائمة على الملاحظة، مما يعني أنها تظهر ارتباطاً بين العوامل المختلفة ولا تثبت أن تناول الشاي هو السبب المباشر في تحسن صحة العظام.

كما أن الفروق التي رصدتها الدراسات كانت محدودة.

وقال شموني: «يمكن أن يكون كل من القهوة والشاي، عند تناولهما باعتدال، جزءاً من نظام غذائي شامل يدعم صحة العظام، رغم أنه لا ينبغي اعتبار أي منهما استراتيجية أساسية لبناء كثافة العظام أو الحفاظ عليها».

واتفقت راشيل بيشاه-بولاك، اختصاصية الغدد الصماء في مركز لانغون الصحي التابع لجامعة نيويورك، مع هذا الرأي، قائلةً: «اختيار المشروب عامل ثانوي بالنسبة إلى صحة العظام مقارنةً بعوامل أخرى أكثر أهمية».

وأضافت: «تشمل هذه العوامل الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د، وممارسة تمارين القوة بانتظام، والحد من تناول الكحول، والابتعاد عن التدخين».

مواضيع
الصحة القهوة الشاي العالم
الرياضة رياضة عالمية

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
TT
TT

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، اليوم (الخميس)، إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في الـ11 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «ذا رينغ».

ويعد نزال فيوري وجوشوا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضراً في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظلِّ المكانة التي حقَّقها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمَّن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 27 انتصاراً بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفاً في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقَّق انتصارات على فلاديمير كليتشكو، وجوزيف باركر، وكوبرات بوليف، وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو، وتصدَّر نزالات كبرى أُقيمت في ملاعب من بينها ويمبلي واستاد توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصاراً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو، وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.

مواضيع
رياضة الملاكمة بريطانيا