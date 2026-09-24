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أويارزابال: أختلف كثيراً عن يامال… لكننا ننسجم بشكل رائع

ميكيل أويارزابال (د.ب.أ)
ميكيل أويارزابال (د.ب.أ)
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أويارزابال: أختلف كثيراً عن يامال… لكننا ننسجم بشكل رائع

ميكيل أويارزابال (د.ب.أ)
ميكيل أويارزابال (د.ب.أ)

أكد ميكيل أويارزابال، لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم، أن شخصيته تختلف كثيراً عن شخصية لامين يامال، مؤكداً أن ذلك لا يمنع وجود علاقة جيدة بينهما.

وقال أويارزابال في تصريحات لإذاعة «راديو ماركا»: «من الواضح أننا مختلفان تماماً، وربما نكون مختلفين تماماً، لكننا ننسجم بشكل جيد للغاية، وأعتقد أن الاختلاف يجعلنا ننجذب لبعضنا بعضاً».

وأكد قائد ريال سوسيداد أنه سوف يحاول مساعدة يامال بكل الطرق الممكنة، لكنه مازح بشأن مدى صعوبة تقديم نصائح كروية له، قائلاً: «سأحاول مساعدته قدر استطاعتي. لن أتمكن من مساعدته كثيراً داخل الملعب، فيما يتعلق بلعب كرة القدم؛ لأنني لن أستطيع أن أخبره بالكثير في هذا الجانب».

ولدى سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان لامين جيداً بالقدر الذي يبدو عليه من الخارج، لم يتردد أويارزابال في الإجابة: «نعم، نعم، دون أدنى شك. إنه يصنع الفارق، ليس فقط بسبب ما يفعله، وإنما بسبب ما يصنعه أيضاً».

كما سلط الضوء على تأثيره حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته، وقال: «ما يولده من تأثير لدى المنافس، وما يولده أيضاً لدى زملائه، ومعرفتهم بأنه موجود دائماً، يصنع فارقاً كبيراً في كرة القدم، وأعتقد أن هذا الأمر ربما لا يحظى بالقدر الكافي من التقدير».

وتحدث أويارزابال أيضاً عن علاقته الوثيقة بأوناي سيمون، الذي زامله في المنتخب الإسباني لأكثر من عقد، وقال: «إنها علاقة جيدة، علاقة تعود إلى سنوات طويلة جداً. أعتقد أننا نعرف بعضنا منذ عام 2014 أو 2015 تقريباً، ومنذ ذلك الوقت تقريباً، شاركنا معاً في كل ما قمنا به مع المنتخب، في جميع الفئات السنية والمنتخب الأول أيضاً».

وأضاف أن الصداقة بينهما تعززت كذلك من خلال خوضهما الكثير من مباريات الديربي كمنافسين، وقال: «إنها علاقة تمتد لسنوات طويلة، وتقوم على قدر كبير من الثقة».

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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.

وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.

وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.

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رياضة كرة القدم الدوري الأوروبي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
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كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، اليوم (الخميس)، إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في الـ11 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «ذا رينغ».

ويعد نزال فيوري وجوشوا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضراً في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظلِّ المكانة التي حقَّقها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمَّن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 27 انتصاراً بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفاً في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقَّق انتصارات على فلاديمير كليتشكو، وجوزيف باركر، وكوبرات بوليف، وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو، وتصدَّر نزالات كبرى أُقيمت في ملاعب من بينها ويمبلي واستاد توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصاراً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو، وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.

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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
TT
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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)

تعرّض الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدرُ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته، فيما سجل زميله في فريق «مرسيدس» جورج راسل الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق «جائزة أذربيجان الكبرى» الخميس.

وانتهت مسيرة الإيطالي أنتونيلي، الذي يتفوق على راسل بفارق 81 نقطة في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، ويسعى لإحراز لقبه الأول في «بطولة العالم»، بعد تصاعد الدخان من سيارته، فيما شهدت التجربة حوادث عدة أخرى.

وسجل راسل 1:45:387 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.400 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول» الفائز بـ«سباق أذربيجان عام 2025» وبطل العالم 4 مرات. وجاء شارل لوكلير، سائق «فيراري»، في المركز الـ3.

وتقام التجربتان الأولى والثانية الخميس في باكو، بدلاً من الموعد المعتاد يوم الجمعة، بعدما قُدِّم برنامج سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.

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