أويارزابال: أختلف كثيراً عن يامال… لكننا ننسجم بشكل رائع

أكد ميكيل أويارزابال، لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم، أن شخصيته تختلف كثيراً عن شخصية لامين يامال، مؤكداً أن ذلك لا يمنع وجود علاقة جيدة بينهما.

وقال أويارزابال في تصريحات لإذاعة «راديو ماركا»: «من الواضح أننا مختلفان تماماً، وربما نكون مختلفين تماماً، لكننا ننسجم بشكل جيد للغاية، وأعتقد أن الاختلاف يجعلنا ننجذب لبعضنا بعضاً».

وأكد قائد ريال سوسيداد أنه سوف يحاول مساعدة يامال بكل الطرق الممكنة، لكنه مازح بشأن مدى صعوبة تقديم نصائح كروية له، قائلاً: «سأحاول مساعدته قدر استطاعتي. لن أتمكن من مساعدته كثيراً داخل الملعب، فيما يتعلق بلعب كرة القدم؛ لأنني لن أستطيع أن أخبره بالكثير في هذا الجانب».

ولدى سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان لامين جيداً بالقدر الذي يبدو عليه من الخارج، لم يتردد أويارزابال في الإجابة: «نعم، نعم، دون أدنى شك. إنه يصنع الفارق، ليس فقط بسبب ما يفعله، وإنما بسبب ما يصنعه أيضاً».

كما سلط الضوء على تأثيره حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته، وقال: «ما يولده من تأثير لدى المنافس، وما يولده أيضاً لدى زملائه، ومعرفتهم بأنه موجود دائماً، يصنع فارقاً كبيراً في كرة القدم، وأعتقد أن هذا الأمر ربما لا يحظى بالقدر الكافي من التقدير».

وتحدث أويارزابال أيضاً عن علاقته الوثيقة بأوناي سيمون، الذي زامله في المنتخب الإسباني لأكثر من عقد، وقال: «إنها علاقة جيدة، علاقة تعود إلى سنوات طويلة جداً. أعتقد أننا نعرف بعضنا منذ عام 2014 أو 2015 تقريباً، ومنذ ذلك الوقت تقريباً، شاركنا معاً في كل ما قمنا به مع المنتخب، في جميع الفئات السنية والمنتخب الأول أيضاً».

وأضاف أن الصداقة بينهما تعززت كذلك من خلال خوضهما الكثير من مباريات الديربي كمنافسين، وقال: «إنها علاقة تمتد لسنوات طويلة، وتقوم على قدر كبير من الثقة».