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مجموعة stc تختتم مشاركتها في «LEAP 2026» بتفاعل واسع

إطلاق مشاريع رقمية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة

جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ورياض معوض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة ««stc خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ورياض معوض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة ««stc خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
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مجموعة stc تختتم مشاركتها في «LEAP 2026» بتفاعل واسع

جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ورياض معوض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة ««stc خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ورياض معوض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة ««stc خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

اختتمت مجموعة «stc» -ممكن التحول الرقمي، والشريك الاستراتيجي لمؤتمر «ليب 2026» للعام الخامس على التوالي- مشاركتها بعد أربعة أيام حافلة شهدت توقيع سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، والإعلان عن عدد من المبادرات الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» المهندس عليان بن محمد الوتيد في الجلسة الحوارية الرئيسة للمؤتمر، مستعرضاً مشهد الذكاء الاصطناعي في المملكة، ودور المجموعة في تمكين الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال: «تشهد المملكة تحولاً متسارعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتركز شراكة مجموعة (stc) مع (هيوماين) على ثلاثة محاور رئيسة تشمل البنية التحتية لمراكز البيانات، والاتصال، والوصول إلى السوق. كما تعمل المجموعة من خلال شركتها التابعة (center3) على تطوير بنية تحتية متقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميغاواط، وبالتوازي مع توسيع شبكات الاتصال العالمية عبر الكابلات البحرية، والشبكات الأرضية، والأقمار الاصطناعية، لربط مراكز الذكاء الاصطناعي في المملكة بالعالم».

واستعرضت المجموعة خلال مشاركتها في المؤتمر مجموعة من الحلول، والخدمات الرقمية المبتكرة في قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة، والإنشاءات، والعقارات، وشهد جناح «stc» إقبالاً، وتفاعلاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا للاطلاع على أحدث التقنيات، والحلول الرقمية التي توظفها المجموعة وشركاتها التابعة، لتعزيز الكفاءة، ودعم رحلة التحول الرقمي.

وعلى صعيد الشراكات، واصلت مجموعة «stc» خلال المؤتمر تعزيز تعاونها مع الشركاء الإقليميين، والدوليين، حيث أبرمت المجموعة وشركاتها التابعة عدداً من الاتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتقنيات الجيل الخامس المتقدمة، والحوسبة السحابية، والحلول الرقمية المخصصة لمختلف القطاعات.

وعلى صعيد الحلول الرقمية الموجّهة للقطاعات الحيوية، وقّعت «stc» مذكرة تفاهم مع «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكة، وتشمل مراكز الإنتاج الحديثة، ومنصات سحابية آمنة لعمليات ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة، مثل عمليات الإنتاج الافتراضي، وأدوات الواقع المعزز، وحلول الذكاء الاصطناعي عبر جميع مراحل إعداد المحتوى.

وفي مجال البيئة والاستدامة، وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لمراقبة المحمية، استناداً إلى تجربة أولية ناجحة وظفت كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية لأبراج اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي إطار دورها المحوري لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية في المملكة، وسّعت المجموعة تعاونها مع «أمازون ويب سيرفسز» ليشمل التقنيات السحابية، والخدمات الرقمية، والأمن، وتنمية المهارات، وذلك بهدف تسريع اعتماد الحلول السحابية في المملكة، من خلال الجمع بين البنية التحتية السحابية لشركة «أمازون ويب سيرفسز» وخبرات مجموعة «stc» في السوق المحلية، لتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، والشركات، والمنشآت الصغيرة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما تعاونت المجموعة مع شركة «AMD» لتطوير البنية التحتية، والخدمات الرقمية من الجيل القادم، من خلال التكامل بين قدرات «AMD» في مجال الحوسبة عالية الأداء ومنظومة «stc» المتقدمة للحوسبة السحابية، والاتصالات، بما يدعم تقديم خدمات حوسبة متطورة، وتطبيقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتوفير بنية تحتية رقمية مرنة، وقابلة للتوسع.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع «إنتل» لاستكشاف تقنيات متقدمة تسهم في تطوير تجارب رقمية أكثر ذكاءً في المملكة، تشمل أجهزة الحاسب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الذكاء الاصطناعي الطرفي، والهجين، والبنية التحتية لمراكز البيانات من الجيل القادم، إلى جانب تنمية المهارات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية تخدم قطاع الأعمال.

وتعزيزاً لقدرات شبكات الجيل الخامس (5G) للمجموعة، وقعت «stc» اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة «إريكسون»، بهدف توسيع نشر شبكات الجيل الخامس (5G) في السعودية، بما في ذلك أول نشر تجاري في العالم لأجهزة Ericsson Radio 4496 التي تدمج الطيف الترددي على نطاق 600 ميغاهرتز الذي استحوذت عليه «stc» مؤخراً، بهدف توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G)، وتحسين التغطية داخل المباني، وخفض استهلاك الطاقة.

كما تعاونت المجموعة مع «سيسكو» لعدة أعوام بهدف تطوير عمليات شبكة المجموعة وفق معايير الشبكات الذاتية من المستوى الرابع (L4 Autonomous)، من خلال تطبيق آليات أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآليات للشبكة ضبط إعداداتها، ومعالجة الأعطال، وتحسين أدائها ذاتياً وبشكل لحظي، وذلك بالاعتماد على التحليلات المدعومة بمنصة «Splunk».

وامتدت شراكات المجموعة خلال المؤتمر لتشمل منظومة مراكز البيانات في المملكة، إذ وقعت اتفاقية مع شركة «إذ دي تك» لربط مراكز بيانات الشركة في المملكة، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الاتصال لدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى، والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما كشفت المجموعة عن شراكة مع «داتافولت» لتقديم شبكة اتصال محايدة لمزودي خدمات الاتصالات في المملكة، بما يسهم في توفير مجموعة أوسع من الخيارات، والارتقاء بمرونة شبكات الاتصال لعملاء مراكز البيانات.

وفي القطاع الرياضي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع أكاديمية مهد الرياضية لتعزيز التعاون في مجال الحلول الرقمية الذكية التي تدعم منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في المملكة، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتقييم القدرات البدنية والمهارية والسلوكية للرياضيين، وتحديد المسارات الرياضية المناسبة لهم.

وفي إطار تعزيز حضور المجموعة في منظومتي التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية في المملكة، أعلن «قطاف» -برنامج الولاء الخاص بمجموعة «stc»- عن إبرام شراكات مع كل من منصة «سلّة» وشركة «نون» وتطبيق «سمسا»، تتيح لأعضاء البرنامج خيارات أوسع لكسب النقاط، واستبدالها.

كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة «البواني» لتطوير أعمال الإنشاءات بالاعتماد على البيانات، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز السلامة، وخفض التكاليف التشغيلية.

وأبرزت مشاركة مجموعة «stc» في مؤتمر «ليب 2026» الضوء على دورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودعم القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحويل طموحات المملكة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

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Arab World

Iraqis Queue for Fuel as Regional War Disrupts Imports

An Iraq's traffic police officer controls the queues at a petrol station in the Iraqi capital Baghdad on September 5, 2026. (AFP)
An Iraq's traffic police officer controls the queues at a petrol station in the Iraqi capital Baghdad on September 5, 2026. (AFP)
TT
TT

Iraqis Queue for Fuel as Regional War Disrupts Imports

An Iraq's traffic police officer controls the queues at a petrol station in the Iraqi capital Baghdad on September 5, 2026. (AFP)
An Iraq's traffic police officer controls the queues at a petrol station in the Iraqi capital Baghdad on September 5, 2026. (AFP)

Drivers formed long lines outside fuel stations in Baghdad on Saturday as gasoline supplies dropped in oil-rich Iraq due to import disruptions caused by the Middle East war.

Despite being OPEC's second largest oil producer, Iraq imports oil derivatives because its refineries do not produce enough gasoline to meet domestic demand.

In recent weeks, as regional hostilities drag on, long queues have been reappearing every few days, mostly outside government-run fuel stations in Baghdad and other provinces.

Baghdad resident Ibrahim Hashem waited for two hours outside a fuel station on Friday without any luck, only to return early the next day hoping to fill his car.

"It is unreasonable that we produce so many barrels of oil a day, yet still do not have enough gasoline to meet our daily needs," Hashem told AFP outside a fuel station in central Baghdad.

"We already suffer from traffic congestion because of the roads and lack of services. Now, it has become worse due to the gasoline shortage," he added.

Iraq's average daily consumption of gasoline is 33 million liters, but demand rises to 38 million when people panic over shortages, according to authorities.

The oil ministry said Friday that "regional events and the ongoing conflict are causing logistical challenges to tanker traffic, delaying their arrival at Iraqi ports."

It urged citizens to buy only the quantities they need and avoid crowding fuel stations for small amounts of gasoline.

Oil Minister Bassem Mohammed Khudair said on Friday that his ministry was addressing the "temporary shortage of gasoline" and that new shipments will arrive soon to help stabilize supplies.

Like other oil producers, Iraq has been greatly affected by the US-Iran conflict, which has choked off the strategic Strait of Hormuz.

Iraq is hugely dependent on oil exports, which make up about 90 percent of its budget revenues.

Before the war erupted in February, Iraq produced around four million barrels per day, and exported an average of 3.4 million bpd, mostly via Hormuz.

After a significant drop, Iraqi oil exports recovered to more than 2.2 million bpd in August, according to the oil ministry.

Last month, Iran's state news agency IRNA said that over the past six months, Tehran has granted permission to "a number of Iraqi oil tankers" to pass through Hormuz.

Arab World

US Ambassador Calls for ‘Severe Consequences’ to Stop Israeli Settler West Bank Violence

US Ambassador to Israel, Mike Huckabee (C-L) meets residents as he visits the West Bank village of Turmus Ayya, near Ramallah, West Bank, 05 September 2026. (EPA)
US Ambassador to Israel, Mike Huckabee (C-L) meets residents as he visits the West Bank village of Turmus Ayya, near Ramallah, West Bank, 05 September 2026. (EPA)
TT
TT

US Ambassador Calls for ‘Severe Consequences’ to Stop Israeli Settler West Bank Violence

US Ambassador to Israel, Mike Huckabee (C-L) meets residents as he visits the West Bank village of Turmus Ayya, near Ramallah, West Bank, 05 September 2026. (EPA)
US Ambassador to Israel, Mike Huckabee (C-L) meets residents as he visits the West Bank village of Turmus Ayya, near Ramallah, West Bank, 05 September 2026. (EPA)

The US ambassador to Israel on Saturday called for "severe consequences" to stop violence in the occupied West Bank as he met Palestinian-Americans who have reported attacks from Israeli settlers.

"Our clear message is that crime is crime, terror is terror. When people do it they should have an expectation that they will have severe consequences," Mike Huckabee told reporters as he visited the West Bank town of Turmus Ayya, which has a high number of US citizens, but he declined to criticize Israel.

Settler violence in the West Bank has risen sharply since Prime Minister Benjamin Netanyahu's coalition government, the most right-wing in Israel's history, took office in late 2022.

Several settlements have been ‌established around Turmus Ayya, ‌the Palestinian town near Ramallah that Huckabee was visiting ‌on ⁠Saturday. Its residents ⁠say that harassment by militant Israeli settlers is common and that they are unable to stop them from entering the town and damaging their homes.

"We have many issues that we will address," Nawwaf Zaghoul, the town's mayor, told reporters ahead of the meeting, describing what he said were constant attacks by settlers.

He said that the town's residents would be asking the ambassador to help secure ⁠their safety and security. About 80% of the town's roughly ‌3,000 residents were Palestinian Americans, he said.

Huckabee, ‌a Baptist minister and longtime supporter of Israeli settlements, has called for violent settlers ‌to be prosecuted, while saying he believes their actions represent a minority of the ‌wider settler community, which numbers around 750,000. Israeli settlers accused of carrying out attacks in the West Bank targeting Palestinians are rarely prosecuted.

"We are hoping that (the ambassador) will do something for us regarding these lawless settlers," Turmus Ayya resident Sameer Hazama said ‌ahead of the meeting with the ambassador.

Huckabee visited Taybeh, one of the only Christian villages remaining in the West ⁠Bank, in ⁠June 2025 after a church there was vandalized. Huckabee said at the time that the desecration of a place of worship was an act of terror and a crime.

Netanyahu's government has also overseen an expansion of settlements across the West Bank, further entrenching Israeli control over territory that Palestinians seek for a future state.

Israeli settlements in the West Bank are illegal under international law, with the United Nations and most countries deeming the territory to be occupied. Israel's government says that the land is disputed, not occupied.

Huckabee refers to the West Bank by its biblical name, Judea and Samaria, a term used by the Israeli government but not adopted by the US government. He has visited Shiloh, a settlement near Turmus Ayya, at least twice since 2025.

العالم آسيا

نائبة الرئيس الفلبيني تودع كفالة غداة صدور مذكرة توقيف بحقها

نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي لدى مغادرتها قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي لدى مغادرتها قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
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نائبة الرئيس الفلبيني تودع كفالة غداة صدور مذكرة توقيف بحقها

نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي لدى مغادرتها قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي لدى مغادرتها قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

أودعت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، اليوم السبت، كفالة لدى محكمة في مانيلا غداة صدور مذكرة توقيف بحقها بتهمة توجيه تهديد بالقتل لرئيس البلاد.

واتُهمت دوتيرتي الشهر الماضي بتوجيه «تهديدات خطيرة» على خلفية تصريحات أدلت بها، وقالت فيها إنها استأجرت قاتلاً مأجوراً لقتل الرئيس فرديناند ماركوس، وزوجته، وابن عمه، وهو عضو سابق في البرلمان، في حال اغتيالها قبل ذلك. وقالت فيما بعد إن تصريحاتها قد أُسيء فهمها.

والتهديد بالقتل عنصر أساسي في محاكمتها الجارية أمام مجلس الشيوخ، حيث سيؤدي حكم بالإدانة إلى عزلها من منصبها، ومنعها نهائياً من ممارسة العمل السياسي.

وقال محاميها لورنس ليم إن «نائبة الرئيس مثلت طوعاً أمام المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف، ولذلك لم يكن هناك داعٍ لتوقيفها».

وجاءت تصريحاته بعد خروج دوتيرتي من المحكمة، ومعها أمر قضائي يؤكد دفعها كفالة نقدية مقدارها 360 ألف بيزو (5740 دولاراً).

وخضعت أيضاً لإجراءات اعتيادية جرى خلالها أخذ بصماتها، من دون التقاط صور جنائية لها، وفق المحامي.

وقالت دوتيرتي في بيان إن محاميها نصحوها بإيداع الكفالة حفاظاً على سلامتها. وأضافت: «أوضحوا لي أنني سأحظى بحماية أفضل من مدنيين سيتمكنون من متابعة وضعي، بدلاً من أن أكون محتجزة، ومعزولة مع حماية محدودة».

وقبل دخولها المحكمة صرحت دوتيرتي بأنها تخشى على حياتها. وقالت: «لا أريد دفع الكفالة إن لم يكن هناك من يراقبني»، مضيفة أنها ضحية مضايقات الشرطة.

وتساءلت: «هل سيزجّون بي في السجن، ثم أموت في نومي ذات ليلة؟».

وبموجب القانون الفلبيني تصل عقوبة الإدانة الجنائية بهذه التهمة إلى السجن ستة أشهر.

وأصدر الفريق القانوني لنائبة الرئيس الجمعة بياناً قال فيه إنها «لا تنوي التهرب من القانون، وستواصل استنفاد جميع السبل المتاحة لها».

ورفض مسؤولو وزارة العدل حجج الفريق القانوني لنائبة الرئيس القائلة إنه لا يمكن مقاضاتها عن جرائم مرتبطة أيضاً بعزلها.

في مايو (أيار) عُزلت دوتيرتي من منصبها من جانب مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، بتهم من بينها الفساد، والاختلاس.

وإذا صدر حكم إدانة في مجلس الشيوخ، حيث اختُتم مؤخراً الأسبوع التاسع من محاكمتها، فسيُنهي ذلك خطط ترشحها للرئاسة عام 2028.

وكانت دوتيرتي قد أعلنت ترشحها للمرة الأولى في فبراير (شباط)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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