مجسمات ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات في ولاية أميركيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343612-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
مجسمات ديوك تسعد طفلة وتغضب السلطات في ولاية أميركية
تتفحص بايبر لوبلانك زوجاً من الديوك المصنوعة من الصفيح وذلك بعد وضعهما في مزرعة هيلتون وين في أوغونكيت بولاية مين (أ.ب)
تحولت مجموعة من الديوك المعدنية الضخمة إلى قضية قضائية غير مألوفة في ولاية مين الأميركية، بعدما قررت السلطات المحلية منع عرضها، باعتبارها إعلانات غير مباشرة لمطعم، فيما يؤكد مالكاها أنها مصدر سعادة لابنتهما الصغيرة المصابة بالتوحد. وفقاً لوكالة « أسوشييتد برس».
ورفع ديفيد وسارة لوبلان دعوى أمام محكمة فيدرالية ضد بلدة أوغونكويت، متهمين سلطاتها بانتهاك حقهما الدستوري في حرية التعبير، بسبب تطبيق القواعد المحلية المنظمة للافتات والإعلانات.
وتدور القضية حول تماثيل معدنية على شكل ديوك، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 1.8 متر، أراد الزوجان وضعها أمام منزلهما المجاور لمطعمهما «أومليت فاكتوري». لكن البلدية اعتبرتها وسيلة إعلانية، وفرضت عليهما غرامات متكررة.
وقال ديفيد لوبلان إن التماثيل لا ترمز إلى أي نشاط تجاري، بل إلى حب الأسرة لابنتها بايبر. وبعد خلافات مع السلطات، مُنح الزوجان استثناءً يسمح بالاحتفاظ بتمثالين، بشرط تثبيتهما على حاجز، لكنهما رفضا هذا الشرط، قبل أن يضطرا في النهاية إلى إزالة جميع التماثيل.
ويرى محامو الأسرة أن البلدية تطبق قواعدها بصورة غير متساوية، مشيرين إلى سماحها لمؤسسات تجارية أخرى بعرض مجسمات وزخارف كبيرة، من بينها عوامات على شكل كركند ومعدات زراعية قديمة، من دون فرض غرامات مماثلة.
ويتولى الدفاع عن الزوجين معهد العدالة، وهو مؤسسة قانونية أميركية غير ربحية، سبق أن خاضت نزاعاً مشابهاً بشأن لوحة جدارية لمخبز في ولاية نيوهامبشير.
لكن التماثيل اكتسبت حياة جديدة خارج أسوار المنزل، إذ تبنى بعض السكان الديوك الأصلية، وبدأ مؤيدون للأسرة في أماكن مختلفة بشراء تماثيل مماثلة وعرضها تضامناً معها.
وتقول سارة لوبلان إن وجه ابنتها يضيء كلما شاهدت ديكاً جديداً في حديقة أحد الجيران، معربة عن أملها في أن تتفهم السلطات المحلية ما تمثله هذه المجسمات لطفلتها.
وهكذا، لم يعد الخلاف مجرد نزاع حول زينة معدنية أو قواعد إعلانية، بل أصبح قضية تطرح تساؤلاً عن التوازن بين حق السلطات في تنظيم المظاهر التجارية وحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشيء يمنح طفلة سعادة خاصة.
إرث عبد الحليم حافظ يفجر أزمة بين عائلته ومخرج جزائريhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343687-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
إرث عبد الحليم حافظ يفجر أزمة بين عائلته ومخرج جزائري
راشدي مع عبد الحليم في باريس خلال الإعداد لفيلم «لا» (إدارة المهرجان)
تحول خلاف بشأن عدم تمكن المخرج الجزائري أحمد راشدي من زيارة منزل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في القاهرة إلى خلاف مفتوح مع عائلة «العندليب»، امتد إلى التشكيك في قوة العلاقة بينهما، وحقيقة مشروع فيلم «لا» الذي يؤكد راشدي أنه كان يستعد لإخراجه قبل وفاة المطرب المصري.
وما بين بيان عائلي يتهم المخرج بالإساءة إلى سيرة العندليب، وشهادات سينمائية تدافع عن روايته، انفجر خلاف يطرح أسئلة أكبر من واقعة عابرة، حول من يملك رواية التاريخ الفني؟ وهل تتحول صلة القرابة إلى سلطة على ذاكرة الآخرين؟
بدأت الأزمة عقب تكريم راشدي في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الخميس، حيث كان المخرج الجزائري يتطلع إلى زيارة المنزل الذي قال إنه اعتاد أن يستقبله فيه عبد الحليم خلال التحضير لفيلم «لا» الذي كان مقرراً أن يصنعاه معاً. لكن وصول السفير الجزائري لدى مصر، محمد سفيان برَاح، إلى دار الأوبرا عقب انتهاء التكريم، لاصطحاب راشدي إلى السفارة، حال دون إتمام الزيارة التي كان قد جرى ترتيبها مسبقاً.
لم يتوقف الأمر عند عتاب بسبب موعد فائت؛ إذ أصدر محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، بياناً انتقد فيه عدم وفاء راشدي بالزيارة، قبل أن ينتقل إلى التشكيك في روايته عن علاقته بالعندليب ومشروع الفيلم المشترك.
وذكر شبانة أن عمه لم يلتق المخرج الجزائري سوى مرتين، وكان اللقاءان بهدف التعرف إليه وتقييم إمكانية التعاون معه، وأن عبد الحليم لم يتحمس لاستكمال المشروع بعدما تبين له، بحسب البيان، «أن راشدي لا يصلح للعمل معه». وأضاف أن الصور التي جمعتهما لم تتجاوز صورتين أو ثلاثاً، نافياً أن يكون توقف الفيلم مرتبطاً بوفاة العندليب أو مرضه.
وذهب البيان أبعد من ذلك، معلناً بدء الأسرة اتخاذ إجراءات قانونية، رداً على ما وصفه بالادعاءات التي طالت سيرة عبد الحليم حافظ، وهكذا لم تعد القضية مجرد اختلاف حول تفاصيل مشروع قديم، بل أصبحت مواجهة تتضمن اتهامات تمس المصداقية والتاريخ الشخصي والفني للطرفين.
وتعليقاً على الأمر، قال الناقد الفني طارق الشناوي إن بيان شبانة «متسرع ومغالط»، متسائلاً عن وجه الإساءة في حديث راشدي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «شبانة لم يكن قد تجاوز الخامسة من عمره عند وفاة عبد الحليم عام 1977، فكيف يمكنه الجزم بتفاصيل علاقة لم يكن شاهداً مباشراً عليها؟».
وأكد الشناوي أن العلاقة بين راشدي والعندليب كانت وثيقة، وأن مشروع «لا» كان قائماً بالفعل، موضحاً أن السيناريو كتبه حسن فؤاد عن قصة للصحافي مصطفى أمين.
واستند الناقد المصري في دفاعه إلى فيلم وثائقي أنجزه راشدي بعد وفاة عبد الحليم بعنوان «أغنية الوداع»، وضمّنه لقطات صورها له في باريس، معتبراً أن وجود هذه المادة المصورة يدعم رواية المخرج عن علاقته بالفنان الراحل.
كما أشار إلى أن راشدي كان قريباً من العندليب خلال العامين الأخيرين من حياته، وزاره في لندن قبل رحيله بأيام، وانتقد الشناوي محاولة التقليل من قيمة تلك العلاقة، محذراً من «اعتبار الورثة أصحاب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بتاريخ الفنانين، لمجرد صلتهم العائلية بهم»، على حد قوله.
من جانبه، تمسك محمد شبانة برواية الأسرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه علم من والده أن أصدقاء لعبد الحليم رشحوا له راشدي لإخراج الفيلم، وأن العندليب استعان بماكييرة في باريس لتجربة بعض اللقطات، لكنه لم يتحمس للمشروع. وشدد على أن «الصور المشتركة لا تثبت بالضرورة وجود علاقة وثيقة أو اتفاق نهائي على العمل».
وأضاف أنه تلقى مقاطع فيديو من حديث راشدي في «الماستر كلاس»، ورأى أنها تضمنت إساءات إلى عبد الحليم، مؤكداً أن الأسرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعدُّه مساساً بسيرته.
على الجانب الآخر، نفت الناقدة أنس الوجود رضوان أن يكون حديث راشدي قد حمل أي إساءة للعندليب، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المخرج كان مستعداً لزيارة المنزل، لكن السفير الجزائري حضر لاصطحابه إلى احتفال بالسفارة، مما أثار اعتراض الوفد الجزائري نفسه.
وطالبت رضوان شبانة بمراجعة تسجيل اللقاء قبل إطلاق الاتهامات، مؤكدة أن «علاقة راشدي بالعندليب موثقة بالصور واللقاءات، وأن المخرج جاء إلى القاهرة ضيفاً مكرماً في مهرجانها السينمائي، والتشكيك في تاريخه لا يخدم صورة أي من الطرفين، ولا يليق بمكانة رمزين من رموز الثقافة العربية».
وكان راشدي قد استعاد تفاصيل مشروع «لا» خلال الماستر كلاس الذي أقيم احتفاءً بتكريمه بجائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي تسلمها من الفنان حسين فهمي.
وقال إن عبد الحليم جعله يحب السينما، وكان يتطلع إلى أفلام تعكس التعاون المصري - الجزائري، وأنه اختاره لإخراج العمل المأخوذ عن قصة مصطفى أمين.
وأوضح أن العندليب كان يرسل إليه فصول القصة عبر البريد، وأنهما اتفقا على تفاصيل المشروع، والتقيا في باريس وصوَّرا بعض المشاهد، استعداداً لاستكمال التصوير بعد عودة عبد الحليم من رحلته العلاجية الأخيرة إلى لندن.
وأضاف أنه زاره في المستشفى قبل وفاته بيوم، ثم تناولا العشاء في أحد المطاعم، قبل أن يغادر راشدي إلى باريس، ليتلقى في اليوم التالي خبر رحيله.
الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343663-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA
المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي)
تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا، بمشاركة أكثر من 18 دولة تقدم 38 رياضة ولعبة تقليدية، في فعالية تمتد على مدى عشرة أيام، وتجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية.
وانطلقت فعاليات المهرجان بمنطقة «المربع الجديد» في مدينة الرياض، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، ونجم الدين بلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي لـ«الإثنوسبورت»، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الدول والاتحادات الرياضية والضيوف المشاركين من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي انتقال المهرجان إلى الرياض بعد استكمال دورته الثامنة في إسطنبول، ضمن خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو توسيع نطاق الفعالية والوصول بها لجمهور دولي أوسع، وتستمر هذه النسخة السعودية حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مُقدِّمةً برنامجاً يجمع الرياضات المتوارثة من ثقافات مختلفة، وما يرتبط بها من عادات وفنون وصناعات تقليدية.
ورحَّب المستشار تركي آل الشيخ، في كلمته خلال حفل الافتتاح، بنجم الدين بلال إردوغان والوفود المشاركة، مُقدِّراً دعم القيادة السعودية لقطاع الترفيه و«موسم الرياض».
وأعرب آل الشيخ عن سعادته باستضافة العاصمة السعودية المهرجان للمرة الأولى خارج تركيا، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن توجه «موسم الرياض» في نسخته السابعة لاستقطاب فعاليات دولية متنوعة وإتاحة تجارب تتجاوز الأنماط الترفيهية المعتادة، وتطرق إلى الشراكة مع الاتحاد، التي أُعلنت في إسطنبول خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح أن استضافة الرياض المهرجان تمثّل أولى ثمار تلك الشراكة، على أن تتواصل العام المقبل من خلال رعاية «موسم الرياض» النسخة المقررة في إسطنبول عام 2027
من جانبه، وصف إردوغان إقامة المهرجان في السعودية محطة جديدة في مسيرة الاتحاد، وفرصة لنقل تجربته إلى جمهور دولي أوسع، مبيناً أن العلاقات التاريخية بين الرياض وأنقرة توفر أرضية للتعاون في المجالات الثقافية والرياضية.
وأضاف أن الاتحاد العالمي لـ«الإثنوسبورت» يضم 56 مؤسسة عضواً من 34 دولة موزعة على خمس قارات، ويعمل على إحياء الرياضات والألعاب التقليدية وتوثيق ممارساتها بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف البلدان.
وأشار إردوغان إلى أن المهرجان يجمع مئات الرياضيين والفنانين والحرفيين، ضمن برنامج يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويضم المنافسات الرياضية والعروض الفنية وورشات الحرف اليدوية وتجارب الطعام، بما يتيح للزوار التعرف على تقاليد الدول المشاركة من خلال أنشطة مباشرة.
رياضات تعبر الحدود
وتتوزع تجارب المهرجان على مناطق متخصصة، تستعرض أشكالاً مختلفة من الرياضات التقليدية، من المصارعة الزيتية، ومصارعة الأبا، ومصارعة الحزام، إلى عروض الفروسية التي تشمل رمي الرمح من على ظهر الخيل، المعروف باسم «الجيريت»، والرماية بالقوس والسهم في أثناء امتطاء الخيل.
وتتيح منطقة الرماية التقليدية للزوار التعرف على فنون القوس والسهم، وما تتطلبه من دقة وتركيز وانضباط، من خلال استعراض التقنيات المتوارثة في الرماية التركية، التي ارتبطت تاريخياً بالصيد والدفاع عن النفس قبل تطورها إلى رياضة ذات قواعد وممارسات محددة.
وفي تجربة أكثر تفاعلية، تقدم منطقة تحدي الرماية بالقوس والسهم لعبة جماعية يتنافس فيها فريقان باستخدام سهام ذات رؤوس إسفنجية وخوذ وسترات واقية، مع الاحتماء خلف الحواجز ومحاولة إصابة أفراد الفريق المنافس، في نشاط يجمع الحركة والتنافس ضمن أجواء مناسبة للعائلات ومجموعات الأصدقاء.
وتستعيد منطقة الألعاب التقليدية دور الألعاب الشعبية في حياة المجتمعات، من خلال أنشطة جماعية تجمع مختلف الأعمار، وتتيح للزوار التعرف على ألعاب تناقلتها الأجيال، وما ارتبط بها من قيم المشاركة والتواصل والعمل الجماعي.
خيام ثقافية وحرف متوارثة
وتشكل الخيام الثقافية إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ يضم الموقع عشر خيام تستعرض جوانب متنوعة من الفنون والممارسات التراثية، من الموسيقى والكتاب إلى صناعة السهام وورشات الاستدامة.
وتحمل خيمة «الخان» تصوراً مستوحى من الدور التاريخي للخانات باعتبارها محطات جمعت المسافرين والتجار والثقافات المختلفة، من خلال عروض موسيقية وفنون رقص تقدمها فرق من مناطق متعددة، بما يتيح للزوار التعرف على أنماط فنية متنوعة في مساحة واحدة.
أما منطقة الحرف اليدوية فتضم 15 ورشة تستعرض تقنيات صناعية وفنية متوارثة، من نسج السجاد والتطعيم الزخرفي والحرق على الخشب وصياغة الحلي، إلى فن الإبرو، المعروف بالرسم على الماء، وزخرفة البلاط الخزفي. وتمنح الورشات المشاركين فرصة تجربة هذه الحرف والتعرف على أساليب تنفيذها والقصص الثقافية المرتبطة بها.
ويستكمل المتحف هذا الجانب من خلال مجموعة من الحرف والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات التركية التقليدية، إلى جانب أعمال التطريز والدانتيل والنسيج ومقتنيات مرتبطة بتقاليد الحمامات والعبادات، في عرض يستكشف أنماط الحياة والجماليات التي ميزت فترات تاريخية مختلفة.
من تجارب الأطفال إلى نكهات العالم
ويحظى الأطفال بمساحات مخصصة تجمع التعلم والترفيه، من خلال تسع ورشات عمل موزعة على فئات عمرية من 4 إلى 14 عاماً، تتيح لهم ممارسة الفنون والحرف اليدوية واكتشاف الألعاب والرياضات التقليدية بأساليب تفاعلية.
كما تقدم حديقة التراث الشعبي أنشطة ومسابقات ودية تعرف الصغار بالموروث الرياضي والثقافي، بمشاركة عائلاتهم، إلى جانب منطقة «نكهات العالم» التي تفتتح نافذة على ثقافات الطعام والقهوة، عبر تسعة أقسام تقدم أطباقاً ومشروبات من مناطق مختلفة، وتستعرض طرق تحضير القهوة وتقاليدها، باعتبارها جزءاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات.
وتكتمل التجربة بالعروض الفنية والفلكلورية والمسرحية، التي تجمع الموسيقى والرقصات الشعبية، وتقدم إلى الزوار مشاهد من التقاليد الفنية للدول المشاركة.
ويستقبل مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي زواره يومياً حتى 28 نوفمبر من الخامسة مساءً إلى منتصف الليل، مُتيحاً مساحة تلتقي فيها الرياضة بالثقافة والفنون، وتتحول فيها الألعاب والحرف والممارسات المتوارثة إلى تجارب تفاعلية تتيح للجمهور اكتشاف تنوع الموروث الإنساني.
«الفجر»... قصة الاستقلال اللبناني مقرونة بالذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343660-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«الفجر»... قصة الاستقلال اللبناني مقرونة بالذكاء الاصطناعي
فيلم «الفجر» يعرض في صالات السينما بمناسبة عيد الاستقلال (الجهة المنظمة للعرض)
في عرض سينمائي خاص، حضره عدد من أهل الصحافة والفن، قدّم المخرج طوني أبو إلياس فيلمه «الفجر»، الذي صُوّر قبل 26 عاماً، وأعيد ترميمه وتطويره ليعود إلى الشاشة الكبيرة بحلّة جديدة. ويشير المخرج إلى أن هذه التجربة تُعدّ الأولى من نوعها لفيلم لبناني يُعاد تقديمه بهذه المقاربة السينمائية.
يروي الفيلم حكاية استقلال لبنان، وقد خضع لعملية ترميم وتطوير استغرقت أكثر من 5 أشهر. واستُخدمت خلالها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين بعض المشاهد وإبراز تفاصيل الحكاية بصورة أفضل. وشمل التطوير الصورة التي تعود إلى عام 1998، فتطلّبت معالجتها عناية خاصة لتحسين ألوانها وجودتها، بالتعاون مع جورج كولجا. وبعد ذلك، انتقل العمل إلى مراحل الترميم والتحسين والنسخ بجودة 4K، التي تولّى تنفيذها «استوديو هارون» العريق.
مولود من جديد
ويوضح أبو إلياس سبب اختياره عبارة «مولود من جديد» لوصف الفيلم، قائلاً: «لم تقتصر عملية التطوير على الصورة، بل شملت الصوت أيضاً، فولّدناه من جديد. كما تولّى المنتج الموسيقي طوني قلعاني إعادة مزج الصوت وإضافة موسيقى جديدة، ما منح الفيلم بُعداً سمعياً مختلفاً وأسهم في تحسين جودته».
ويستمتع المشاهد بما يحمله الشريط من حنين وذكريات إلى ماضٍ قريب، إذ يستعيد مشاهد من بيروت في أيام عزّها، ويجول في شوارعها وأزقتها ودكاكينها المتلاصقة في ساحة البرج، استعين فيها بتقنية الذكاء الاصطناعي. كما يأخذنا الفيلم في رحلة إلى الجبل، وتحديداً إلى بلدة دوما وسوقها القديم، وصولاً إلى قلعة راشيا الأثرية، حيث سجن الانتداب الفرنسي رئيس الجمهورية آنذاك بشارة الخوري، ورئيس الوزراء رياض الصلح.
وبموازاة حكاية الاستقلال، ينسج الفيلم قصة حب تنشأ بين بطلي العمل؛ ميرنا خياط أبو إلياس، والراحل وليد العلايلي. وهي علاقة عاطفية تتجاوز المشاعر الشخصية لترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوطن. ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين الراحلين، بينهم عماد فريد وليلى حكيم وكمال الحلو. كما يتيح استعادة إطلالات تمثيلية لمواهب كانت لا تزال في بداياتها آنذاك، مثل وجيه صقر وطارق تميم ويوسف حداد. ومن الرعيل القديم، تطلّ الممثلة ميشلين ضو، ليشكّل الشريط في مجمله تحية تكريمية لوجوه رائدة، أسهمت في ترسيخ الدراما اللبنانية.
معاني الاستقلال
ويعود الفيلم إلى حقبة مفصلية من تاريخ لبنان، مستعيداً حكاية الاستقلال وما رافقها من تضحيات. أما الهدف الأساسي الذي أراده المخرج من إعادة تقديمه، فهو تعريف جيل جديد بتاريخ الاستقلال ومعانيه، وتذكيره بأنه لم يكن هدية، بل ثمرة جهد وإيمان بوطن يستحق التضحية والعمل من أجله.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الفيلم، شكر المخرج أبو إلياس المنتج محمد ياسين على مشاركته في إعادة إحياء هذا العمل، وقال: «لقد أخذنا على عاتقنا قضية لبنان والوطن، رغم أن هذا النوع من الأفلام لا يحقق مردوداً ربحياً. وعندما وجدنا أن كل ما حولنا يعيش حالة من العتمة، قررنا أن الكاميرا يجب أن تواصل أداء دورها في نشر الضوء».
وأضاف المخرج أنه تعامل مع التكنولوجيا بوصفها أداة، لا بديلاً، مؤكداً أن الروح الإنسانية للفيلم لم تُمسّ. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي استُخدم لتحسين الصورة، مشيراً إلى أن «الفجر» هو أول فيلم في لبنان يبدأ بمشاهد عولجت بهذه التقنية. كما لفت إلى أن بعض نجوم العمل حضروا حفل الافتتاح، فيما غاب آخرون بعدما رحلوا عن عالمنا، وقال: «لقد كنت محظوظاً بالتعاون مع نخبة من عمالقة الدراما اللبنانية، الذين يتابعنا بعضهم اليوم من العالم الآخر».
واستعاد المخرج أيضاً كاتب العمل الراحل أنطوان غندور، مشيداً بالنص الذي قدّمه، والذي وصفه بأنه سيناريو سينمائي وطني بامتياز، وهو ما بات نادراً في أيامنا الحالية. وختم قائلاً: «نحن اليوم لا نعرض الفيلم بصورة عادية، بل نحاول أن ندعو الآخر إلى مشاركتنا الأمل. ونتمنى أن يولد فجر لبنان من جديد».
التراث والفلكلور
وأشارت بطلة الفيلم ميرنا أبو إلياس إلى أن العمل يروي قصة أبطال من الشعب ومن السلطة، وقفوا بشجاعة ضد الظلم. وتتابع: «إنه فيلم يجمع ما بين التراث والفولكلور وبين القرية والمدينة. كما أنه يخاطب جيلاً لم يعرف الاستقلال إلا صورة في كتاب. ونحن ندعوه للتعرف إلى تاريخ وطنه بالصوت والصورة».
تبلغ مدة الفيلم نحو 90 دقيقة، ويأتي عرضه عشية الاحتفال بعيد الاستقلال في لبنان في 22 نوفمبر (تشرين الثاني). وقد أعيد ترميمه وتطويره ليولد سينمائياً من جديد، جامعاً بين ذاكرة وطن ووجوه فنية طبعت مرحلة من تاريخ الدراما اللبنانية. وهو بذلك يقدّم رحلة بصرية ووجدانية إلى زمن مضى، تستحضر محطاته وتعيد وصل الأجيال بتاريخ وطنها، أياً كان العمر الذي تنتمي إليه.