أضواء بدر: تحمست لفيلم «جحيم العابرين» بسبب الصراع الداخلي للبطلة

قالت الممثلة السعودية أضواء بدر إن محاولات «يمنى» المتكررة لتحذير «عاصم» كانت مدخلها إلى فهم الشخصية التي تؤديها في فيلم «جحيم العابرين»، ففي كل مرة تحاول فيها تنبيهه، تكتفي بالتلميح، وهو ما دفعها إلى التفكير في دوافعها وحدود ما تستطيع قوله، موضحة أنها ركّزت في التحضير على ولاء «يمنى» لعائلتها لفهم سبب تردّدها في مصارحته، بينما رأت بإصرارها على تحذيره جانباً من إنسانيتها حرصت على إظهاره في الأداء.

وتدور أحداث فيلم «جحيم العابرين» خلال ليلة واحدة، تبدأ حين تصادف «يمنى» التي تقوم بدورها أضواء بدر، وهي تقود سيارتها على طريق جبلي معزول في جنوب السعودية، شاباً يُدعى «عاصم» يجسده باسل الصلي، تعطّلت سيارته بعد نفاد الوقود.

ويطلب منها أن تقلّه إلى أقرب محطة، فتوافق بعد تردّد. لكنّ الرحلة التي بدأت بمساعدة عابر تأخذ منحى آخر مع توالي أحداث غامضة تضع شجاعة «يمنى» على المحك. ويستند الفيلم، الذي يمزج بين التشويق والرعب والفانتازيا، إلى رواية أسامة المسلم بالعنوان نفسه، والتي استلهمها الكاتب من واقعة حقيقية على أحد الطرق الجبلية في جنوب المملكة، وفق ما يقول.

وأضافت أضواء بدر لـ«الشرق الأوسط» أنها تعاطفت مع «يمنى» منذ قراءة السيناريو، إذ استوقفتها حيرة الشخصية بين ما تراه صواباً وما يدفعها إليه شعورها بالذنب، ووجدت في هذه الحيرة ما تعرفه من الحياة اليومية، حين يشعر المرء بأن عليه أن يتصرف، ويصعب عليه أن يتبيّن إن كان يفعل ذلك عن اقتناع أم تحت وطأة الذنب، وهو ما انعكس على أدائها للمشاهد التي تجمعها بـ«عاصم»، إذ حرصت على أن يلمس المتفرج رغبتها في مساعدته حتى وهي تتردد في إخباره بما تعرفه.

وشارك «جحيم العابرين» في برنامج «عروض منتصف الليل» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج هناء العمير، عن رواية أسامة المسلم، ويشارك في بطولته، إلى جانب بدر، باسل الصلي ومحمد علي وشجاع نشاط وعزيز غرباوي. ويجمع العمل بين التشويق والفانتازيا والإثارة النفسية.

تستقبل دور العرض السعودية الفيلم الأسبوع الحالي (الشركة المنتجة)

وأوضحت أضواء بدر أن علاقتها بأعمال هناء العمير وأسامة المسلم سبقت ترشيحها للفيلم، فقد كانت تتابع أعمال المخرجة، وقرأت للمسلم رواية «خوف» وعندما وصل إليها سيناريو «جحيم العابرين»، طلب منها فريق العمل تأجيل قراءة الرواية حتى تطّلع على النص المعدّ للشاشة أولاً، وتأخذ وقتها في فهمه، لافتة إلى أنها بعد قراءة السيناريو، عادت إلى الرواية وأعجبت بها. وكان حماسها للمشاركة مرتبطاً أيضاً بتكوين فريق العمل.

وأكدت أن شخصية «يمنى» بقيت أكثر ما جذبها إلى التجربة، فوجدت في السيناريو، قبل أن تعرف كيف قُدّمت الشخصية في الرواية، الصراع الذي أرادت أن تشتغل عليه في أدائها، موضحة أن التحضير شمل مناقشة أكثر من تصور لـ«يمنى»، وأن الصورة التي انتهى إليها الفريق جمعت بين عناصر من هذه التصورات. وشمل العمل مراجعة الكلمات التي تستخدمها الشخصية، وطريقة إلقائها الحوار، وملابسها ولغة جسدها.

وأشارت إلى أن أهمية هذه التفاصيل تظهر في المواقف التي تحاول فيها «يمنى» أن تنبّه «عاصم» بصورة غير مباشرة، فمعنى التحذير يتوقف على اختيار الكلمات، وعلى الطريقة التي تُقال بها أيضاً، وحين يكون على الممثلة أن توحي بأن لدى الشخصية ما تريد قوله، يصبح أداؤها للجملة جزءاً من الحكاية، لأن الجملة الواحدة قد تبدو عابرة لـ«عاصم» وتحمل، بالنسبة إلى «يمنى»، أقصى ما استطاعت قوله في تلك اللحظة.

وأضافت بدر أن «التواصل مع المخرجة هناء العمير كان سهلاً، إلى حد أنني كنت أفهم ما تريده المخرجة قبل أن تعبّر عنه بالكلمات»، وعن الصعوبة التي واجهتها فعلياً في موقع التصوير، اختارت مشاهد قيادة السيارة ليلاً، فقد كانت تقود في الظلام وبصحبتها أشخاص آخرون، في وجود الكاميرات وتجهيزات الإضاءة.

أضواء بدر مع المخرجة هناء العمير في كواليس التصوير (الشركة المنتجة)

ويمتد اهتمام أضواء بدر بدوافع الشخصية إلى طريقة اختيارها للأدوار. وقالت إن الشخصية هي أول ما يجذبها إلى السيناريو، وإنها تفكر، حين تقرأ الدور، فيما يمكن أن توصله إلى الجمهور من خلاله، وفي حالة «يمنى»، بدأ ذلك من شعورها بأنها قادرة على فهم الحيرة التي تمر بها الشخصية، ثم من البحث خلال التحضير عن الطريقة التي تظهر بها تلك الحيرة في تصرف محدد.

وعبّرت بدر عن فخرها بما وصفته بالقفزة الكبيرة في الأفلام السعودية، وعن رغبتها في العمل مع أسماء كثيرة في السينما السعودية والمصرية، لافتة إلى أن قائمة مَن تتمنى التعاون معهم طويلة لسعيها للاستفادة من كل تجربة ولكي تضيف إليها.

وعن تجربتها مع مخرجين من بلدان مختلفة، قالت بدر إن لكل مخرج طريقته في مخاطبة الممثل وإيصال ما يريده منه. وأشارت إلى أنها لمست ذلك في عملها مع مخرجين سعوديين ومصريين، وكذلك في تجاربها مع مخرجين أجانب. ومن بين تجاربها مع مخرج مصري، تحدثت عن تعاونها مع أحمد الجندي في الفيلم السعودي «المهايطية»، الذي عُرض على منصة «نتفليكس».

وعمّا إذا كانت تحرص على الموازنة بين الأدوار الجادة والكوميدية، قالت بدر إنها تتعامل بمرونة مع ما يُعرض عليها، لقناعتها بأن العمل هو الذي يختار الممثل في النهاية.