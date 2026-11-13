«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه

قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.

وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.

مخرج الفيلم نوري أوزدوغان (الشركة المنتجة)

ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».

وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.

وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.

وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.

مخرج الفيلم صور العمل كاملاً في تركيا (الشركة المنتجة)

وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.

وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.

وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.

وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.

وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.

وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.

المخرج خلال تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.

وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.

وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.

وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.