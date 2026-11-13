«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنهhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340852-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87
«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
TT
TT
«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
في الوقت الذي يجد فيه كثير من الآباء صعوبة في إبعاد أبنائهم عن شاشات التلفزيون، اختار أب صيني طريقة مختلفة، تقوم على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل وقت المشاهدة إلى فرصة للتعلم، بدلاً من اللجوء إلى المنع والعقاب.
فالأب، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة شينزن جنوب الصين، ابتكر نظاماً يوقف التلفزيون تلقائياً كل 10 دقائق، ويطلب من ابنه، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، الإجابة عن أسئلة دراسية حتى يتمكن من مواصلة المشاهدة.
وبحسب تقرير بثّته قناة «شينزن» التلفزيونية، انتشرت التجربة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت اهتمام آباء طلبوا معرفة كيفية تطبيقها على أجهزتهم المنزلية.
بدأت الفكرة عندما لاحظ الأب أن ابنه يقضي وقتاً طويلاً أمام التلفزيون على حساب دراسته. وجرب في البداية خاصية الأسئلة المدمجة في الجهاز، لكن الصبي تمكن من تجاوزها. كما استعان بمقبس كهربائي ذكي لفصل التلفزيون في موعد محدد، إلا أن الابن وجد حلاً بسيطاً بفصل المقبس نفسه!
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الأب الاستعانة بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير برنامج يتحكم في استمرار المشاهدة من خلال الإجابة عن أسئلة تعليمية. وبعد إجراء تعديلات، نجح في تثبيته على التلفزيون.
وباتت الشاشة تتوقف كل 10 دقائق لطرح أسئلة في اللغة الصينية والرياضيات والإنجليزية، تتناسب مع مستوى الصبي الدراسي. وإذا أخطأ في الإجابة، يتعين عليه حل سؤال إضافي قبل استكمال المشاهدة.
والمفاجأة أن الابن لم ينزعج من الفكرة، بل أبدى حماساً لحل الأسئلة، ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها.
ويصف الأب ما يجري بينهما بأنه «لعبة هجوم ودفاع»، يحاول فيها الصبي اكتشاف ثغرات البرنامج، بينما يعمل الأب على إصلاحها وتطوير النظام. ويؤكد أنه لا يسعى إلى حرمان ابنه من التلفزيون، بل إلى تحقيق توازن بين الترفيه والدراسة.
ومع انتشار التجربة، تلقى الأب طلبات من عائلات أخرى لمعرفة طريقة تثبيت البرنامج، ويعمل حالياً على إعداد دليل مبسط لذلك.
وتأتي المبادرة في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الأسري بالصين، إذ طورت فتاة تبلغ 13 عاماً، في أغسطس (آب) الماضي، منتجاً لمساعدة الآباء على متابعة العادات الدراسية لأبنائهم، وفازت بالجائزة الثالثة في مسابقة وطنية للتسويق بالذكاء الاصطناعي.
نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.
وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.
ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».
وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.
وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.
وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.
وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.
وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.
وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.
وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.
وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.
وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.
وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.
وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.
وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.
وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.
وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.
إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340858-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
لم تكن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية تخفي آراءها، حتى عندما يتعلق الأمر بالأطباء البيطريين. ففي رسالة شخصية كتبتها عام 1960، عبّرت عن استيائها من تشخيص طبيب بيطري لحالة إحدى فرسها، قائلة بلهجة لا تخلو من الدعابة: «أنا غاضبة! لا يعاني المهر من أي شيء على الإطلاق... لدي حساسية من الأطباء البيطريين، ولا أستطيع تغيير ذلك».
وتكشف الرسالة، التي تظهر للمرة الأولى ضمن مجموعة من المراسلات الشخصية للملكة، جانباً أقل رسمية من شخصيتها، بعيداً عن البروتوكول الملكي والمناسبات العامة. وهو جانب يرتبط بشغفها المعروف بالخيول، واهتمامها الدقيق بتفاصيل تربيتها وتدريبها وصحتها.
ووفقاً لصحيفة «التلغراف»، تضم المجموعة نحو 50 رسالة ومذكرة كتبتها إليزابيث الثانية بين عامي 1954 و1961، ووجّهتها إلى مساعدها العسكري والتر مورلي سيل، المسؤول عن الإسطبلات الملكية. وظلت هذه الأوراق محفوظة لدى عائلة سيل على مدى نحو 65 عاماً، قبل أن تقرر دار «بونهامز» للمزادات عرضها للبيع في لندن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، بتقديرات تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه إسترليني.
وتعكس المراسلات معرفة الملكة الواسعة بالخيول، إلى جانب حبها لخوض تجارب ركوب الخيول التي تتطلب مهارة وصبراً. ففي إحدى الرسائل، وصفت تجربتها مع الحصان «سيربرايز» بأنها أشبه بالجلوس فوق كرة مطاطية، بسبب حماسه الشديد ورغبته المستمرة في الانطلاق. لكنها، بدلاً من الابتعاد عن هذا التحدي، كانت تستمتع بمحاولة السيطرة عليه، وتشعر بالرضا عندما تنجح في تحسين أدائه.
أما عندما تعلق الأمر بأبنائها، فكانت أكثر حرصاً. فقد طلبت التأكد من تدريب المهور جيداً قبل أن تمتطيها الأميرة آن والأمير تشارلز، مشيرة إلى أن تجربة سيئة مع حصان صعب المراس قد تجعل الأخير ينفر من ركوب الخيل.
وفي رسالة أخرى، أظهرت الملكة قدراً لافتاً من التواضع، عندما تحدثت عن حصان يدعى «سي بريز»، رأت أنه يتمتع بقوة ومهارة تفوقان ما تحتاج إليه هي، خصوصاً أنها لا تمارس ركوب الخيل سوى مرة واحدة أسبوعياً. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الحصان قد يمتلك مؤهلات تؤهله للمشاركة في الألعاب الأولمبية.
وتضم المجموعة سبع رسائل موقعة باسم «إليزابيث ر»، إلى جانب 37 مذكرة و12 بطاقة تهنئة بعيد الميلاد أرسلتها الملكة إلى مساعدها.
وقال ماثيو هايلي، المتخصص في المخطوطات لدى دار «بونهامز»، إن هذه الأوراق تقدم نافذة نادرة على الحياة اليومية للملكة، وتكشف عن شخصية تتعامل مع الخيول بشغف ومعرفة عملية عميقة، وتتابع تفاصيلها باهتمام يتجاوز مجرد هواية ملكية.
وبين ملاحظات التدريب والخلافات مع الأطباء البيطريين، تبدو هذه الرسائل أقرب إلى أحاديث شخصية عفوية، تكشف عن امرأة وجدت في الخيول مساحة خاصة بعيداً عن أعباء العرش، ولم تتردد حتى في التعبير عن غضبها عندما يتعلق الأمر بما تحبه.
«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنهhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340852-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
TT
TT
«لا مشاهدة قبل الإجابة».. أب صيني يحوّل التلفزيون إلى مدرس خصوصي لابنه
أبدى الابن حماساً لحل الأسئلة ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها (إنستغرام)
في الوقت الذي يجد فيه كثير من الآباء صعوبة في إبعاد أبنائهم عن شاشات التلفزيون، اختار أب صيني طريقة مختلفة، تقوم على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل وقت المشاهدة إلى فرصة للتعلم، بدلاً من اللجوء إلى المنع والعقاب.
فالأب، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة شينزن جنوب الصين، ابتكر نظاماً يوقف التلفزيون تلقائياً كل 10 دقائق، ويطلب من ابنه، وهو طالب في المرحلة الإعدادية، الإجابة عن أسئلة دراسية حتى يتمكن من مواصلة المشاهدة.
وبحسب تقرير بثّته قناة «شينزن» التلفزيونية، انتشرت التجربة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت اهتمام آباء طلبوا معرفة كيفية تطبيقها على أجهزتهم المنزلية.
بدأت الفكرة عندما لاحظ الأب أن ابنه يقضي وقتاً طويلاً أمام التلفزيون على حساب دراسته. وجرب في البداية خاصية الأسئلة المدمجة في الجهاز، لكن الصبي تمكن من تجاوزها. كما استعان بمقبس كهربائي ذكي لفصل التلفزيون في موعد محدد، إلا أن الابن وجد حلاً بسيطاً بفصل المقبس نفسه!
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الأب الاستعانة بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير برنامج يتحكم في استمرار المشاهدة من خلال الإجابة عن أسئلة تعليمية. وبعد إجراء تعديلات، نجح في تثبيته على التلفزيون.
وباتت الشاشة تتوقف كل 10 دقائق لطرح أسئلة في اللغة الصينية والرياضيات والإنجليزية، تتناسب مع مستوى الصبي الدراسي. وإذا أخطأ في الإجابة، يتعين عليه حل سؤال إضافي قبل استكمال المشاهدة.
والمفاجأة أن الابن لم ينزعج من الفكرة، بل أبدى حماساً لحل الأسئلة، ما شجع والده على زيادة مستوى صعوبتها.
ويصف الأب ما يجري بينهما بأنه «لعبة هجوم ودفاع»، يحاول فيها الصبي اكتشاف ثغرات البرنامج، بينما يعمل الأب على إصلاحها وتطوير النظام. ويؤكد أنه لا يسعى إلى حرمان ابنه من التلفزيون، بل إلى تحقيق توازن بين الترفيه والدراسة.
ومع انتشار التجربة، تلقى الأب طلبات من عائلات أخرى لمعرفة طريقة تثبيت البرنامج، ويعمل حالياً على إعداد دليل مبسط لذلك.
وتأتي المبادرة في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الأسري بالصين، إذ طورت فتاة تبلغ 13 عاماً، في أغسطس (آب) الماضي، منتجاً لمساعدة الآباء على متابعة العادات الدراسية لأبنائهم، وفازت بالجائزة الثالثة في مسابقة وطنية للتسويق بالذكاء الاصطناعي.