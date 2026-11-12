من المكملات إلى الأجهزة الذكية... 3 خرافات عن إطالة العمر لا تدعها تخدعك

تناول المزيد من التوت الأزرق. مارس التمارين الرياضية بمعدل يفوق ما تعتقد أنك بحاجة إليه. اشترِ جهازاً جديداً قابلاً للارتداء يتتبع جودة نومك بدقة أكبر من الجهاز السابق... هذه مجرد أمثلة قليلة على النصائح المتعلقة بإطالة العمر، التي قد تصادفها عبر الإنترنت أو تسمعها في أحاديثك اليومية. ويبدو أن نصائح جديدة تظهر كل يوم، بالتزامن مع النمو المتسارع لما يُعرف بـ«اقتصاد العافية»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

ويستخدم المؤثرون مصطلحات مثل «فترة التمتع بالصحة» (Healthspan) في مقاطع الفيديو المنشورة على منصتي «يوتيوب» و«تيك توك». وفي الوقت نفسه، تَعِد المنتجات الاستهلاكية مستخدميها بمساعدتهم على التقدم في العمر بصحة أفضل، من خلال الحفاظ على صفاء الذهن واللياقة البدنية. كما انتشرت مئات العيادات الطبية المتخصصة في إطالة العمر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ومع ازدهار هذا القطاع، يصبح التمييز بين الحقائق العلمية الموثوقة والضجيج التسويقي والمبالغات أمراً أكثر صعوبة.

امرأة مسنة تحمل بالونات تُظهر الرقم 88 (بيكسلز)

وفي هذا السياق، التقت شبكة «سي إن بي سي» خبيرين، هما الدكتورة أندريا ماير والدكتور فرانك ليبمان، لتسليط الضوء على بعض الخرافات الشائعة المتعلقة بإطالة العمر. وحدد الخبيران ثلاث خرافات رئيسية، هي:

الخرافة الأولى- أجهزة تتبع المؤشرات الصحية وفحوصات الدم المعقدة ضرورية للجميع

يستخدم بعض الأميركيين أجهزة قابلة للارتداء، مثل خواتم «أورا» (Oura) وأجهزة «فيتبيت» (Fitbit)، لمراقبة مؤشرات صحية مختلفة، من بينها مستويات التوتر ومعدل ضربات القلب. وقد يلجأ الأشخاص الأكثر اهتماماً بهذا المجال إلى إجراء تحاليل دم شاملة ومعقدة، للاطلاع على تفاصيل دقيقة، مثل تعداد خلايا الدم ومستويات هرمونات الغدة الدرقية.

ورغم أن ماير وليبمان يستخدمان شخصياً أجهزة لتتبع المؤشرات الصحية، فإنهما يتفقان على أن المراقبة الدقيقة للبيانات الصحية، من دون اتباع النهج المناسب، قد تكون عديمة الجدوى، بل ربما ضارة في بعض الحالات.

وتوضح ماير أن مراقبة البيانات الصحية لا تكون مفيدة إلا إذا كان الشخص قادراً على فهم المعلومات التي يحصل عليها.

من جانبه، يحذر ليبمان من أن الهوس بنتائج هذه الأجهزة قد يكون ضاراً، خصوصاً بالصحة النفسية للأشخاص الذين يميلون إلى القلق المفرط.

ويستشهد بجودة النوم مثالاً على ذلك، قائلاً: «إذا كانت مراقبة نومك تجعلك تشعر بقلق عصبي مفرط بشأنه، فهي إذن ليست أمراً صحياً بالنسبة لك».

وتشير ماير إلى أن بعض الأشخاص يستعينون ببرامج الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتلخيص بياناتهم الصحية، وهو ما قد يعرّضهم لكمٍّ أكبر من المعلومات التي ربما لا يفهمونها بالقدر الذي يعتقدونه.

وقد خلصت دراسة أجراها أطباء، ونُشرت في دورية «إن بي جي ديجيتال ميديسن»، (npj Digital Medicine)، إلى أن بعض إجابات هذه البرامج عن الأسئلة الطبية قد «تؤدي إلى أضرار جسيمة للمرضى».

وتنصح ماير قائلةً: «إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها من جهاز قابل للارتداء أو من فحص دم، بافتراض أن هذا الفحص لم يطلبه طبيب يمكنه مساعدتك على تفسير النتائج، فمن الأفضل ألا تُجريه من الأساس».

الخرافة الثانية- المحاليل الوريدية تجعلك أكثر صحة

إذا كنت تتابع باستمرار المحتوى الإلكتروني المهتم بمجال «العافية» (Wellness)، فمن المرجح أنك سمعت عن المحاليل الوريدية، التي تقوم على حقن الفيتامينات أو المعادن أو مكملات أخرى مباشرةً في مجرى الدم، بدلاً من تناولها عن طريق الفم.

ولطالما جرى الترويج لمكملات الفيتامينات والمعادن، غالباً بأساليب تثير الشكوك، بوصفها «طرقاً مختصرة» للوصول إلى صحة جيدة.

ووفقاً لتقديرات شركة الأبحاث «غراند فيو ريسيرش» (Grand View Research)، حقق سوق العلاج بالترطيب الوريدي في الولايات المتحدة إيرادات بلغت 1.12 مليار دولار عام 2025.

وفي بعض عيادات العافية، يجري الترويج لمركب يُعرف باسم «NAD+» (نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد) على هيئة حقن وريدية مضادة للشيخوخة.

لكن ماير تُبدي تشككها في هذه الممارسات، موضحةً أنه باستثناء حقن الحديد، التي يمكن استخدامها لعلاج حالات نقص الحديد المشخّصة طبياً عبر إيصال المعدن مباشرةً إلى مجرى الدم، «لا توجد أدلة كثيرة» تدعم فاعلية العلاجات الوريدية المخصصة لتزويد الجسم بالفيتامينات.

أما فيما يتعلق بمركب «NAD+» تحديداً، وهو مركب يُنتجه الجسم بصورة طبيعية ويؤدي دوراً أساسياً في عمليات التمثيل الغذائي، فتشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن تناول مكملات تحتوي على مواد أولية تدخل في إنتاجه قد يعزز مستويات هذا الإنزيم المساعد في الجسم.

ومع ذلك، يوضح الدكتور نيل بولفين، المتخصص في طب طول العمر والطب الوظيفي بمدينة نيويورك، أنه لا تتوافر أبحاث كافية تثبت أن تناول هذه المكملات يحقق فوائد كبيرة للأشخاص الأصحاء.

وتؤكد ماير أنها لا تنصح بتجربة المكملات التي «تستند فقط إلى أدلة مستمدة من دراسات أُجريت على الحيوانات».

لكنها تضيف أن «قرار شراء هذه المكملات وتجربتها وتقييم ما إذا كنت تشعر بتحسن فعلي يعود إليك وحدك».

أما بشأن حقن «NAD+» الوريدية، فتقول: «إن أساليب التسويق لها بارعة للغاية، لكن الأدلة العلمية غائبة تماماً؛ إذ لا توجد دراسات تدعمها على الإطلاق».

المحاليل الوريدية التي تقوم على حقن الفيتامينات أو المعادن مباشرةً في مجرى الدم بدلاً من تناولها عن طريق الفم أصبحت رائجة مؤخراً (بيكسلز)

الخرافة الثالثة- العلاجات باهظة الثمن وعالية التقنية أفضل من العادات البسيطة

يرى ليبمان أن الحلول السريعة غالباً ما تبدو أكثر جاذبية للمستهلكين من الممارسات التي تتطلب تبنّي عادات صحية طويلة الأمد، خصوصاً عندما تعتمد تلك الحلول على تقنيات جديدة أو مبهرة.

لكنه يؤكد أن إجراءات مثل العلاج بالتبريد (Cryotherapy)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للجسم بالكامل، أو فحوصات الدم المخبرية الشاملة، تظل محدودة الجدوى إذا لم يبدأ الشخص بالاهتمام بالأساسيات.

ويقول ليبمان: «تتمثل الخرافة في الاعتقاد بأنك بحاجة إلى كل هذه الأدوات باهظة الثمن لتتقدم في العمر بصحة جيدة. أما الحقيقة التي أطرحها فهي أن الأهم من ذلك كله يكمن في الركائز الأساسية التي لا تكلف شيئاً على الإطلاق».

ويرى أن مفاتيح طول العمر بسيطة، وتتمثل في ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، وإعطاء الأولوية للنوم، وإدارة مستويات التوتر، وإيجاد هدف يمنح الإنسان دافعاً للاستمرار.

وتحظى كل واحدة من هذه الممارسات بدعم واسع من الأبحاث التي تناولت العوامل المرتبطة بالتمتع بحياة طويلة وصحية.

فعلى مدى أكثر من 80 عاماً، درس باحثون في جامعة هارفارد العوامل التي تعزز فرص العيش لفترة أطول والتمتع بحياة أكثر سعادة.

وحددت أبحاثهم المستمرة سبع ممارسات أساسية، هي:

- الحفاظ على وزن صحي للجسم.

- ممارسة الرياضة يومياً.

- اتباع أسلوب تكيفي في التعامل مع التحديات، من خلال إتقان مهارات حل النزاعات.

- تنمية «عقلية النمو» عبر الالتزام بالتعلم مدى الحياة.

- الحفاظ على صداقات مستقرة وطويلة الأمد، وعلاقات قائمة على المحبة.

- تجنب استهلاك الكحول.

- الامتناع عن التدخين.