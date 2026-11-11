هاني رمزي يجدد الجدل حول ملابس رمضان ومصرع سعاد حسني

أعاد اعتراف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، بأنه خان زوجته لوري، تسليط الضوء على قصص مشابهة لعدد من كبار قادة شركات التكنولوجيا، ممن واجهوا أزمات بسبب علاقات خارج إطار الزواج، أو بسبب علاقات شخصية أثارت جدلاً واسعاً داخل شركاتهم وخارجها.

جينسن هوانغ يعترف بخيانته

وفي رسالة وجهها إلى موظفي «إنفيديا» يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، قال هوانغ إنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وإن تصرفاته آلمتها وآلمت طفليهما، مقدماً اعتذاراً لعائلته، ومؤكداً تحمله المسؤولية عن أفعاله. وأضاف أنه يأمل أن تتمكن الأسرة من تجاوز الأزمة واستعادة الثقة بمرور الوقت.

ولم تتوقف القضية عند حدود الحياة الخاصة؛ إذ أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل في تقارير تحدثت عن احتمال تعرض هوانغ لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي، على خلفية صلته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تحدثت تقارير عن اشتباه مسؤولين أميركيين في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية. وأكدت «إنفيديا» أنها لا تملك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للاختراق، كما نفى الجانب الصيني الاتهامات.

جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وزوجته لوري هوانغ (رويترز)

ولا تزال التحقيقات جارية، بينما قال هوانغ إنه سيتعاون معها بالكامل.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمات أخرى واجهها رجال أعمال بارزون، كان لبعضها أثر واضح في أسرهم، فيما بقيت تداعيات بعضها الآخر مرتبطة بالعمل والسمعة العامة.

بيل غيتس... علاقة قديمة ظهرت للعلن مع الطلاق

من أبرز هذه الحالات قصة بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت»، الذي أقر في مايو (أيار) 2021، عبر متحدثة باسمه، بإقامة علاقة خارج الزواج مع موظفة في الشركة قبل نحو 20 عاماً، أي في نحو عام 2000.

ووفق ما نشرت «واشنطن بوست»، فقد جاء الاعتراف بعد أيام من إعلان غيتس وزوجته ميليندا فرينش غيتس إنهاء زواجهما الذي استمر 27 عاماً، وأنجبا خلاله 3 أبناء.

وكانت «مايكروسوفت» قد أعلنت أن مجلس إدارتها فتح تحقيقاً عام 2019، بعدما أبلغت موظفة عن علاقة حميمة مع غيتس، واستعان المجلس بمكتب محاماة خارجي للنظر في القضية.

ولم يعلن الزوجان أن العلاقة كانت السبب الوحيد وراء الطلاق، لكن ميليندا تحدثت لاحقاً عن أثرها في ثقتها بالعلاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» عام 2022، قالت إنها تؤمن بالتسامح، وإنها اعتقدت أنهما تجاوزا بعض الأمور، لكنها وصلت إلى مرحلة شعرت فيها بأن ما تراكم من مشكلات لم يعد صحياً، وأنها لم تعد قادرة على الوثوق بما يجمعهما.

أما على الصعيد المهني، فقد غادر غيتس مجلس إدارة «مايكروسوفت» في مارس (آذار) 2020، قبل إعلان الطلاق؛ مما يجعل من غير الدقيق القول إن التحقيق وحده أدى إلى استقالته. فقد نفى متحدث باسمه وجود صلة بين الأمرين، بينما أشارت تقارير صحافية إلى أن التحقيق كان أحد العوامل التي أثارت تساؤلات داخل المجلس.

الملياردير بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا (رويترز)

على كم حصلت ميليندا غيتس من ثروة زوجها بعد الطلاق؟

لم يُكشف رسمياً عن القيمة النهائية للأصول التي حصلت عليها ميليندا فرينش غيتس بعد طلاقها من بيل غيتس عام 2021؛ إذ بقي اتفاق تقسيم الممتلكات سراً، ولم يتضمن حكمُ الطلاق تفاصيلَه. لكن مجلة «فوربس» قدّرت قيمة التسوية التي حصلت عليها بنحو 25 مليار دولار، في حين أظهرت تحويلات الأسهم المعلنة أن بيل غيتس نقل إليها مليارات الدولارات من حصصه في شركات عدة.

جيف بيزوس... أيضاً علاقة ظهرت للعلن خلال إجراءات الطلاق

واجه مؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، أزمة شخصية وإعلامية واسعة عام 2019، بعدما نشرت صحيفة «ناشيونال إنكوايرر» رسائل نصية وتفاصيل عن علاقة عاطفية جمعته بمقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز.

وكان بيزوس وزوجته ماكينزي قد أعلنا في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه قرارهما الطلاق بعد 25 عاماً من الزواج، ولديهما 4 أبناء. وجاء نشر تفاصيل العلاقة بعد إعلان الانفصال؛ مما جعل القضية محط اهتمام إعلامي واسع.

وتحولت الأزمة إلى مواجهة مع الصحيفة ومالك شركتها الأم، بعدما اتهم بيزوس المؤسسة بمحاولة ابتزازه وتهديده بنشر صور خاصة إذا لم يتراجع عن التحقيق في كيفية حصولها على رسائله. ونشر حينها رسالة مطولة اتهم فيها الشركة بالابتزاز؛ مما فتح نقاشاً أوسع بشأن الخصوصية والنفوذ الإعلامي، وفق ما نشر موقع «سي بي إس» آنذاك.

جيف بيزوس وزوجته ماكينزي (أ.ف.ب)

زواج أسطوري بعد الطلاق

وبعد انتهاء زواجه من ماكينزي، استمرت علاقة بيزوس بسانشيز، وتزوجا في يونيو (حزيران) 2025 بمدينة البندقية الإيطالية في حفل وصفته وسائل إعلام بـ«زفاف القرن».

واستمر الاحتفال بالزواج 3 أيام، من 26 إلى 28 يونيو 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور ما بين 200 مدعو و250 مدعواً من مشاهير الفن والرياضة والسياسة والأعمال. وقدّرت تكلفة الاحتفالات بما بين 47 و56 مليون دولار، وفقاً لتقديرات رئيس إقليم فينيتو الإيطالي.

رجلُ الأعمال جيف بيزوس رابعُ أغنى رجل في العالم مع مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز خلال حفل زفافهما بالبندقية (رويترز)

برايان كرزانيش... علاقة داخل «إنتل» كلفته منصبه

لم تقتصر تداعيات العلاقات الشخصية على الحياة الأسرية في عالم التكنولوجيا؛ ففي يونيو 2018، استقال برايان كرزانيش من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنتل»، بعدما كشفت الشركة عن «علاقة توافقية» سابقة جمعته بإحدى الموظفات.

وأوضحت الشركة أن العلاقة خالفت سياسة عدم إقامة علاقات عاطفية بين المديرين والموظفين، وهي سياسة كانت تنطبق على جميع المديرين، بغض النظر عن طبيعة العلاقة أو ما إذا كانت «توافقية». وقبل مجلس الإدارة استقالته من منصبه ومن عضويته في المجلس، في حين تولى المدير المالي روبرت سوان الرئاسة التنفيذية بصورة مؤقتة، وفق «واشنطن بوست».

وعلى خلاف حالتي غيتس وبيزوس، لم تكشف التقارير المنشورة عن تداعيات موثقة لهذه الواقعة على زواج كرزانيش أو أسرته، كما لم تعلن الشركة تفاصيل العلاقة أو هوية الموظفة.

آندي بايرون... حفل «كولدبلاي» يفضحه وينهي مسيرته في «أسترونومر»

وفي يوليو (تموز) 2025، وجد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» المختصة في البيانات، نفسه في قلب أزمة واسعة بعدما انتشر مقطع مصور له مع كريستين كابوت، مسؤولة الموارد البشرية في الشركة، خلال حفل لفرقة «كولدبلاي» بمدينة بوسطن الأميركية.

وأظهر المقطع الرجل والمرأة وهما يتعانقان أمام كاميرا الجمهور، قبل أن يحاولا الابتعاد عن مجال التصوير بعدما ظهرا على الشاشة العملاقة. وأثار المشهد تكهنات واسعة بشأن طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً بعدما مازح المغني كريس مارتن الحضور قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كان الاثنان على علاقة غرامية أم إنهما يشعران بالخجل.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 17, 2025

وأعلنت «أسترونومر» فتح تحقيق رسمي في الواقعة، قبل أن تعلن في 19 يوليو (تموز) استقالة بايرون وقبول مجلس الإدارة إياها. كما استقالت كابوت لاحقاً من منصبها.

ولم تقتصر تداعيات الواقعة على الحياة المهنية لبايرون؛ إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن زوجته ميغان كيريغان حذفت اسم عائلته من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تغلق حساباتها، كما أزالت صوراً عائلية كانت تجمعهما بطفليهما.

وأفادت تقارير؛ بينها من «نيويورك بوست»، بأنها ابتعدت عن منزل الأسرة في ماساتشوستس وانتقلت إلى منزل العائلة في ولاية مين، وسط تكهنات بشأن مستقبل زواجهما. لكن الزوجين ظهرا معاً في سبتمبر (أيلول) 2025، وهما يرتديان خاتمي الزواج، في مؤشر محتمل إلى محاولة تجاوز الأزمة، من دون أن يعلنا انفصالهما أو يقدما توضيحاً بشأن وضع علاقتهما.

لقطة من الفيديو المتداول لآندي بايرون وكريستين كابوت خلال حفل فرقة «كولدبلاي»

أما كريستين كابوت، فتقدمت بطلب الطلاق من زوجها آندرو كابوت في أغسطس (آب) 2025، بعد أسابيع من انتشار مقطع الفيديو، غير أن ممثله أكد أن الزوجين كانا منفصلين بصورة ودية قبل الواقعة، وأن قرار إنهاء الزواج سبق الحفل.

الخيانة... حين تقوّض الثقة ولا تنقِذ الملايين

على اختلاف تفاصيل هذه القصص، فإنها تكشف عن وجه واحد من تداعيات الخيانة الزوجية: تآكل الثقة، واهتزاز الاستقرار العائلي، واحتمال انهيار علاقات استمرت سنوات طويلة.

وتُظهر تجارب بيل غيتس وجيف بيزوس وجينسن هوانغ، وإن اختلفت ظروف كل حالة ونتائجها، أن المال والنفوذ والمكانة المهنية لا توفر حماية من الأزمات التي قد تضرب الحياة الزوجية.

الثروة قد تتيح تسويات مالية ضخمة، لكنها لا تضمن استعادة الثقة أو ترميم ما تصدّع.