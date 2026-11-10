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يوميات الشرق

«رحلتي»… حين تتحول ذكريات المناسك لحكاية تسافر من مكة إلى العالم

منصة سعودية تمنح الحاج والمعتمر رواية قصته الخالدة بـ10 لغات

معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» يشارك فيه 20 فريقاً (واس)
معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» يشارك فيه 20 فريقاً (واس)
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«رحلتي»… حين تتحول ذكريات المناسك لحكاية تسافر من مكة إلى العالم

معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» يشارك فيه 20 فريقاً (واس)
معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» يشارك فيه 20 فريقاً (واس)

ثمة رحلات لا تُقاس بالمسافات التي نقطعها، بل بالأثر الذي تتركه في الروح، ولا تنتهي حكاياتها بالعودة إلى الديار؛ لأنها تظل تسكن الذاكرة وتُحصر في صور صامتة، رغم ما حملته من مواقف، وهنا يمنح مشروع سعودي مشارك في معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» الحاجَّ والمعتمر فرصة تحويل تجربته الروحانية إلى إرث مكتوب، يرويه بخطوات ميسّرة كما عاشها بكل تفاصيلها؛ لتكون حكايةً خالدةً تُقرأ وتُورّث.

وحضرت منصة «رحلتي» ضمن المشاريع المشاركة في المعسكر المقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة، التي وظّفت الذكاء الاصطناعي في خط الإنتاج الروائي للقصص، عبر أنظمة بُنيت بأيدٍ سعودية لتحويل البيانات إلى منتج ملموس خاص بجودة عالية.

وتستلهم المنصة فكرتها من نقل تجربة ضيوف الرحمن من ذاكرة عابرة وصور متناثرة، إلى عمل أدبي يحمل ملامح أصحابها ويوثّق رحلتهم الإيمانية في كتاب شخصي، يستعيدون صفحاته كلما اشتاقوا إلى مكة، ويحملونه معهم إلى بلدانهم شاهداً على رحلة لم تكن كسائر الرحلات.

إصدار الكتاب يبدأ بخطوات ميسرة ويضم 40 صفحة موزعة على 9 فصول ويصدر مطبوعاً ورقمياً (منصة قصتي)

من رحاب مكة إلى دفتي كتاب

من مكة المكرمة، حيث تتقاطع حكايات ملايين القادمين من مختلف أصقاع الأرض، وتتعدد اللغات واللهجات، تولد لكل حاج ومعتمر حكاية تستحق أن تُروى، وذكرى تستحق أن تُحفظ بعمل ثقافي يحمل اسمه وصورته، ويحتفظ بخصوصية تجربته.

يقول عمر طيب، مؤسس منصة «رحلتي»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنصة تتيح للحاج والمعتمر توثيق مختلف تفاصيل تجربته الإيمانية إلكترونياً، بدءاً من تسجيل بياناته الشخصية وإرفاق صورته والصور الخاصة برحلته، مروراً بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لاستحضار تفاصيل التجربة ومشاعرها وذكرياتها فضلاً عن اختيار عنوان الغلاف، وصولاً إلى معالجة هذه المدخلات وصياغتها في قالب أدبي متكامل يكون بطل القصة ضيف الرحمن».

وأوضح أن رحلة إعداد الكتاب تبدأ بخطوات بسيطة؛ إذ يدوّن المستفيد بياناته ويرفق الصور التي يرغب في تضمينها، ثم يجيب عن أسئلة موجّهة تساعد على جمع تفاصيل رحلته، لتتحول هذه المعلومات لاحقاً إلى كتاب أدبي يقع في نحو 40 صفحة، موزعة على 9 فصول، ويصدر مطبوعاً ورقمياً.

وأضاف أن جوهر التجربة يتجاوز الاحتفاظ بالصور والذكريات، إلى تقديم منتج ثقافي سعودي يعود به ضيف الرحمن إلى بلده، حاملاً قصة رحلته بلغته، ما يمنح التجربة الإيمانية امتداداً إنسانياً وثقافياً يتجاوز حدود المكان والزمان. وفي سبيل الوصول إلى ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم، توفر المنصة محتواها بـ10 لغات، كما تتيح خيارين للحصول على الكتاب إلكترونياً عبر المنصة، والثاني من خلال طلب طباعته ورقياً مقابل أسعار رمزية، مع إمكانية شحن الكتاب إلى الحاج أو المعتمر حتى مقر إقامته؛ ما يتيح له الاحتفاظ بنسخة مادية من تجربته ومشاركتها مع أسرته وأصدقائه.

عمر طيب مؤسس منصة «رحلتي» (الشرق الأوسط)

ضيف الرحمن محور العمل الأدبي

وأشار طيب إلى أن الفكرة تنطلق من مبدأ التخصيص الإبداعي، الذي ينقل المحتوى من صورته التقليدية العامة إلى تجربة شخصية متكاملة، يكون فيها الإنسان محور العمل وبطله، باسمه وصورته وتفاصيل حكايته، بحيث يصبح كل كتاب عملاً مستقلاً لا يتكرر بالصورة ذاتها مع شخص آخر.

ولا تقف تجربة «رحلتي» عند حدود توثيق مناسك الحج والعمرة، بل تأتي ضمن منظومة ثقافية وتقنية أوسع تتبناها مجموعة «قصتي»، التي تعمل على تحويل التجارب الإنسانية والذكريات الشخصية إلى أعمال إبداعية تجمع بين السرد الأدبي الاحترافي والتصميم وتقنيات الذكاء الاصطناعي المطوّرة داخلياً.

وتضم المجموعة 3 خطوط إنتاج متخصصة، هي: «قصتي» المعنية بإنتاج الكتب المخصصة للأطفال، و«سيرتي» التي تركز على توثيق السير الشخصية وسير الشركات والمؤسسات، إلى جانب «رحلتي» المخصصة لتوثيق تجارب الحجاج والمعتمرين، في نموذج يسعى إلى تحويل التجربة الإنسانية إلى منتج ثقافي يحتفظ بتفاصيلها وخصوصيتها.

وفي هذا السياق، أوضح طيب أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركناً أساسياً في البنية الإنتاجية للمجموعة منذ تأسيسها، وليس مجرد أداة مساعدة في الكتابة؛ إذ جرى تطوير أنظمة داخلية تتيح تحويل البيانات والمدخلات الشخصية إلى منتجات ملموسة، مع الحفاظ على مستوى موحّد من الجودة مهما تعددت أعداد الكتب والطلبات.

تستهدف «مجموعة قصتي» تقديم تجربة مختلفة في توثيق حياة الأفراد (منصة قصتي)

أنظمة تقنية بأيدٍ سعودية

وبيّن طيب أن المنظومة تعتمد على مسارات متعددة المراحل لتوليد النصوص والصور، تبدأ بالتحقق من المدخلات واستخلاص الوقائع الواردة فيها، ثم توليد المحتوى استناداً إلى المعلومات التي يقدمها المستفيد، وصولاً إلى مراجعة الاتساق بين عناصر العمل قبل اعتماد المنتج النهائي، بما يضمن ارتباط الرواية بالتجربة الحقيقية لصاحبها.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل وفق نموذج تجاري يقوم على مسارين؛ أولهما التعامل المباشر مع الأفراد، والثاني التعاون مع الشركات والمؤسسات التي يمكنها طلب الكتب لمستفيديها أو عملائها، مشيراً إلى أن المنصة أصدرت عدداً من الكتب الخاصة، إلى جانب تعاونها مع جهات متعددة.

وتعمل «مجموعة قصتي» بوصفها كياناً سعودياً متخصصاً ومرخصاً من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يجمع بين التقنية والإنتاج الثقافي، ويستهدف تقديم تجربة مختلفة في توثيق حياة الأفراد وتجاربهم، عبر تحويل المعلومات والذكريات إلى أعمال أدبية وشخصية قابلة للاحتفاظ والتداول.

وبينما تتعدد الصور التي يحملها ضيوف الرحمن معهم عند مغادرة مكة المكرمة، تحاول «رحلتي» أن تضيف إلى حقائبهم شيئاً آخر يتمثل في حكاية مكتوبة تستعيد تفاصيل المكان والزمان، وتمنح اللحظات التي عاشوها خلال رحلتهم الإيمانية حياة جديدة على الورق؛ لتظل مكة حاضرة في صفحات كتاب، لا في الذاكرة وحدها.

يشار إلى أن معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» شارك فيه 20 فريقاً تأهلوا عن المرحلة الأولى، بعد منافسة 40 فريقاً عملوا على مشاريع نوعية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتطوير كفاءة التشغيل وإدارة الحشود.

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الحج تقنية تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة السعودية الخليج العربي العالم العربي العالم

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يوميات الشرق

تقلبات الطقس في مصر تُربك خِزانات الملابس

مصريون بملابس الشتاء والصيف في سوق «ديانا» وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
مصريون بملابس الشتاء والصيف في سوق «ديانا» وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
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تقلبات الطقس في مصر تُربك خِزانات الملابس

مصريون بملابس الشتاء والصيف في سوق «ديانا» وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
مصريون بملابس الشتاء والصيف في سوق «ديانا» وسط القاهرة (محافظة القاهرة)

في إحدى عربات مترو الأنفاق وقف الشاب عمرو صابر، وهو في طريقه إلى جامعة القاهرة، يراقب بعينين حائرتين ملابس جيرانه الركاب من حوله؛ فالطالب الذي كان يرتدي «تي شيرت» قصير الأكمام، كان إلى جواره رجل يرتدي معطفاً ثقيلاً، في حين ارتدت شابة عشرينية ملابس خفيفة وحملت معطفاً على ذراعها.

وسبب الحيرة، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط»، أن «فصول العام اجتمعت من حوله فجأة»، موضحاً أنه بوصوله إلى الجامعة تكرر مشهد الشتاء والصيف، متابعاً في سخرية: «أجريت إحصائية داخل المدرّج، لأجد أنني و5 غيري فقط مُصيفون، والباقون استسلموا للشتاء، فبعد مطر يوم واحد لجأوا للجواكت رغم الطقس المعتدل».

أما أحمد فاروق، الذي يقطن بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ويسافر إلى القاهرة يومياً لعمله موظفاً إدارياً بإحدى الشركات، فيوضح أنه يخرج من منزله قبل شروق الشمس، وهو وقت برودة بحكم الزراعات المحيطة بمحل سكنه، ما يفرض عليه الملابس الثقيلة، لكن مع وصوله للعاصمة يرى في أعين من حوله استغرابهم من التزامه الكامل بالملابس، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».

باتت مشاهد المترو والجامعة والعمل جزءاً معتاداً في الشوارع المصرية هذه الأيام، فمع الطقس الخريفي المتقلب بين الحرارة والمائل للبرودة، يشعر كثيرون بـ«الحيرة المُناخية»، و«ربكة الاختيار» أمام خزائن الملابس؛ إذ أربكت التقلبات الجوية اختيارات الملابس اليومية، ودعت بعضهم لترديد: «الجو برد على اللبس الصيفي، حر على اللبس الشتوي».

وتشير بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هذه الأيام، إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهاراً على أغلب أنحاء مصر، في حين يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع جنوباً، في حين تشهد الإسكندرية والسواحل أجواء شتوية مع فرص لسقوط الأمطار.

التقلبات الجوية تربك اختيارات الملابس اليومية للمصريين (وزارة النقل المصرية)

ولا تتوقف تداعيات الارتباك المناخي أمام خزانة الملابس، بل تمتد لتفاصيل يومية؛ إذ يروي الثلاثيني محمود حامد، أحد سكان حي المطرية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، مشهداً بات يتكرر في مسجد يتوجه إليه مع كل صلاة، فالشباب يشعرون بالحرارة ويطالبون بتشغيل المراوح، في حين يسارع كبار السن بالاعتراض على هوائها البارد، وهو ما يتسبب في خلافات مستمرة بسبب الطقس الذي لا يرسو على حال.

الارتباك البصري في الفضاءات العامة بين «المُصيّفين» و«المُشتّين» انتقل بدوره إلى منصات التواصل، حيث تحولت التقلبات المناخية إلى تفاعلات رقمية، يغلفها التندر أحياناً والحيرة أمام اختيار نوعية الملابس أحياناً أخرى، وجاءت أبرز التفاعلات المنتشرة «تغريدة» تقول: «الناس حالياً نوعين: ناس لابسة شتوي، وناس لابسة صيفي، وكله قاعد يبص على التاني مستغرب إزاي لابس كده».

وتشعر الفئة التي ترتدي الملابس الصيفية بأنها «خارجة عن المألوف»، في حين اتهم بعضهم «المُشتّين» بـ«المبالغة»، مع تحولهم المفاجئ إلى الملابس الشتوية، وطرح بعضهم سؤالاً ساخراً يقول: «الناس اللي لابسة شتوي دي بتروح فين؟».

في المقابل، برر أصحاب الملابس الشتوية لجوءهم المبكر إليها بسبب شغفهم النفسي بحلول الشتاء، أو لارتباطها لديهم بحالة من الحنين و«النوستالجيا»، ولأنها تخلصهم من عناء الكي اليومي، وامتد التبرير إلى المخاوف الصحية من الإصابة بنزلات البرد نتيجة التأخر في اتخاذ قرار استبدال الملابس الصيفية.

وظهرت روح الدعابة مع تفسير التمسك بملابس الصيف كمحاولة لتأجيل «معركة الدواليب والكراتين»، في إشارة إلى «المهمة الثقيلة» في استخراج الملابس الشتوية وتخزين الصيفية.

الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، توضح أن حالة الارتباك البصري وانقسام الشارع المصري بين «مُصيّفين» و«مُشتّين»، تعد سلوكاً طبيعياً مع طبيعة فصل الخريف الانتقالي، الذي يتميز بطبيعته المتقلبة التي تشهد تذبذباً يومياً صعوداً وهبوطاً في درجات الحرارة.

وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التباين يعود إلى عدة عوامل أساسية، يتصدرها تغيّر مصادر الكتل الهوائية بين كتل صحراوية دافئة وأخرى شمالية معتدلة ومنخفضة الحرارة، إضافة إلى التباين الكبير بين الليل والنهار، وغياب أو حضور أشعة الشمس».

أجواء شتوية في مدينة الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)

وترى أن الحيرة التي تنتاب البعض في خيارات الملابس ناتجة عن التغيّر السريع بين ساعات النهار والليل. وتنفي المتنبئة الجوية وجود تغيّر في طبيعة فصل الخريف المعتاد في مصر، مُبيّنة أن النصف الأول من الخريف عادة ما يحافظ على الأجواء الصيفية، في حين يشهد النصف الثاني مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) تدرجاً لأجواء الشتاء حتى تستقر الأمور ليرتدي الجميع الزي الشتوي الكامل.

وتوضح اختصاصية الصحة النفسية والخبيرة الاجتماعية داليا الحزاوي، أن هناك فروقاً فسيولوجية بين الأشخاص في الإحساس بالحرارة والبرودة، فقد يشعر شخص بالبرودة في الوقت الذي يشعر فيه آخر بالدفء، رغم وجودهما في المكان نفسه.

وتبيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «العامل النفسي والتوقعات لهما دور أيضاً، فبعض الأشخاص بمجرد سماع مؤشرات بانخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار يبدأون في التهيؤ نفسياً للشتاء، وينعكس ذلك على اختيار ملابسهم، في حين ينتظر آخرون أن يشعروا بالبرودة فعلياً قبل اتخاذ قرار تبديل ملابسهم».

وتلفت الحزاوي إلى أن الأشخاص قبل النزول هذه الأيام يسألون أنفسهم: «نرتدي (صيفي أم شتوي؟)، وهو نوع من الحيطة والوعي، وكذلك الحذر والتخوف من مفاجأة تقلبات الطقس، الذي قد يصيبهم بنزلات البرد، ما يدعوهم إلى الاستعداد المناسب ومتابعة نشرات الطقس، كعادة أساسية لدى الكثير من الأسر هذه الأيام، وخصوصاً الأمهات اللاتي يحرصن على اختيار الملابس المناسبة لأولادهن قبل نزولهم إلى المدرسة، خوفاً من تعرضهم لنزلات البرد».

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الطقس مصر
يوميات الشرق

مصر تحاكي أجواء القرن الخامس الميلادي في منطقة أبو مينا الأثرية

المنطقة الأثرية مسجلة في «اليونيسكو» (وزارة السياحة والآثار)
المنطقة الأثرية مسجلة في «اليونيسكو» (وزارة السياحة والآثار)
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مصر تحاكي أجواء القرن الخامس الميلادي في منطقة أبو مينا الأثرية

المنطقة الأثرية مسجلة في «اليونيسكو» (وزارة السياحة والآثار)
المنطقة الأثرية مسجلة في «اليونيسكو» (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن متابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية ودير مارمينا بمحافظة الإسكندرية، باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية وسياحية مبتكرة تعكس القيمة التاريخية والحضارية للموقع.

ويهدف المشروع إلى محاكاة وإعادة تجسيد الحياة بمدينة أبو مينا ودير مارمينا خلال القرن الخامس الميلادي، من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لإعادة تصور معالم المدينة وتفاصيل الحياة اليومية بها، استناداً إلى مصادر تاريخية وأثرية موثقة. وفي هذا الإطار، تمت الاستعانة بمجموعة من الوثائق والمخطوطات التاريخية الأصلية، وما ورد في مؤلفات المؤرخين والمستشرقين من وصف لمعالم المدينة والدير والأنشطة التي كانت تُمارس بهما خلال تلك الحقبة، إلى جانب الصور والخرائط والمخطوطات المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني والمتحف القبطي، وسجلات المجلس الأعلى للآثار، وذلك لإعداد تصور تاريخي دقيق يُستخدم في إعادة تجسيد الموقع بتقنيات الواقع المعزز. وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر إتاحة هذه التجربة من خلال صفحة إلكترونية تفاعلية يجري تصميمها وإطلاقها خصيصاً للمشروع، إلى جانب تقديمها بمركز الزوار بالموقع الأثري، بما يتيح للزائر خوض رحلة افتراضية عبر الزمن إلى القرن الخامس الميلادي، يتعرف خلالها على الشكل المعماري للمدينة والدير، وطبيعة الحياة اليومية لسكانها، وملابسهم وأنشطتهم المختلفة، فضلاً عن الطقوس الدينية والعادات والتقاليد السائدة آنذاك.

منطقة أبو مينا الأثرية تستعد لتجربة الواقع المعزز (الشرق الأوسط)

وأوضح بيان الوزارة أن «التجربة تقوم على سيناريو متكامل وسرد قصصي مؤثر وهادف، يقدم محتوى تاريخياً ثرياً يحمل رسائل واضحة تعكس القيم والمعاني الحضارية والروحية التي تميزت بها هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر، بما يضمن تقديم تجربة تجمع بين الدقة التاريخية والجاذبية البصرية والتفاعل مع الزائر».

ووجّه وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، بضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بالقيمة التاريخية والدينية للموقع، ويسهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في عرض وتفسير التراث الحضاري المصري.

ويرى أستاذ الجغرافيا السياحية ورئيس قسم الجيوماتكس في كلية الآداب في جامعة القاهرة، الدكتور عدلي أنيس أن «منطقة أبو مينا الأثرية ليست مجرد موقع تاريخي عابر، بل هي مركز روحي وحضاري استثنائي، بزغت أهميته التاريخية بفضل سيرة صاحب هذا المكان، الشهيد المصري القديس مارمينا العجائبي؛ هذا الجندي الشجاع الذي خدم في الجيش الروماني بنهاية القرن الثالث الميلادي، والمتحدر من عائلة مصرية عريقة. ورغم مكانته، آثر التخلي عن رتبه العسكرية وأمجاده الأرضية معلناً تمسكه بإيمانه المسيحي في زمن الاضطهاد الروماني، لينال إكليل الشهادة عام 296م بعد احتماله عذابات شديدة بكبرياء وشجاعة، وتتحول سيرته ونبع المياه المحيطة بقبره بالصحراء الغربية إلى مصدر إلهام ومعجزات شفاء أذهلت العالم القديم، وكانت السبب المباشر في تحويل هذا الموقع بالقرن الخامس إلى (المدينة الرخامية) الشهيرة بوصفها أحد أهم ثلاثة مراكز للحج المسيحي في العالم بأسره».

منطقة أبو مينا الأثرية في الإسكندرية (وزارة السياحة والآثار)

ويضيف أنيس لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم، ومن خلال تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، نجحنا في مد جسر رقمي فريد يمزج بين قرنين يفصل بينهما نحو 16 قرناً من الزمان؛ حيث تتدخل تقنيات الواقع المعزز (AR) لإعادة بعث تلك العمارة المتهدمة فوق أطلالها الحقيقية، بينما تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي تحريك الشخصيات التاريخية في الأسواق وإعادة بث الأصوات والمجسمات التفاعلية، مما يمنح السائح قيمة مضافة وتجربة أثرية استثنائية تنقله إلى قلب الماضي بتفاصيله الحية صوتاً وصورة».

وتقع منطقة أبو مينا الأثرية غرب مدينة الإسكندرية، وقد نشأت حول ضريح القديس مارمينا، وأصبحت خلال القرون الأولى للمسيحية أحد أهم مراكز الحج الديني، حيث ضمت مجموعة من الكنائس والمنشآت الدينية والمباني الخدمية التي تعكس مكانتها الدينية والعمرانية خلال تلك الفترة.

وأُدرج الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو» عام 1979، قبل إدراجه على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عام 2001، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيره على سلامة الآثار. ونجحت الدولة المصرية، من خلال مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية استمر نحو 11 عاماً، في معالجة أحد أبرز التحديات التي كانت تهدد الموقع، مما أسهم في رفعه من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر عام 2025، مع استمراره ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو».

منطقة أبو مينا الأثرية تضم شواهد أثرية مهمة (وزارة السياحة والآثار)

و«تمثل تجربة محاكاة أجواء القرن الخامس الميلادي بمنطقة أبو مينا الأثرية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تطوير أساليب تقديم التراث الأثري للجمهور، إذ يصبح بالإمكان توظيفها لإعادة بناء المشهد الحضاري للموقع، وتقريب الزائر من طبيعة الحياة التي شهدها في الماضي»، وفق المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» الدكتورة دينا سليمان.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تكتسب منطقة أبو مينا أهمية استثنائية بصفتها أحد أبرز المواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ المسيحية المبكرة في مصر، فقد كانت مركزاً دينياً وحجاً مسيحياً مهماً في العصور القديمة».

ومن الناحية الأثرية، توضح أن «القيمة الحقيقية لهذه المبادرة تكمن في قدرتها على الربط بين الشواهد المادية الباقية والرواية التاريخية التي تفسرها؛ فالزائر لا يشاهد مباني أثرية صامتة فحسب، وإنما يتعرف على وظيفتها وسياقها الحضاري، ويتصور طبيعة الأنشطة الدينية والاجتماعية التي كانت تدور في محيطها. وهذا من شأنه أن يحول الزيارة من مجرد مشاهدة للموقع إلى تجربة معرفية وتفاعلية أكثر عمقاً».

وتابعت أن «توظيف هذه التقنيات يفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة الثقافية، ويمنح المواقع الأثرية المصرية فرصة للتواصل مع أجيال جديدة من الزائرين، خصوصاً الشباب والأطفال، الذين أصبح التفاعل الرقمي جزءاً أساسياً من أنماط تلقيهم للمعلومات».

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آثار مصر
يوميات الشرق

ماري كعدي تستكشف خيارات الإنسان في معرضها «على هامش الرغبة»

قدّمت التفاحة بألوان وأشكال مختلفة (الشرق الأوسط)
قدّمت التفاحة بألوان وأشكال مختلفة (الشرق الأوسط)
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ماري كعدي تستكشف خيارات الإنسان في معرضها «على هامش الرغبة»

قدّمت التفاحة بألوان وأشكال مختلفة (الشرق الأوسط)
قدّمت التفاحة بألوان وأشكال مختلفة (الشرق الأوسط)

أحياناً يتّخذ الإنسان خيارات خاطئة، وفي أحيان أخرى تكون خياراته صائبة. فقد تأتي ثمرة خبرات متراكمة، أو تحكمها نزعة إلى التسرّع والاحتكام إلى الانطباع الأول، لذلك تأخذ منحى أقرب إلى الصواب في الحالة الأولى، فيما قد تختزلها الرغبة في الحالة الثانية، فتتحوّل إلى مصدر إزعاج.

أما الفنانة التشكيلية ماري كعدي، فقد اختارت أن تمضي بريشتها بين الرغبة والخيار، متّخذةً من التفاحة رمزاً للمرأة. فتصدّرت هذه الأخيرة لوحاتها ومنحوتاتها في معرضها «على هامش الرغبة»، وتوزّعت أعمالها على جدران غاليري «ميشن آرت» في شارع مار مخايل، لتنسج من خلالها حكايات إنسانية.

تصوّر عالماً مشوّهاً للإشارة إلى اختلال توازنه

تقول كعدي لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تشأ أن تكون أولى خطواتها في معرض فردي ضمن موضوع تقليدي ومسطّح. لذلك حضرت صورة المرأة في أعمالها من خلفية فلسفية، ترجمتها من خلال التفاحة. فهذه الفاكهة ارتبطت بقصة آدم وحواء، وبفكرة الاختيار بين الطاعة والرغبة في المعرفة. كما ارتبطت بالأنثى وبصورة المرأة التي تقف عند مفترق طرق.

اتخذت من التفاحة ركيزة أساسية في لوحاتها ومنحوتاتها. وقدّمتها تارةً بألوانها المعروفة، مثل الأحمر والأخضر، وتارةً أخرى بغلاف أبيض يشكّل أرضية آمنة لتفاحة واحدة تتصدّر المشهد وتستأثر بالاهتمام.

وتوضح: «في لوحاتي كما في منحوتاتي، اتخذت من التفاحة محوراً. فكل ما نراه ينطلق مما وراء الصورة وخلفياتها. جعلت التفاحة تجسيداً للمرأة الناضجة أحياناً والفتيّة أحياناً أخرى، والمغبونة مرة والمكسورة مرات. وفي عالم تُسيّره الرغبات، تتشكّل المرأة وتحدّد مكانتها. فهي محطّ الأنظار عندما تكون لامعة، أي صاحبة شخصية قوية، لكنها قد تُهمَل بين لحظة وأخرى عندما تضيع في معاناتها فتذبل. وغالباً ما تكون هذه المعاناة نتيجة تهميشها، لا تجاربها السيئة. أما أسلوبي في الرسم فتعبيريٌّ، ويأخذ منحى ثلاثيَّ البُعد، فيخرج عن السائد والمتعارف عليه اليوم في عالم الفنّ».

اختارت كعدي موضوعاً فلسفياً يخرج عن الإطار التقليدي في لوحاتها (الشرق الأوسط)

وفي أحد أركان المعرض، خصَّصت كعدي مساحة لتجهيز فني يتألف من مجموعة منحوتات يغلب عليها اللون الأبيض. تبدو من بعيد كأنها قوالب حلوى تزيّنها تفاحات حمراء حقيقية، لكنّ المُشاهد لا يلبث أن يكتشف في تفاصيلها حكايات نساء، بعضهن ناجحات، وأخريات يحاولن الهروب من حالة اختناق يعشنها.

ومن بين هذه الأعمال منحوتة بعنوان «المهترئة»، تظهر فيها تفاحة بيضاء عملاقة لا تزال منتصبة، رغم الخدوش البارزة على سطحها. وتُعلّق كعدي: «كلّما اقتربنا من هذه المنحوتة، لاحظنا تعرّجات وثقوباً، فتبدو بوضوح في حالة غير سليمة. لقد ظلمتها خياراتها، وسُرقت منها أحياناً أجزاء، لكنها حافظت على صلابتها رغم مظهرها المهترئ».

أما في لوحاتها، فترسم شخصيات برؤوس مشوّهة، في إشارة إلى تحكّم أشخاص غير طبيعيين بالعالم. وتتابع: «هذه الرؤوس بمثابة توقيع للوحاتي، وتحمل في طياتها ما تشبه شوائب عالم غير متوازن. فالمصالح الشخصية تتحوّل إلى رغبات تفتن أصحابها، إلى حدّ يدفعهم إلى اتخاذ خيارات خاطئة. وفي المقابل، تتصدّر التفاحة المشهد بجمال شكلها وألوانها الطبيعية، لتشير إلى عالم يلهث وراء تشويه الإنسانية».

لجأت كعدي إلى تقنية ترتكز على الأكريليك والمواد المختلطة (ميكسد ميديا). وتستخدم في بناء لوحاتها ومنحوتاتها مواد متنوّعة، من بينها الفلّين والورق والحديد والسيليكون، إلى جانب الأكريليك.

تؤكد الفنانة في أعمالها أن خياراتنا تنبع من دوافع داخلية (الشرق الأوسط)

وتُعلّق: «كلّ هذه الطبقات تخدم أفكاري، إذ تُغنيها بثقل التجربة وجمالية المشهد. وأنثر في لوحاتي أشكال التفاح على خلفيات بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو خضراء، لأقول إنه رغم كثرتها، لا تستوقف الأنظار سوى تفاحة واحدة، فتتركّز عليها. وهنا أشير إلى ازدواجية في معناها، إشارة إلى نوعية خياراتنا، إذ عندما نرغب في القيام بخطوة، فإنها تولد من دوافعنا الداخلية. وقصدت تقديم التفاح بأشكال مختلفة للدلالة على تعدّدية الخيارات المتاحة لنا. ورغم ذلك، فإننا نتوجّه نحو خيار واحد انسياقاً وراء رغبتنا». وتختم: «أما التفاحة الأنثى، فهي التي تقرّر كيف تريد أن تبدو في المجتمع. فإما أن تُمثّل نموذجاً للصلابة والقوة والذكاء، وإما أن تكون غير مرتاحة مع نفسها، فتتحوّل إلى شخصية مهمَّشة. لكن الفارق بين الحالتين لا تتحمّل المرأة وحدها مسؤوليته، فهي تبدو على الصورة التي هي عليها أيضاً نتيجة الطريقة التي يعاملها بها مجتمعها».

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