«رحلتي»… حين تتحول ذكريات المناسك لحكاية تسافر من مكة إلى العالم

ثمة رحلات لا تُقاس بالمسافات التي نقطعها، بل بالأثر الذي تتركه في الروح، ولا تنتهي حكاياتها بالعودة إلى الديار؛ لأنها تظل تسكن الذاكرة وتُحصر في صور صامتة، رغم ما حملته من مواقف، وهنا يمنح مشروع سعودي مشارك في معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» الحاجَّ والمعتمر فرصة تحويل تجربته الروحانية إلى إرث مكتوب، يرويه بخطوات ميسّرة كما عاشها بكل تفاصيلها؛ لتكون حكايةً خالدةً تُقرأ وتُورّث.

وحضرت منصة «رحلتي» ضمن المشاريع المشاركة في المعسكر المقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة، التي وظّفت الذكاء الاصطناعي في خط الإنتاج الروائي للقصص، عبر أنظمة بُنيت بأيدٍ سعودية لتحويل البيانات إلى منتج ملموس خاص بجودة عالية.

وتستلهم المنصة فكرتها من نقل تجربة ضيوف الرحمن من ذاكرة عابرة وصور متناثرة، إلى عمل أدبي يحمل ملامح أصحابها ويوثّق رحلتهم الإيمانية في كتاب شخصي، يستعيدون صفحاته كلما اشتاقوا إلى مكة، ويحملونه معهم إلى بلدانهم شاهداً على رحلة لم تكن كسائر الرحلات.

إصدار الكتاب يبدأ بخطوات ميسرة ويضم 40 صفحة موزعة على 9 فصول ويصدر مطبوعاً ورقمياً (منصة قصتي)

من رحاب مكة إلى دفتي كتاب

من مكة المكرمة، حيث تتقاطع حكايات ملايين القادمين من مختلف أصقاع الأرض، وتتعدد اللغات واللهجات، تولد لكل حاج ومعتمر حكاية تستحق أن تُروى، وذكرى تستحق أن تُحفظ بعمل ثقافي يحمل اسمه وصورته، ويحتفظ بخصوصية تجربته.

يقول عمر طيب، مؤسس منصة «رحلتي»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنصة تتيح للحاج والمعتمر توثيق مختلف تفاصيل تجربته الإيمانية إلكترونياً، بدءاً من تسجيل بياناته الشخصية وإرفاق صورته والصور الخاصة برحلته، مروراً بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لاستحضار تفاصيل التجربة ومشاعرها وذكرياتها فضلاً عن اختيار عنوان الغلاف، وصولاً إلى معالجة هذه المدخلات وصياغتها في قالب أدبي متكامل يكون بطل القصة ضيف الرحمن».

وأوضح أن رحلة إعداد الكتاب تبدأ بخطوات بسيطة؛ إذ يدوّن المستفيد بياناته ويرفق الصور التي يرغب في تضمينها، ثم يجيب عن أسئلة موجّهة تساعد على جمع تفاصيل رحلته، لتتحول هذه المعلومات لاحقاً إلى كتاب أدبي يقع في نحو 40 صفحة، موزعة على 9 فصول، ويصدر مطبوعاً ورقمياً.

وأضاف أن جوهر التجربة يتجاوز الاحتفاظ بالصور والذكريات، إلى تقديم منتج ثقافي سعودي يعود به ضيف الرحمن إلى بلده، حاملاً قصة رحلته بلغته، ما يمنح التجربة الإيمانية امتداداً إنسانياً وثقافياً يتجاوز حدود المكان والزمان. وفي سبيل الوصول إلى ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم، توفر المنصة محتواها بـ10 لغات، كما تتيح خيارين للحصول على الكتاب إلكترونياً عبر المنصة، والثاني من خلال طلب طباعته ورقياً مقابل أسعار رمزية، مع إمكانية شحن الكتاب إلى الحاج أو المعتمر حتى مقر إقامته؛ ما يتيح له الاحتفاظ بنسخة مادية من تجربته ومشاركتها مع أسرته وأصدقائه.

عمر طيب مؤسس منصة «رحلتي» (الشرق الأوسط)

ضيف الرحمن محور العمل الأدبي

وأشار طيب إلى أن الفكرة تنطلق من مبدأ التخصيص الإبداعي، الذي ينقل المحتوى من صورته التقليدية العامة إلى تجربة شخصية متكاملة، يكون فيها الإنسان محور العمل وبطله، باسمه وصورته وتفاصيل حكايته، بحيث يصبح كل كتاب عملاً مستقلاً لا يتكرر بالصورة ذاتها مع شخص آخر.

ولا تقف تجربة «رحلتي» عند حدود توثيق مناسك الحج والعمرة، بل تأتي ضمن منظومة ثقافية وتقنية أوسع تتبناها مجموعة «قصتي»، التي تعمل على تحويل التجارب الإنسانية والذكريات الشخصية إلى أعمال إبداعية تجمع بين السرد الأدبي الاحترافي والتصميم وتقنيات الذكاء الاصطناعي المطوّرة داخلياً.

وتضم المجموعة 3 خطوط إنتاج متخصصة، هي: «قصتي» المعنية بإنتاج الكتب المخصصة للأطفال، و«سيرتي» التي تركز على توثيق السير الشخصية وسير الشركات والمؤسسات، إلى جانب «رحلتي» المخصصة لتوثيق تجارب الحجاج والمعتمرين، في نموذج يسعى إلى تحويل التجربة الإنسانية إلى منتج ثقافي يحتفظ بتفاصيلها وخصوصيتها.

وفي هذا السياق، أوضح طيب أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركناً أساسياً في البنية الإنتاجية للمجموعة منذ تأسيسها، وليس مجرد أداة مساعدة في الكتابة؛ إذ جرى تطوير أنظمة داخلية تتيح تحويل البيانات والمدخلات الشخصية إلى منتجات ملموسة، مع الحفاظ على مستوى موحّد من الجودة مهما تعددت أعداد الكتب والطلبات.

تستهدف «مجموعة قصتي» تقديم تجربة مختلفة في توثيق حياة الأفراد (منصة قصتي)

أنظمة تقنية بأيدٍ سعودية

وبيّن طيب أن المنظومة تعتمد على مسارات متعددة المراحل لتوليد النصوص والصور، تبدأ بالتحقق من المدخلات واستخلاص الوقائع الواردة فيها، ثم توليد المحتوى استناداً إلى المعلومات التي يقدمها المستفيد، وصولاً إلى مراجعة الاتساق بين عناصر العمل قبل اعتماد المنتج النهائي، بما يضمن ارتباط الرواية بالتجربة الحقيقية لصاحبها.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل وفق نموذج تجاري يقوم على مسارين؛ أولهما التعامل المباشر مع الأفراد، والثاني التعاون مع الشركات والمؤسسات التي يمكنها طلب الكتب لمستفيديها أو عملائها، مشيراً إلى أن المنصة أصدرت عدداً من الكتب الخاصة، إلى جانب تعاونها مع جهات متعددة.

وتعمل «مجموعة قصتي» بوصفها كياناً سعودياً متخصصاً ومرخصاً من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يجمع بين التقنية والإنتاج الثقافي، ويستهدف تقديم تجربة مختلفة في توثيق حياة الأفراد وتجاربهم، عبر تحويل المعلومات والذكريات إلى أعمال أدبية وشخصية قابلة للاحتفاظ والتداول.

وبينما تتعدد الصور التي يحملها ضيوف الرحمن معهم عند مغادرة مكة المكرمة، تحاول «رحلتي» أن تضيف إلى حقائبهم شيئاً آخر يتمثل في حكاية مكتوبة تستعيد تفاصيل المكان والزمان، وتمنح اللحظات التي عاشوها خلال رحلتهم الإيمانية حياة جديدة على الورق؛ لتظل مكة حاضرة في صفحات كتاب، لا في الذاكرة وحدها.

يشار إلى أن معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» شارك فيه 20 فريقاً تأهلوا عن المرحلة الأولى، بعد منافسة 40 فريقاً عملوا على مشاريع نوعية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتطوير كفاءة التشغيل وإدارة الحشود.