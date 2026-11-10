«ديوالي»... حكاية مهرجان جعل الضوء لغة عالمية

مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، تتبدل ملامح المدن الهندية، فالشوارع والشرفات والنوافذ تتزين بآلاف المصابيح الصغيرة، وتتلالأ السماء بالألعاب النارية، فيما تنشغل العائلات بإعداد الحلوى وتبادل الهدايا وارتداء الملابس الجديدة. إنها أجواء مهرجان «ديوالي»، المعروف باسم «مهرجان الأضواء»، الذي تحول من احتفال ذي جذور هندية إلى مناسبة ثقافية واسعة يشارك فيها أكثر من مليار شخص حول العالم.

فتاة هندية تشعل مصباحاً زيتياً (ديا) بمناسبة احتفالات عيد «ديوالي» في بنغالور بالهند 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وتعود تسمية ديوالي إلى كلمة «ديبافالي» بالسنسكريتية، وتعني «صفاً من الأضواء». ويحمل الضوء المعنى الأبرز للمهرجان، إذ يرمز إلى الانتصار على الظلام، وإلى الأمل والتفاؤل وبداية مرحلة جديدة. ولهذا تحرص العائلات على إشعال المصابيح الزيتية الصغيرة المصنوعة من الطين، والمعروفة باسم «دياس»، ووضعها أمام المنازل وعلى النوافذ والشرفات، في تقليد يحول الأحياء إلى مشاهد مضيئة، ويعكس الرغبة في استقبال الأيام المقبلة بروح إيجابية.

امرأة تشعل الألعاب النارية بمناسبة احتفالات مهرجان ديوالي في بنغالور بالهند 09 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ويتحدد موعد المهرجان وفق التقويم القمري، ولذلك يأتي عادة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر، وتستمر الاحتفالات عدة أيام. ولا تقتصر الاستعدادات على الزينة، بل تشمل تنظيف المنازل وتجديدها وشراء الملابس الجديدة، في تعبير عن التخلص من آثار الماضي والاستعداد لبدايات أكثر إشراقاً. كما تشهد الأسواق حركة نشطة، إذ تقبل العائلات على شراء الذهب والمجوهرات والهدايا، باعتبارها رموزاً للازدهار والحظ الجيد.

يسجل المعجبون بالممثل أميتاب باتشان على هواتفهم المحمولة خارج مقر إقامته جلسة بمناسبة «ديوالي» في مومباي بالهند 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومن أكثر التقاليد لفتاً للنظر فن «رانغولي»، وهو رسم زخارف هندسية ونباتية ملونة أمام المنازل ومداخلها، باستخدام مساحيق ملونة وأحياناً الأرز والزهور. ولا تقتصر هذه الرسوم على الجانب الجمالي؛ فهي تعكس الترحيب بالضيوف، وتضفي على المنازل أجواء من البهجة والتفاؤل، كما تتنافس العائلات في ابتكار تصميمات تجمع بين الألوان والأشكال.

أما الحلويات، فلها حكاية أخرى في الاحتفال؛ إذ تتبادل العائلات والأصدقاء أصنافاً متنوعة مثل «لادو» و«جولاب جامون»، في تقليد يعبر عن المشاركة والمودة وتقاسم الأفراح. وتكتمل الأجواء بالألعاب النارية التي تضيء السماء، وتضفي على المناسبة طابعاً احتفالياً صاخباً، وإن كانت بعض المدن الهندية تفرض قيوداً عليها بسبب تلوث الهواء والضوضاء.

أطلق أفراد من المجتمع الهندوسي الألعاب النارية أثناء احتفالهم بعيد ديوالي في كراتشي (إ.ب.أ)

وخلال السنوات الأخيرة، تجاوزت احتفالات «ديوالي» حدود الهند، وانتقلت إلى مدن كبرى في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، حيث تنظم عروض الرقص والموسيقى والأسواق الثقافية والفعاليات المفتوحة. وفي نيويورك، شهد ميدان تايمز سكوير احتفالات تضمنت عروضاً فنية ورقصات هندية، فيما استضافت مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا فعاليات استعراضية شارك فيها مئات الراقصين.

رجل يحمل طفلاً على كتفيه بجانب دمية فيل مضيئة خلال احتفالات «ديوالي» في سوق السيف في دبي (أ.ب)

وهكذا، لا تقتصر جاذبية «ديوالي» على مشاهد المصابيح والألوان والألعاب النارية، بل تكمن أيضاً في المعاني التي تجمعها هذه التقاليد: الأمل والتجدد والكرم والتواصل بين العائلات والأصدقاء. وهي معانٍ ساعدت المهرجان على تجاوز حدوده الجغرافية، ليصبح احتفالاً ثقافياً يجد فيه ملايين الأشخاص حول العالم فرصة لاستقبال موسم جديد بروح من التفاؤل والبهجة.