هل يمكن للابتسامة أن تجعلنا أكثر غضباً؟

قد نبتسم أحياناً من دون أن نشعر بالسعادة، لمجرد المجاملة أو تجاوز موقف محرج، وربما لإرضاء شخص أمامنا. لكن هل يمكن لابتسامة لا تعكس مشاعرنا الحقيقية أن تحسّن مزاجنا بالفعل؟ يبدو أن الإجابة تعتمد على أمر بسيط: هل نبتسم لأننا نريد ذلك، أم لأن أحداً يطلب منا الابتسام؟

وفقاً لمجلة «نيوزويك»، تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الابتسامة المصطنعة قد تجعلنا أكثر سعادة، حتى عندما لا يكون لدينا سبب حقيقي للفرح، لكن هذا التأثير يتغير عندما تتحول الابتسامة إلى واجب مفروض، خصوصاً إذا تكررت تحت الضغط أو في بيئة العمل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبتسم خلال عرض التكنولوجيا «UP.Summit» في مركز كينيدي للفضاء التابع لـ«ناسا» (أ.ف.ب)

وتعود فكرة الدراسة إلى تجربة شخصية عاشها نيكولاس كولز، أستاذ علم النفس بجامعة فلوريدا الأميركية، خلال عمله في أحد المتنزهات الترفيهية. كان مطالباً باستقبال الزوار بابتسامة دائمة، بصرف النظر عن سلوكهم أو طريقة تعاملهم معه. ويتذكر أنه تعرض ذات مرة للصراخ أمام مئات الأشخاص، لكنه اضطر إلى مواصلة الابتسام أمام آلاف الزوار الآخرين، كأن شيئاً لم يحدث.

هذه التجربة دفعته إلى التساؤل عن العلاقة بين تعبيرات الوجه والمشاعر الداخلية: لماذا يمكن للابتسامة نفسها أن تحسّن مزاج شخص، بينما تتحول إلى عبء نفسي على شخص آخر؟

للإجابة عن هذا السؤال، أجرى كولز وفريقه تجربة شملت نحو 1200 مشارك، عرضوا عليهم صوراً متنوعة، بعضها لطيف ومبهج، مثل القطط والأزهار، وبعضها الآخر مزعج، ويتعلق بإيذاء الحيوانات أو السرقة. وطُلب من المشاركين إما الابتسام خلال مشاهدة الصور وإما ترك وجوههم على طبيعتها.

لكن التجربة تضمنت تفصيلاً مهماً، إذ أُبلغ المشاركون الذين طُلب منهم الابتسام بأنهم قد يخسرون دولارين من مكافأتهم البالغة ستة دولارات إذا لم يلتزموا بالتعليمات، رغم أن الجميع حصلوا على المبلغ كاملاً في النهاية.

فيليب تابارو وزير النقل الفرنسي يبتسم إلى جانب مارتن سيون (أ.ف.ب)

وأظهرت النتائج أن الابتسام بإرادة الشخص، حتى لو كان مصطنعاً، يمكن أن يمنحه دفعة من السعادة. غير أن تكرار الابتسامة أضعف هذا التأثير تدريجياً، فيما أدى الإصرار عليها تحت ضغط التهديد بخسارة المال إلى تراجع الشعور بالسعادة وارتفاع مستويات الغضب والانزعاج.

ويفسر نورمان فارب، أستاذ العلوم النفسية والعصبية بجامعة تورونتو ميسيسوجا، ذلك بأن الحفاظ على ابتسامة متعمدة يتطلب قدراً من التركيز والجهد، مما قد يحد من تفاعل الإنسان الطبيعي مع المواقف التي يعيشها. وعندما يقترن هذا الجهد بالمراقبة والضغط، تصبح الابتسامة أقرب إلى مهمة ثقيلة منها إلى تعبير عفوي.

وتفتح هذه النتائج باباً للتفكير في ثقافة الابتسام الإجباري، خصوصاً في قطاعات الخدمات والضيافة والمبيعات، حيث يُطلب من الموظفين استقبال العملاء بوجوه مبتسمة، مهما كان يومهم صعباً أو كانت مشاعرهم بعيدة عن السعادة. فالموظف الذي يتعرض لموقف مزعج، ثم يُطلب منه مواصلة الابتسام كأن شيئاً لم يحدث، لا يُطلب منه فقط ضبط تعبيرات وجهه، بل إخفاء جزء من مشاعره أيضاً.

وربما تكمن المفارقة في أن الابتسامة لا تفقد معناها لأنها مصطنعة، بل لأنها تفقد حريتها. فقد نبتسم أحياناً لنشعر بأننا أفضل، لكننا قد نشعر بسوء أكبر عندما يصبح الابتسام أمراً لا نملك رفضه.

فليس كل وجه مبتسم سعيداً، وأحياناً تكون الابتسامة الحقيقية هي تلك التي لا يطلبها منا أحد.