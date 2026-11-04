أدلة جديدة على أصول اللغتين الإنجليزية والألمانية

قاد فريق بحثي دولي، بمشاركة جامعتي كوبنهاغن في الدنمارك وليدن في هولندا، دراسةً حلل خلالها الحمض النووي لأكثر من 4500 فرد من العصور القديمة، من بينهم 712 جينوماً جرى تحديد تسلسلها الجيني للمرة الأولى. وبالاستعانة بمناهج متعددة التخصصات، جمعت بين علم الوراثة والآثار واللغويات، تمكّن الباحثون من إعادة بناء مسارات الهجرات الكبرى التي أسهمت في تشكيل اللغات المتداولة في مختلف أنحاء أوروبا اليوم.

وتنتمي الإنجليزية والألمانية والهولندية واللغات الإسكندنافية جميعها إلى عائلة اللغات الجرمانية، التي يتحدث بها اليوم مئات الملايين من الأشخاص. لكن ما الأصل الذي انحدرت منه هذه اللغات؟

ووفقاً لنتائج دراستين جديدتين نُشرتا، الأربعاء، في مجلة «نيتشر» الشهيرة، قد يكمن جزء من الإجابة في الحمض النووي لآلاف الأوروبيين القدماء.

وقال إيسكي ويلرسليف، أستاذ في معهد غلوب بجامعة كوبنهاغن، وأحد المؤلفين الرئيسيين: «من خلال الجمع بين الحمض النووي القديم والأدلة اللغوية والأثرية، يُمكننا البدء في تتبع كيفية انتشار اللغات وتطورها على مدى آلاف السنين».

وكانت جهود الباحثين قد كشفت عن هجرة كبيرة غير معروفة سابقاً إلى الدول الإسكندنافية قبل نحو 4000 عام. ويُرجح أن الوافدين الجدد قدموا من مناطق حول بحر البلطيق، وانتشروا بسرعة في جميع أنحاء الدول الإسكندنافية. وكان لوصولهم أثرٌ بالغٌ على سكان شمال أوروبا، ما دفع الباحثين إلى اقتراح أنهم ربما حملوا معهم أقدم سلف للغات الجرمانية الحالية.

ويتحدّى هذا الاكتشاف الافتراض السائد منذ زمن طويل بأن جذور اللغات الجرمانية وصلت مع هجرات سابقة قبل نحو 5000 عام، وبدلاً من ذلك، تشير النتائج إلى أن الأسس اللغوية للغة الإنجليزية والألمانية والهولندية واللغات الإسكندنافية ربما انتشرت بعد ألف عام مما كان يُعتقد سابقاً.

وقال هيو ماكول، الأستاذ المساعد في معهد غلوب بجامعة كوبنهاغن، وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: «على مدى أكثر من قرن، ظل الباحثون يناقشون توقيت وصول اللغات الجرمانية إلى شمال أوروبا ومصدرها. والمثير للاهتمام أننا أصبحنا الآن قادرين على اختبار بعض هذه الفرضيات بصورة مباشرة. وقد اكتشفنا موجة هجرة لم تكن معروفة من قبل، وقعت في الزمان والمكان نفسيهما اللذين توقعنا أن تنتشر فيهما أقدم أشكال اللغات الجرمانية».

أصول «الفايكنج»

وكشفت النتائج أيضاً عن جانب غير متوقع من تاريخ الدول الإسكندنافية؛ إذ أظهرت أنه قبل نحو 1500 عام، أي قبل عدة قرون من عصر «الفايكنج»، هاجرت مجموعات من السكان من المنطقة التي تُعرف اليوم بشمال ألمانيا إلى الدنمارك وجنوب السويد؛ حيث شكّلوا نسبة كبيرة من السكان المحليين في بعض المناطق.

وتتزامن هذه الهجرة مع ظهور اللغة النوردية القديمة، وهي اللغة التي كان يتحدث بها شعب «الفايكنج». وتشير النتائج إلى أن العديد من شعوب «الفايكنج» الدنماركيين والسويديين ينحدرون في جزء كبير من أصولهم من هؤلاء الوافدين الجدد، الذين كانوا على صلة وثيقة بمجموعات أسهمت أيضاً في تكوين ثقافة «الأنغلو ساكسون» في بريطانيا.

وقد يُساعد هذا الاكتشاف في تفسير أوجه التشابه التاريخية بين ثقافتي «الفايكنج» و«الأنغلو ساكسون»، بما في ذلك التقاليد الفنية المشتركة واللغات المتقاربة.

وقال هيو ماكول: «جاءت هذه الهجرة بمثابة مفاجأة حقيقية لم يتوقعها علماء الآثار واللغويون، لكنها تُساعد في تفسير عدد من الروابط الثقافية واللغوية بين الدول الإسكندنافية وبريطانيا، والتي حيّرت الباحثين لفترة طويلة».

الجمع بين علم الوراثة واللغة والتاريخ

ويؤكد الباحثون أن الحمض النووي (DNA) وحده لا يكفي للكشف عن اللغة التي تحدثتها الشعوب القديمة؛ لذا تعمد الدراسات إلى دمج الأدلة الجينية مع عقود من الأبحاث اللغوية والأثرية. ومن خلال تتبع توقيت تنقل الشعوب ومساراتهم، تمكن الفريق من اختبار فرضيات طال أمدها حول كيفية انتشار اللغات في أنحاء أوروبا، وتقديم صورة أكثر تفصيلاً عن ماضي القارة مقارنة بأي وقت مضى.

وقال كريستيان كريستيانسن، أستاذ علم الآثار في جامعة غوتنبرغ: «تُظهر هذه الدراسات الآفاق التي تفتحها عملية الجمع بين علم الوراثة وعلم الآثار وعلم اللغويات، إذ بات بالإمكان الآن معالجة أسئلة ظلَّت عالقة لأجيال، وذلك بالاستناد إلى أدلة لم يكن الحصول عليها ممكناً في السابق».