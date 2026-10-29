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يوميات الشرق

20 دولاراً في الساعة لتمشية كلب... لكنه لا ينبح!

لا تخلّف فضلات... لكنها قد تتعطل في منتصف الطريق!

روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
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TT

20 دولاراً في الساعة لتمشية كلب... لكنه لا ينبح!

روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

إذا كنت تظن أن أسوأ ما قد يحدث أثناء تمشية كلب هو أن يتوقف فجأة لشمّ عمود إنارة، أو يقرر العودة إلى المنزل في الاتجاه المعاكس، فانتظرْ حتى تتعامل مع كلب آلي! هذا لا يحتاج إلى طعام، ولا يترك فضلاتٍ خلفه، لكنه قد يتوقف عن الحركة بسبب ارتفاع حرارة مُعداته، لتجد نفسك مضطراً لحمله والعودة به إلى المنزل... أو بالأحرى إلى الشركة!

هذه ليست نكتة عن مستقبل الروبوتات، بل وظيفة حقيقية أعلنت عنها شركة ناشئة في سان فرنسيسكو، تعرض 20 دولاراً في الساعة لمن يرغب في تمشية كلاب ميكانيكية في شوارع المدينة. والمطلوب؟ أربع إلى ست ساعات من التجوال، مع الاستعداد لحمل «الحيوان الأليف» إذا قرر فجأة أن يأخذ استراحة إجبارية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الإعلان، الذي نشرته شركة «دايمنشنال» (Dimensional) عبر «فيسبوك»، حُذف لاحقاً.

وتتخذ الشركة من حي «دوغباتش» (Dogpatch) في سان فرنسيسكو مقراً لها، في مصادفة لافتة تجعل اسم الحي يبدو كأنه اختير بشكل خاص لشركة ترسل كلاباً آلية للتجول في الشوارع.

لكنّ وراء هذه الوظيفة الغريبة هدفاً يتجاوز التسلية، فالشركة تعمل على تطوير أنظمة تشغيل تتيح دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات، بحيث تتمكن مستقبلاً من تنفيذ مهام واقعية؛ من نقل الصناديق الثقيلة، إلى المساعدة في المصانع ومواقع البناء.

ولتحقيق ذلك، تحتاج الروبوتات إلى تعلم كيفية التحرك في العالم الحقيقي، وتجاوز الأرصفة والعوائق، والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. وهنا يأتي دور البشر الذين يرافقونها، ويوجهونها عند الضرورة، بينما تجمع الكاميرات وأجهزة الاستشعار بيانات تساعد على تحسين أدائها.

ويقول مؤسس الشركة، ستاش بوميختر، البالغ 26 عاماً، إن التجارب كشفت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال أقل كفاءة من البشر في التحكم بالمُعدات، ما يجعل التدخل البشري ضرورياً في الوقت الراهن.

واللافت أن الشركة لا تصنع هذه الروبوتات بنفسها، بل اشترت أكثر من 100 كلب آلي، بينها نماذج صينية الصنع يبلغ سعر الواحد منها نحو ألفي دولار. وتختبر أداءها في ظروف مختلفة، تمهيداً لتطوير آلات أكثر استقلالية.

ولا تقتصر الاستخدامات على حمل الأشياء أو التجول في الشوارع، فقد بدأت كلاب آلية، بالفعل، العمل في دوريات أمنية داخل مجمع سكني بأتلانتا الأميركية، بينما يتولى شخص في الفلبين مراقبتها عن بُعد. أما بوميختر فيقول إنه برمج كلباً آلياً للقيام بدوريات ليلية في مقر شركته، وإرسال تنبيه إليه إذا رصد شخصاً بعد منتصف الليل.

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

غير أن دخول الروبوتات الحياة اليومية لا يثير الفضول وحده، فقد أثارت التجربة مخاوف لدى بعض الأشخاص من تحول هذه الآلات إلى أدوات للمراقبة، أو حتى أسلحة، ووصل الأمر إلى تلقي الشركة رسائل تهديد دفعتها إلى إبلاغ الشرطة.

وبينما تتطلع شركات التكنولوجيا إلى عالم تتولى فيه الروبوتات كثيراً من المهام البشرية، تكشف هذه الوظيفة مفارقة طريفة: فالآلة التي يُفترض أن تعمل باستقلالية، تحتاج، اليوم، إلى إنسان يرافقها، يراقب خطواتها، ويحملها إذا تعطلت.

وربما لن يكون السؤال في المستقبل: من سيمشي الكلب؟ بل من سيمشي مع من؟

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يوميات الشرق

من قصر القياصرة إلى المزاد... حكاية ياقوتة روسية بملايين الجنيهات

من قصر القياصرة إلى المزاد... حكاية ياقوتة روسية بملايين الجنيهات
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من قصر القياصرة إلى المزاد... حكاية ياقوتة روسية بملايين الجنيهات

من قصر القياصرة إلى المزاد... حكاية ياقوتة روسية بملايين الجنيهات

في ليلة من ليالي البذخ التي سبقت سقوط الإمبراطورية الروسية، تألقت ياقوتة زرقاء نادرة في قصر الشتاء بسانت بطرسبورغ، تزيّن إطلالة الإمبراطورة الأرملة ماريا فيودوروفنا. وبعد أكثر من قرن لا تزال الجوهرة تروي حكاية القياصرة، والثورة، وتقلّبات الملكية، قبل أن تعود إلى الأضواء في مزاد قد يصل سعرها فيه إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وتُعرف هذه الجوهرة باسم «ياقوتة رومانوف»، ويبلغ وزنها 197.80 قيراط. وهي من الياقوت السيلاني الطبيعي الذي لم يخضع للمعالجة الحرارية، وتجمع بين ندرة الحجر الكريم، وأهمية تاريخه، في رحلة بدأت داخل البلاط الإمبراطوري الروسي، ولا تزال فصولها تتكشف حتى اليوم، وفقاً لصحيفة «إيفينينغ ستاندرد» البريطانية.

وفي عام 1903، تألقت الياقوتة خلال حفل راقص أُقيم في قصر الشتاء، في واحدة من آخر المناسبات الكبرى التي جسّدت فخامة البلاط الروسي قبل أن تعصف الثورة بالإمبراطورية، وتنهي حكم أسرة رومانوف عام 1917.

ياقوتة رومانوف (Romanov Sapphire) وهي ياقوتة سيلانية بوزن 197.80 قيراط يُتوقع أن يصل سعرها إلى 1.5 مليون جنيه استرليني عند طرحها في مزاد لدى دار «سوذبيز» (Sotheby’s)

لكن الثورة لم تكن نهاية حكاية الجوهرة. فقد انتقلت لاحقاً ضمن مقتنيات بيعت في العهد السوفياتي، قبل أن تقتنيها مغنية الأوبرا غانا والسكا، ثم تصل إلى دار المجوهرات الفرنسية «كارتييه». واليوم تعود إلى واجهة الاهتمام، حاملةً معها فصلاً من تاريخ روسيا القيصرية.

من المرجح أن التاج قد صُنِع بتكليفٍ خاصٍ تزامناً مع تتويج الملك جورج السادس في عام 1937 (Sotheby’s)

ولا تقتصر جاذبية المزاد على الياقوتة. فمن بين القطع المعروضة تاج ديفونشاير، الذي صممته «كارتييه» وزُيّن بالأوبال الأسود، مع توقعات بأن يبلغ سعره 998 ألف جنيه إسترليني. ويُعتقد أنه صُنع لتتويج الملك جورج السادس عام 1937، قبل أن يظهر مجدداً في احتفالات تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، حين وضعته ماري كافنديش، دوقة ديفونشاير.

أما أحدث ظهور علني للتاج فكان على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم «مرتفعات وذرينغ» في لندن، حين وضعته المخرجة إيميرالد فينيل، في مشهد أعاد قطعة تاريخية إلى الأضواء.

خاتم فائق الجودة مرصع بالياقوت والزمرد والألماس (Sotheby’s)

ويضم المزاد أيضاً خاتماً يجمع الياقوت الأزرق، والزمرد، والماس في تصميم يُعرف باسم «توا إيه موا»، أي «أنت وأنا»، وتُقدّر قيمته بنحو 454 ألف جنيه إسترليني.

وتنظم دار «سوذبيز» المزاد حضورياً في فندق «ماندارين أورينتال» بجنيف، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني). وبين أحجار نادرة، وتيجان ملكية، تبدو المعروضات أشبه بصفحات من التاريخ، تنتقل من قصور الملوك إلى خزائن هواة الجمع، فيما تبقى قيمتها الحقيقية مرتبطة بما تحمله من حكايات، لا بما قد يرسو عليه المزاد من أرقام.

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مزادات مجوهرات روسيا سويسرا
يوميات الشرق

قبل عرض الجزء الثالث... «كثيب» يعود إلى الشاشة الكبيرة في السعودية

تيموثي شالاميه في مشهد من الجزء الثالث المنتظر نهاية العام (imdb)
تيموثي شالاميه في مشهد من الجزء الثالث المنتظر نهاية العام (imdb)
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قبل عرض الجزء الثالث... «كثيب» يعود إلى الشاشة الكبيرة في السعودية

تيموثي شالاميه في مشهد من الجزء الثالث المنتظر نهاية العام (imdb)
تيموثي شالاميه في مشهد من الجزء الثالث المنتظر نهاية العام (imdb)

قبل نحو 5 أسابيع من عرض الجزء الثالث من «كثيب» (Dune)، الذي يترقبه جمهور واسع من عشاق السينما، تُعيد دور العرض في السعودية، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تقديم الجزأين الأول والثاني من السلسلة، تمهيداً لوصول الجزء الجديد إلى صالات السينما السعودية في 17 ديسمبر (كانون الأول).

وتكتسب هذه العودة أهميتها من طبيعة السلسلة نفسها، إذ يُشكّل الفيلمان السابقان فصلين متكاملين من رحلة واحدة، تبدأ بانهيار عائلة أتريدس، وتنتهي بصعود بول أتريدس (تيموثي شالاميه) إلى العرش. ومن ثم، تمنح إعادة العرض الجمهور فرصة لاستعادة خيوط الحكاية قبل انطلاق فصلها الجديد؛ حيث تتجه الأنظار إلى مصير الإمبراطورية، وإلى العلاقة التي تركها الجزء الثاني معلّقة بين بول وتشاني (زيندايا).

من وريث إلى إمبراطور

ويستند «كثيب: الجزء الثالث» إلى رواية «مسيح كثيب» لفرانك هربرت، وينقل السرد من ملحمة الصعود إلى تأملات السلطة وتبعاتها، فبعد نحو عقدين من اعتلاء بول عرش الإمبراطورية، يواجه عواقب حكمه ومؤشرات على اضطراب مقبل، وفي الوقت نفسه، تصبح تشاني محوراً للأسرار والمؤامرات التي تُحيط به، فيما تلاحقه رؤى انهيار الإمبراطورية.

ويجمع الفيلم الجديد شخصيات السلسلة الأساسية، بينها جيسيكا (ريبيكا فيرغسون)، وستيلغار (خافيير بارديم)، وغورني هاليك (جوش برولين)، والأميرة إيرولان (فلورنس بيو)، وآليا (أنيا تايلور جوي)، كما يعود هايت (جيسون موموا) إلى الأحداث، وينضم روبرت باتينسون إلى عالم «كثيب» بدور سكيتيل، أحد أبرز الوجوه الجديدة التي ستلعب دوراً مؤثراً في الصراع المتصاعد حول مصير الإمبراطورية.

بوستر الفيلم (الحساب الرسمي للفيلم)

التريلر وملامح الصراع

وهذا الأسبوع، كشفت «وارنر براذرز» عن الإعلان الترويجي الرسمي الجديد للفيلم، بعد أن سبقه مقطعان تشويقيان طُرح أولهما في مارس (آذار) والثاني في يوليو (تموز). وتنتقل مشاهده بين ساحات المعارك والديدان الرملية العملاقة ومراكز السلطة، مع إبراز التحول الذي أصاب بول منذ رحلته الأولى في الصحراء، فالشاب الذي اعتلى العرش باسم النبوءة يجد نفسه أمام نتائج الحرب التي خاضها، وأمام أسئلة عن السلطة التي باتت تُحدد مصائر من حوله.

وتستحوذ تشاني على جانب من نقاشات الجمهور حول الإعلان الترويجي، إذ توحي بعض مشاهده بوقوفها في مواجهة بول، وباحتمال ارتباطها بالمؤامرة التي تستهدف حكمه، في حين تفتح هذه الإشارات باب التكهن حول اتجاه العلاقة بين الشخصيتين والمسار الذي سيتخذه الفيلم في اقتباس الرواية.

حكاية صعود على امتداد فيلمين

وبالعودة للجزأين الماضيين، فلقد بدأت السلسلة في «كثيب» بوصول عائلة أتريدس إلى أراكس؛ الكوكب الصحراوي الذي تنتج تربته مادة التوابل ذات القيمة الاستراتيجية، ويتابع الفيلم بول وهو ينتقل من حياة القصور إلى اختبار الصحراء، فيما يحاول والده الدوق ليتو (أوسكار إسحاق) إدارة صراع النفوذ مع آل هاركونن، ويقود سقوط العائلة بول ووالدته جيسيكا إلى الفرار واللجوء إلى الفريمن؛ حيث يلتقي ستيلغار وتشاني، التي تظهر في رؤاه قبل أن تصبح رفيقته في الصحراء.

أما في «كثيب: الجزء الثاني»، فتتقدم مقاومة الفريمن لآل هاركونن إلى واجهة الأحداث، إذ يتعلم بول أساليب العيش في الصحراء ويقترب من تشاني، فيما تعمل جيسيكا على ترسيخ النبوءة التي تمنحه صفة المنقذ. ثم يقوده الانتقام إلى مواجهة الإمبراطور شادام الرابع (كريستوفر والكن) واعتلاء العرش، وعقد زواج سياسي من الأميرة إيرولان. غير أن الفوز بالسلطة يأتي بثمن باهظ؛ إذ يختتم الفيلم بإطلاق حرب مقدسة باسم بول وابتعاد تشاني عنه، في تحول يهيئ لصراع الجزء الثالث بين صورة القائد الذي يراه أتباعه منقذاً والحاكم الذي يواجه نتائج سلطته.

زيندايا تعود مع تحولات جديدة للشخصية (imdb)

نجاح تجاري وجوائز كبرى

وتجاوزت الإيرادات العالمية للفيلمين 1.12 مليار دولار؛ إذ حقق «كثيب» نحو 411 مليون دولار عبر عروضه وإعادات عرضه، «فيما حصد «كثيب: الجزء الثاني» أكثر من 714 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. وامتد نجاح الجزء الأول إلى الجوائز، فحصد 6 جوائز أوسكار من 10 ترشيحات، و5 جوائز من الأكاديمية البريطانية، كما نال هانز زيمر عنه جائزة غولدن غلوب للموسيقى الأصلية. أما الجزء الثاني فحصد جائزتي أوسكار عن الصوت والمؤثرات البصرية، وجائزتين من الأكاديمية البريطانية في الفئتين نفسيهما.

وتُظهر مؤشرات التقييم الرقمية استقبالاً قوياً للفيلمين، مع تقدم الجزء الثاني على الأول؛ إذ سجّل «كثيب» 83 في المائة على منصة «روتن توميتوز»، فيما وصل «كثيب: الجزء الثاني» إلى 92 في المائة.

وتضع هذه الإيرادات والجوائز والتقييمات الفيلمين في موقع بارز بين أفلام الخيال العلمي الحديثة، فيما تتجه التوقعات إلى الجزء الثالث لمعرفة مصير بول وتشاني والإمبراطورية التي بناها.

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سينما السعودية
يوميات الشرق

20 دولاراً في الساعة لتمشية كلب... لكنه لا ينبح!

روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

20 دولاراً في الساعة لتمشية كلب... لكنه لا ينبح!

روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
روبوتات بشرية وكلب آلي ومتظاهرون بملابس روبوتية خلال احتجاج ضد الذكاء الاصطناعي خارج مؤتمر لمطوري شركة أوبن إيه آي في سان فرنسيسكو بأميركا 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

إذا كنت تظن أن أسوأ ما قد يحدث أثناء تمشية كلب هو أن يتوقف فجأة لشمّ عمود إنارة، أو يقرر العودة إلى المنزل في الاتجاه المعاكس، فانتظرْ حتى تتعامل مع كلب آلي! هذا لا يحتاج إلى طعام، ولا يترك فضلاتٍ خلفه، لكنه قد يتوقف عن الحركة بسبب ارتفاع حرارة مُعداته، لتجد نفسك مضطراً لحمله والعودة به إلى المنزل... أو بالأحرى إلى الشركة!

هذه ليست نكتة عن مستقبل الروبوتات، بل وظيفة حقيقية أعلنت عنها شركة ناشئة في سان فرنسيسكو، تعرض 20 دولاراً في الساعة لمن يرغب في تمشية كلاب ميكانيكية في شوارع المدينة. والمطلوب؟ أربع إلى ست ساعات من التجوال، مع الاستعداد لحمل «الحيوان الأليف» إذا قرر فجأة أن يأخذ استراحة إجبارية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الإعلان، الذي نشرته شركة «دايمنشنال» (Dimensional) عبر «فيسبوك»، حُذف لاحقاً.

وتتخذ الشركة من حي «دوغباتش» (Dogpatch) في سان فرنسيسكو مقراً لها، في مصادفة لافتة تجعل اسم الحي يبدو كأنه اختير بشكل خاص لشركة ترسل كلاباً آلية للتجول في الشوارع.

لكنّ وراء هذه الوظيفة الغريبة هدفاً يتجاوز التسلية، فالشركة تعمل على تطوير أنظمة تشغيل تتيح دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات، بحيث تتمكن مستقبلاً من تنفيذ مهام واقعية؛ من نقل الصناديق الثقيلة، إلى المساعدة في المصانع ومواقع البناء.

ولتحقيق ذلك، تحتاج الروبوتات إلى تعلم كيفية التحرك في العالم الحقيقي، وتجاوز الأرصفة والعوائق، والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. وهنا يأتي دور البشر الذين يرافقونها، ويوجهونها عند الضرورة، بينما تجمع الكاميرات وأجهزة الاستشعار بيانات تساعد على تحسين أدائها.

ويقول مؤسس الشركة، ستاش بوميختر، البالغ 26 عاماً، إن التجارب كشفت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال أقل كفاءة من البشر في التحكم بالمُعدات، ما يجعل التدخل البشري ضرورياً في الوقت الراهن.

واللافت أن الشركة لا تصنع هذه الروبوتات بنفسها، بل اشترت أكثر من 100 كلب آلي، بينها نماذج صينية الصنع يبلغ سعر الواحد منها نحو ألفي دولار. وتختبر أداءها في ظروف مختلفة، تمهيداً لتطوير آلات أكثر استقلالية.

ولا تقتصر الاستخدامات على حمل الأشياء أو التجول في الشوارع، فقد بدأت كلاب آلية، بالفعل، العمل في دوريات أمنية داخل مجمع سكني بأتلانتا الأميركية، بينما يتولى شخص في الفلبين مراقبتها عن بُعد. أما بوميختر فيقول إنه برمج كلباً آلياً للقيام بدوريات ليلية في مقر شركته، وإرسال تنبيه إليه إذا رصد شخصاً بعد منتصف الليل.

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

غير أن دخول الروبوتات الحياة اليومية لا يثير الفضول وحده، فقد أثارت التجربة مخاوف لدى بعض الأشخاص من تحول هذه الآلات إلى أدوات للمراقبة، أو حتى أسلحة، ووصل الأمر إلى تلقي الشركة رسائل تهديد دفعتها إلى إبلاغ الشرطة.

وبينما تتطلع شركات التكنولوجيا إلى عالم تتولى فيه الروبوتات كثيراً من المهام البشرية، تكشف هذه الوظيفة مفارقة طريفة: فالآلة التي يُفترض أن تعمل باستقلالية، تحتاج، اليوم، إلى إنسان يرافقها، يراقب خطواتها، ويحملها إذا تعطلت.

وربما لن يكون السؤال في المستقبل: من سيمشي الكلب؟ بل من سيمشي مع من؟