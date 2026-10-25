عناكب حية وثعابين وقذائف حربية... أغرب المضبوطات في المطارات

أثار فيديو ضبط حقيبة تضم حماماً نيئاً وأوراق ملوخية طازجة ومانجو مقبلة من مصر، في مطار ديترويت متروبوليتان الأميركي، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة هذه الواقعة، نستعرض أغرب المضبوطات في المطارات حول العالم؛ فمن الحيوانات الحية والأطعمة غير المألوفة إلى المقتنيات الغريبة والأشياء التي يصعب تخيل محاولة تهريبها، تكشف المضبوطات في المطارات حول العالم عن وقائع تتجاوز أحياناً توقعات موظفي الجمارك والأمن.

وبينما ترتبط عمليات التفتيش عادةً بالبحث عن المواد المحظورة والأسلحة والمخدرات، تحمل بعض الحقائب مفاجآت غير متوقعة، تثير الدهشة وتسلط الضوء على القواعد الصارمة التي تحدد ما يمكن للمسافرين حمله عبر الحدود.

وهذه أبرز المضبوطات الغريبة التي تم ضبطها في حقائب المسافرين:

ثعابين

في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ضبط السلطات في عُمان أحد المخالفين أثناء محاولته إدخال عدد من أفاعي «الأصلة» الملكية عبر مطار مسقط الدولي.

وفي 15 أكتوبر الحالي، أُوقف رجل في مطار كولونيا-بون بألمانيا بعد محاولته تهريب أكثر من 90 سحلية وثعباناً ساماً.

والعام الماضي، ذكر مسؤولو الجمارك في مدينة مومباي، الواقعة غرب الهند، أنه تم احتجاز مسافر هندي حاول -وفقاً للاتهامات- تهريب أفاعٍ سامة بعد وصوله على متن رحلة جوية مقبلة من تايلاند.

وفي الهند أيضاً، ذكر مسؤولون أنه تم العثور على حقيبتين تحتويان على ثعابين وقرود وسلاحف في مطار تشيناي بالهند.

أحد الثعابين المضبوطة في الهند (وسائل إعلام محلية)

عناكب برية

في 22 أغسطس (آب) 2025، ضبطت السلطات في مطار سانتوس البرازيلي 1902 عنكبوت بري (كانت موضوعة في أكياس بلاستيكية قابلة للغلق وموجهة إلى إيلويلو)؛ ويُعتقد أنها كانت مخصصة لاستخدامها في مراهنات سرية على «نزالات العناكب».

عناكب برية مضبوطة في المطار (سلطات مطار سانتوس البرازيلي)

وفي عملية ضبط منفصلة ثانية جرت في 16 سبتمبر (أيلول) 2025، عثرت مجموعة أمن الطيران التابعة للشرطة الفلبينية (PNP) بالتعاون مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية (DENR) على 278 عنكبوتاً برياً حياً في المطار ذاته.

منشار كهربائي

أما في مطار إيست ميدلاندز، فقد أقدم أحد المسافرين على وضع منشار كهربائي ضمن أمتعته اليدوية، وذلك تحديداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024.

صُودرت أدوات حادة من ركاب كانوا يحاولون الصعود إلى رحلات جوية من مطار إيست ميدلاندز (مطار إيست ميدلاندز)

ويُمنع اصطحاب كثير من الأدوات والمعدات الحادة في حقائب اليد داخل مقصورة الطائرة، لذا فإن حمل منشار كهربائي يُعدّ مخالفة لقواعد السلامة المعمول بها.

كرات الثلج الزجاجية

حتى الأشياء التي تبدو بريئة، مثل كرات الثلج الزجاجية التي تحتوي على سائل ومجسمات صغيرة، قد لا يُسمح بنقلها في الأمتعة اليدوية.

فقد صادر موظفو مطار هيثرو في لندن تذكاراً من هذا النوع كان بحوزة أحد المسافرين، بسبب تجاوز كمية السائل فيه الحد المسموح به. وتُذكّر هذه الواقعة بأنه حتى القطع الزخرفية قد تخضع لقيود المطارات؛ ومنها القاعدة التي تحدد كمية السوائل المسموح بنقلها في الأمتعة اليدوية بـ100 ملليلتر للعبوة الواحدة، وفق القواعد المعمول بها.

المخلل والملوخية

في حين يفضل بعض المسافرين اصطحاب منتجات مألوفة من بلدانهم، مثل أكياس الشاي أو معجون «مارمايت» (Marmite) القابل للفرد، حاول أحد المسافرين في مطار لندن سيتي المرور ببرطمان من الخيار المخلل في الخل، يزن 680 غراماً، عبر نقطة التفتيش الأمني.

أفاد مطار لندن سيتي في عام 2017 أن منتج مارمايت (Marmite) يتصدر قائمة المنتجات ذات العلامات التجارية التي يُصادرها أمن المطار من حقائب المسافرين (د.ب.أ)

وضبطت سلطات مطار ديترويت متروبوليتان الأميركي، الخميس، أطعمة مصرية شملت الملوخية والحمام النيئ المعدّ للطهي، إلى جانب المانجو، ما استدعى استنفار الجهات المختصة في المطار.

كركند وقطة

ضبط مسؤولو الأمن في الولايات المتحدة أشياء متنوعة، منها ثعبان من نوع «البوا العاصر»، ويرقات حشرات، وكرات مدافع أثرية.

وفي مطار لوغان الدولي بمدينة بوسطن الأميركية، اختار أحد المسافرين نقل كركند ضمن أمتعته. ونشرت إدارة أمن النقل الأميركية صورة للكركند، معبرةً عن دهشتها من حجمه الهائل. ونظراً لوضعه في حاوية مناسبة، سُمح له بالسفر.

اختار أحد المسافرين نقل كركند ضمن أمتعته في مطار لوغان الدولي بمدينة بوسطن الأميركية (إدارة أمن النقل الأميركية)

وتداولت وسائل إعلام واقعة اكتشاف قطة داخل حقيبة أمتعة مسجلة في مطار جون إف. كينيدي بنيويورك عام 2022، وهي واقعة يمكن البحث عنها في بيانات إدارة أمن النقل الأميركية (TSA).

أسماك ذهبية

في مطار ستانستيد بلندن، في أبريل (نيسان) 2012، فوجئ أفراد الأمن بوعاء للحلوى بداخله سمكتان ذهبيتان حيّتان تسبحان. ومن المعروف أن نقل الحيوانات الحية في الأمتعة اليدوية يخضع لقيود، وقد يكون محظوراً بحسب القواعد المعمول بها.

ديك رومي

قد يخضع نقل الطيور واللحوم إلى قيود صحية صارمة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض، لا سيما إنفلونزا الطيور، وتختلف القواعد بحسب بلد المنشأ وحالة المنتج وطريقة نقله.

وفي عام 2010، منع مطار كارديف نقل ديك رومي يزن 10 أرطال، أي نحو 4.5 كيلوغرام، وعندما سأل موظفو الأمن المسافر عنه، أجابهم: «لماذا تثيرون كل هذه الضجة؟».

وأُبلغ الرجل بأن نقل المواد الغذائية القابلة للتلف إلى الخارج من دون الحصول على التصريح الرسمي اللازم يُعدّ مخالفة للقانون.

وقد يؤدي نقل كميات كبيرة من الطعام، لا سيما منتجات اللحوم، إلى إثارة تساؤلات مسؤولي أمن المطارات. ويُعدّ إدخال اللحوم إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي أمراً غير قانوني، وفق ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

بيض البالوت

عثر مسؤولو هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على بيض البالوت داخل أمتعة أحد المسافرين في مطار جورج بوش الدولي بمدينة هيوستن.

عثر مسؤولو هيئة الجمارك وحماية الحدود على بيض البالوت داخل أمتعة أحد المسافرين في مطار جورج بوش الدولي في هيوستن (هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية)

ويُعدّ البالوت طبقاً شائعاً في بعض دول جنوب شرقي آسيا، وتتكون من بيضة بط مخصبة (وقد تكون دجاجاً أحياناً) يتم حضنها وتترك للنمو لمدة تتراوح بين 15 و21 يوماً تقريباً.

حافظة هاتف على شكل مسدس

في عام 2016، نشرت شرطة إسيكس البريطانية صوراً لحافظة هاتف «آيفون» تبدو كأنها مسدس، ما أثار قدراً من الذعر في مطار ستانستيد.

حافظة هاتف «آيفون» تبدو كأنها مسدس (شرطة إسيكس البريطانية)

وأفادت الشرطة بأن الرجل الذي كان يحمل الحافظة قد يواجه اتهامات تتعلق بالإخلال بالنظام العام، أو بحمل سلاح ناري مقلّد في مكان عام.

قذائف غير منفجرة

لا تقتصر أسباب القلق عند نقاط التفتيش الأمنية على الكائنات الحية؛ إذ تواجه قطارات «يوروستار» مشكلة متكررة تتمثل في محاولة بعض الركاب اصطحاب قذائف غير منفجرة تعود إلى الحربين العالميتين على متن القطارات.

قذيفة مدفعية غير منفجرة في مطار بن غوريون الدولي في مدينة اللد بإسرائيل في أبريل 2022 (أ.ب)

وقد تكررت هذه الحوادث إلى درجة دفعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى نشر تقرير في مايو (أيار) 2015، عن أشخاص يجمعون قذائف قديمة، مما تسبب في توقف حركة القطارات. ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة؛ إذ يحاول بعض الأشخاص من حين إلى آخر نقل متفجرات قديمة عبر نفق المانش.

شوكات البطاطس

غالباً ما يُمنع اصطحاب شوكات البطاطس ضمن الأمتعة المحمولة في بعض المطارات. وهي أدوات معدنية رفيعة ذات أسنان طويلة، تُستخدم عادةً مع أطقم «الفوندو».

شوكات البطاطس (بيكسباي)

وبسبب أسنانها الحادة والرفيعة، قد يصنفها مسؤولو الأمن ضمن الأدوات التي يمكن استخدامها لأغراض ضارة، وفقاً للقواعد المعمول بها.

مواد غذائية ممنوعة في الولايات المتحدة

قد يؤدي إدخال المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة من دون الالتزام بالاشتراطات إلى نقل آفات وأمراض تؤثر في الزراعة والبيئة، وقد تترتب على ذلك أضرار اقتصادية تشمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص بعض المنتجات.

وتخضع أنواع عديدة من اللحوم والدواجن ومشتقات الحليب ومنتجات البيض للحظر أو القيود في الولايات المتحدة، وفقاً لقوانين بلد المنشأ والأمراض الحيوانية المنتشرة فيه.

وتحظر وزارة الزراعة الأميركية دخول بعض المنتجات الحيوانية ومنتجات الطيور من البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة بأمراض حيوانية؛ مثل مرض جنون البقر والحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور وحمى الخنازير، وفق تقرير سابق لشبكة «سي إن إن» الأميركية.

مواد أخرى يُحظر إدخالها إلى المطارات في بريطانيا

تشمل قائمة المواد المحظورة أو الخاضعة لقيود في المطارات البريطانية ما يلي: