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يوميات الشرق

الإعلانات القديمة تحكي قصة تصاعد ثقافة الاستهلاك في مصر

كتاب جديد يرصد تحولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي حتى نهاية عصر مبارك

معرض أزياء لفصل الشتاء في ثلاثينات القرن الماضي (الكتاب)
معرض أزياء لفصل الشتاء في ثلاثينات القرن الماضي (الكتاب)
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الإعلانات القديمة تحكي قصة تصاعد ثقافة الاستهلاك في مصر

معرض أزياء لفصل الشتاء في ثلاثينات القرن الماضي (الكتاب)
معرض أزياء لفصل الشتاء في ثلاثينات القرن الماضي (الكتاب)

يتخطى دور الإعلان الترويج لسلعة أو منتج أو مشروع؛ فمع تحليل أبعاده ومفرداته ونماذجه المختلفة، وفق مناهج البحث الحديثة، يمكن أن يصبح الإعلان مؤشراً ودالاً على نمط الحياة والثقافة والوعي السائد، فضلاً عن توثيقه لأنماط الاستهلاك ودلالاته المتعددة.

يرصد الدكتور محمد شومان، أستاذ الإعلام المتخصص في التحليل النقدي للخطاب والحائز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية هذا العام، الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تتضمنها إعلانات جريدة «الأهرام» القومية على مدى 129 عاماً، في كتابه الأحدث «تحولات الخطاب الإعلاني في مصر: من الاستعمار إلى العولمة 1882 - 2011». الصادر أخيراً عن دار «ليدز» بالقاهرة.

كتاب تحولات الخطاب الإعلاني في مصر (المؤلف)

ووفق ما يؤكده المؤلف «كان الخطاب الإعلاني في مصر منذ الاحتلال البريطاني عام 1882 وحتى (ثورة 25 يناير «كانون الثاني» 2011) نقطة التقاء وصراع بين المعلن والمستهلك، بين الهوية الوطنية ومحاولات التغريب، بين المواطن والسلطة (سلطة الاحتلال والسلطة الوطنية)، بين قيم الرأسمالية الاستهلاكية والعولمة والهوية الثقافية. إنه باختصار ساحة رمزية تتقاطع فيها البنيات السياسية، والدلالات الثقافية، والصراعات الطبقية، والرؤى المستقبلية للأسرة والمجتمع».

يغطي الكتاب 129 سنة تقريباً، وهي فترة طويلة وممتدة وحافلة بالتحولات المجتمعية، يقول الكاتب لـ«الشرق الأوسط»: «جاء اختياري لدراسة الإعلانات الصحافية في صحيفة (الأهرام) منذ الاحتلال البريطاني لمصر وحتى ثورة 25 يناير 2011، لكونها المنتظمة الصدور خلال تلك الفترة، وركزت على النقاط المفصلية أو الانقطاعات التي تعكس وتقدم نماذج للتحول والتغيير، سواء في بنية المجتمع والسياسة أو في الخطاب الإعلاني. وفرض هذا النهج اختيار عينة عشوائية من الإعلانات، التي يسجل كل إعلان منها انقطاعاً أو تحولاً عما سبقه من إعلانات أو أحداث في المجتمع والسياسة المصرية خلال 129 سنة شهدت الحقبة الاستعمارية، والملكية والليبرالية المشوهة في مصر وصولاً إلى ثورة 1952 بنسخها الثلاث في الحكم: الحقبة الناصرية، والحقبة الساداتية، والحقبة المباركية».

الملكة نازلي في زيارة لمصنع زجاج (الكتاب)

ويضيف شومان: «قدمت في الكتاب قراءة نقدية شاملة لتاريخ الانقطاعات والتحولات التي شهدها الإعلان في مصر من نواحي الشكل والمضمون، كما ناقشت التطور والانقطاع والتحول في التصميم والتوزيع البصري والموضوعات والقيم والرموز والدلالات التي يعكسها أو يشير بها، وعلاقة ذلك بتحولات السياسة والاقتصاد والثقافة والهوية والصحافة وصناعة الإعلان نفسها والمجتمع المصري».

وينطلق الكتاب من عدة مناهج تحليلية تخص الباحث، بالإضافة لاعتماده على تحليل الإعلان وفقاً لنموذج فان لوين، وتحليل الإعلان حسب التحليل السيميائي متعدد الوسائط لجاي كووك. ليحقق نظرة شاملة ورؤية تحليلية عميقة لكل أبعاد الإعلان من حيث الشكل والمضمون والعناصر والرموز والإشارات التي يتضمنها، ودورها في فهم تكوين المجتمع الاستهلاكي أو «المواطن الاستهلاكي» الذي يستهدفه الإعلان.

ويرصد الكتاب ويحلل شكل ومضمون الإعلانات في المرحلة الاستعمارية بمصر؛ إذ روجت الإعلانات في تلك الفترة من 1882 إلى 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى لـ«كوزموبوليتانية استعمارية» تقتصر على المدن الكبرى والنخب، وقدمت المنتجات الغربية والسلع المستوردة «كالآلات الزراعية المستوردة من بريطانيا» و«الكونياك المستورد» و«المجوهرات والألماس المستورد من أميركا» كرموز للحداثة، والمدنية، والمكانة الاجتماعية. فضلاً عن إعلانات عن «قروض لأصحاب الأطيان» يقدمها البنك العقاري المصري. وفي إطار محاولات تغريب الهوية وتهميش الفاعل المحلي، ركز الخطاب الإعلاني على القبعة الغربية والأناقة الإفرنجية كعلامة للرقي في مقابل تغييب الهوية الشعبية العمامة/الطربوش. وفي كثير من الأحيان، جرى تهميش المصري بوصفه «منتجاً» أو فاعلاً رئيسياً ليظهر فقط كـ«مستهلك سلبي».

جانب من إعلانات الأربعينات (الكتاب)

ومع صعود الحركة الوطنية وثورة 1919، بدأ الإعلان يتوزع بين خطابين متصارعين؛ خطاب التغريب الاستعماري، وخطاب وطني مقاوم يدعم الصناعة الوطنية والمؤسسات المصرية (مثل بنك مصر وشركة غزل المحلة).

وفي تحليله للخطاب الإعلاني في الفترة الناصرية منذ عام 1957، يوضح شومان كيف بدأت عملية التمصير للإعلانات، وما صاحبها من تحولات اقتصادية واجتماعية استجاب وتفاعل معها الخطاب الإعلاني، حيث اكتسب الإعلان صبغة سياسية ووطنية واضحة. ووظف النظام الناصري الإعلان لخدمة التنمية المستقلة، والتصنيع المحلي، والتعبئة للقومية العربية والاشتراكية.

فيما شهدت السبعينات تحولاً جذرياً في فلسفة الإعلان بالتوازي مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والتحول من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق. حيث انقلب الخطاب الإعلاني من دعم «الذات الوطنية» إلى الترويج لمواطن يُعاد تشكيله كـ«مستثمر، وسائح، ومستهلك، ومتدين». وانتشرت إعلانات الطيران، والفندقة الدولية، والخدمات الاستثمارية. كما أسهم الإعلان في إنتاج دعاية تركز على «الرئيس المؤمن» وبطل الحرب والسلام. وجرى توظيف الدين لشرعنة التحولات الرأسمالية وأدوات الاستثمار (مثل إصدار سندات الجهاد وشركات الاستثمار)، مما خلق حداثة هجينة.

وخلال حكم الرئيس مبارك من ثمانينات القرن العشرين حتى 2011، يرصد الكاتب استغلال شركات توظيف الأموال للإعلانات لتحسين صورتها واستقطاب المدخرات عبر الخطاب الديني، قبل أن تختفي مع بداية التسعينات. كما رصد أثر الخصخصة على تحول الخطاب الإعلاني من دعم القطاع العام إلى الترويج لبيع أسهمه وخصخصته. وكسر احتكار الدولة للعقار من خلال الترويج لإعلانات «المنتجعات» والمجمعات السكنية المغلقة. ويتضمن الكتاب نماذج للإعلانات التي رصدها الكاتب وحللها وفق مناهج محددة ورؤية ترصد التحولات الاجتماعية التي مر بها المجتمع المصري على مدى 129 عاماً.

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يوميات الشرق

حسني أبو بكر يرسم يوميات مصر بعين المُراقب

أبو بكر يوظّف الشخصيات والديكور والإضاءة لتشكيل مشاهد تنبض بالدراما (الشرق الأوسط)
أبو بكر يوظّف الشخصيات والديكور والإضاءة لتشكيل مشاهد تنبض بالدراما (الشرق الأوسط)
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حسني أبو بكر يرسم يوميات مصر بعين المُراقب

أبو بكر يوظّف الشخصيات والديكور والإضاءة لتشكيل مشاهد تنبض بالدراما (الشرق الأوسط)
أبو بكر يوظّف الشخصيات والديكور والإضاءة لتشكيل مشاهد تنبض بالدراما (الشرق الأوسط)

من موقع المُراقب الذي يكتفي بالنظر ولا يتدخَّل، ظلَّ الفنان التشكيلي حسني أبو بكر، لسنوات طويلة، يتابع تفاصيل الحياة المصرية في الشوارع والحارات والنجوع والميادين. يرصد حركة الناس وعلاقاتهم وطرائق احتفالهم ومظاهر حزنهم، من دون أن يعرف في البداية أنّ تلك المشاهد العابرة ستتحوّل يوماً ما إلى مخزون بصري واسع يستعيده في لوحاته.

ومن هذه المَشاهد تشكّل معرضه «دراما مصرية»، المُقام حالياً في «غاليري سماح» بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، والمستمر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.

لوحة لأبو بكر تستعيد أجواء الاحتفاء بالعائدين من الحج (الشرق الأوسط)

يقدّم الفنان نحو 20 لوحة تنشغل بالحياة المصرية في تنوّعها، وتضع الإنسان وتفاصيل يومه العادي في قلب المشهد.

يقول حسني أبو بكر: «اهتمامي بالناس في بلدي بدأ منذ طفولتي، فكنت أراقبهم، وأحتفي بمعرفة أحوالهم، وأتجوّل في أماكن مختلفة متابعاً الحياة من بعيد. وخلال ذلك، كنت أستمتع بالأجواء المصرية وحبّ الناس للحياة».

ومع اكتشاف حبّه للفنّ والرسم، أدرك أن ما اختزنته ذاكرته البصرية كان أكثر ثراءً مما يتصوَّر؛ فالبيئة المصرية تمنح الفنان مادة لا تنضب، وفق ما يضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الحياة اليومية، والضحك والترفيه، والطقوس الاجتماعية، والحِرف، وأساليب البيع والشراء، والعلاقات الإنسانية بما تحمله من حبّ وجفاء ومودّة ومصالح، هي قلب أعمالي».

من هنا، وجد الفنان أنّ أمامه «قماشة واسعة» يستطيع من خلالها الاقتراب من المجتمع المصري بكلّ تناقضاته وتفاصيله، وأنّ تجسيدها بات شديد الأهمية. ويوضح: «أعمالي في المعرض محاولة لحفظ جانب من الذاكرة المصرية في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا، وتتبدَّل الصور والمعلومات باستمرار».

الفنان التشكيلي المصري حسني أبو بكر (الشرق الأوسط)

وفي هذا السياق، يطرح سؤالاً محورياً: «مَن يستطيع حفظ شكل الحياة المصرية للأجيال المقبلة؟». ويجيب: «أرى أنّ ذلك دوري، ودور كلّ فنان مصري عاشق لبلده. ولذلك قرّرتُ أن أكون بمنزلة الموثّق أو المؤرّخ لها، لكن عبر أدوات الفنّ التشكيلي».

ويفسّر ذلك كيف يمكن للمتلقّي أن يعيش عبر لوحات المعرض تفاصيل الحياة المصرية من قرب، فيشاهد حِرفاً مهدّدة بالاندثار، وطرائق متنوّعة للاحتفال والحزن، فضلاً عن العلاقات بين الناس وإيقاع الحياة اليومية.

يقول أبو بكر: «لوحاتي كأنها سرديات اجتماعية لمصر؛ إذ يستطيع مَن يأتي بعد سنوات أن يعود إليها ليرى كيف كانت تعيش وتتحرّك».

ويبدو أنه، خلال ذلك كلّه، لم يتخلَّ عن موقعه مراقباً من بعيد، ما يساعده على إثراء مخزونه البصري. ويُعلّق: «صحيح، تمسّكت بالمراقبة فقط؛ لأن الابتعاد قليلاً عن الحدث يسمح برؤية الصورة كاملة، بينما يؤدّي الدخول في تفاصيل المشهد إلى رؤية أجزاء منه فقط؛ لذلك أراقبُ ولا أتدخّل، وأترك للمتلقّي أيضاً حقّ التفاعل مع اللوحة».

اختار أبو بكر لمشروعه عنوان «دراما مصرية» تأثّراً بعمله في التمثيل مدّةً، وانطلاقاً من مفهوم الدراما، بوصفها مساحة تتّسع لمختلف أنماط الحياة والسلوك الإنساني؛ فالحياة ليست مساراً واحداً، وإنما مزيج من الكوميديا والتراجيديا والحركة والفرح والحزن، وفق قوله.

لوحات أبو بكر تغوص في تفاصيل الحياة المصرية (الشرق الأوسط)

ومن هذا المنظور، يتعامل الفنان مع اللوحة كما لو كانت مشهداً سينمائياً، ويتقمّص دور المخرج الذي يوزّع أدوار الشخصيات داخل الكادر. في لوحاته أبطال وكومبارس، وإضاءة وديكور وملابس وإكسسوارات، وحوار صامت بين الشخصيات، لكنّ المخرج هنا لا يكتب الحوار، بل يترك الحياة نفسها تتولَّى أداء المشهد.

وتتجاوز هذه الرؤية الزمن الراهن لتصل إلى الماضي البعيد؛ فقد وجد أبو بكر، خلال دراسته للحياة في مصر القديمة، تشابهاً لافتاً بين كثير من أنماط السلوك آنذاك وبعض تفاصيل الحياة المصرية المعاصرة. ويقول: «تغيّرت الأشكال الخارجية، وتطوّرت الوسائل، لكن لا يزال الإنسان المصري يبحث عن الفرح، ويتعامل مع قسوة الحياة، ويمارس البيع والشراء، ويحتفي بالفنون والثقافة والعمران. باختصار، الحياة في مصر هي الحياة».

لوحة «بناء الأهرامات» تتخيّل تفاصيل الحياة اليومية حول ورشة تشييدها (الشرق الأوسط)

أمام لوحة «بناء الأهرامات»، وقف الفنان طويلاً يتأمّلها وكأنه يراها للمرة الأولى، وقال مشيراً إليها: «هذا العمل أعتزّ به كثيراً؛ لأنه يلخّص جانباً مهماً من الحضارة المصرية». وتابع: «الجميع ينبهر بالأهرامات، لكن تفاصيل الحياة التي أحاطت ببنائها تظلّ أقل حضوراً في الصورة الشائعة عنها. وفي هذا العمل، تخيّلت ذلك المشروع الضخم من الداخل: كيف كان المصريون يبنون، وكيف كانت الحياة تدور في محيط تشييد أحد أعظم الإنجازات في التاريخ الإنساني».

لوحاته ترصد الشخصيات وتفاصيل العلاقات الإنسانية في المجتمع المصري (الشرق الأوسط)

ولا يحصر أبو بكر اهتمامه في المحلّي والتراثي؛ فالفنان، في رأيه، «ابن زمنه» أيضاً؛ ولذلك لا يعزل نفسه عن الأحداث العالمية.

ويظهر ذلك، على سبيل المثال، في لوحة «سوق ديانا» التي يستعيد فيها أجواء مرتبطة بالتوتر بين إيران وأميركا وقضية مضيق هرمز، في إشارة إلى أنّ الفنان، مهما انشغل بالتراث والماضي، يظلّ جزءاً من عالم متشابك تفرض أحداثه نفسها عليه. يقول: «لا ينبغي للفنان أن يعيش داخل شرنقة منفصلة عن الواقع، فمواكبة الأحداث جزء من صدقيته تجاه زمنه».

يستخدم أبو بكر في معظم أعمال المعرض الأكريليك على الكانفاس، وهي الخامة التي يفضّلها؛ لأنها تمنحه القدرة على التركيز في الشخصيات والأحداث والتفاعلات، من دون إضافة عناصر قد تشتّت المتلقّي، كما يعتمد على مجموعة لونية تحافظ على بصمته الخاصة، حتى مع اختلاف الموضوعات.

لوحة «سوق ديانا» بألوانها الزاهية وطابعها الكرنفالي (الشرق الأوسط)

فاللون الصارخ أو المُبهج ذو الطابع الكرنفالي ليس هدفاً في حد ذاته، «وإنما ينبغي أن يوضع في المكان الذي يخدم فكرة العمل»، وفق قوله.

ولعلّ أكثر ما يراهن عليه أبو بكر في «دراما مصرية» هو البساطة، وأن يجد المثقّف والمتلقّي العادي على السواء مدخلاً إلى العمل. ويرتبط ذلك، كما يقول، بشخصيته نفسها؛ فهو يحتفي بالبساطة، ويرى أنها أقصر الطرق للوصول إلى الناس، ولذلك يفضّل أن تظلّ لوحاته مفتوحة على أكثر من قراءة.

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ولادة جديدة لـ«وعود من العاصفة» باكورة شراكة مارسيل خليفة ومحمود درويش

مارسيل خليفة (فيسبوك)
مارسيل خليفة (فيسبوك)
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ولادة جديدة لـ«وعود من العاصفة» باكورة شراكة مارسيل خليفة ومحمود درويش

مارسيل خليفة (فيسبوك)
مارسيل خليفة (فيسبوك)

بعد خمسين سنة، يعيد مارسيل خليفة تسجيل ألبومه الأول «وعود من العاصفة»؛ وحين تستمع إليه بصوته بعد مرور كل هذا الزمن، بتقلباته المجنونة، وتحولاته الصاخبة، تشعر بأن لا شيء تغير. كأنما الظروف لا تزال نفسها: الظلم، الحزن، الأسى، الخوف من المجهول وصوت مارسيل الصامد في وجه الدهر. الغريب أن مارسيل خليفة مع صعود نجم تيار السلام، في تسعينات القرن الماضي، وفي خضم أوسلو، بدا كأن أغنياته الثورية تجاوزتها الأحداث، ولم تعد لها شعبيتها السابقة. ثم جاءت كل الأحداث الدموية التي قلبت المشهد، ووجد الجمهور من جديد، في أغنيات خليفة ما يتناغم مع مشاعرهم وحيرتهم.

بعد نصف قرن يعود مارسيل خليفة مع وعود من العاصفة (فيسبوك)

لهذا يبدو ألبوم «وعود من العاصفة» في نسخته لعام 2026 طازجاً وحديثاً. هذه المرة الألبوم يصدر بأربع أغنيات بدلاً من خمس، وقد حذفت منه أغنية «جفرا» كلمات الشاعر عز الدين المناصرة، وأبقي على أغنيات أربع كلها قصائد لمحمود درويش. ورغم أن الألبوم أطلق للمرة الأولى عام 1976، بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية مباشرةً، فإن أغنياته لا تزال من بين أعمال خليفة الأكثر شهرة وشعبية على الإطلاق.

فهل هناك من لم يحفظ عن ظهر قلب أغنية «أحن إلى خبز أمي» ويرددها وقد خشع قلبه من الحنين إلى حضن دافئ؟ وهل هناك من لم ينشد مع خليفة أغنية «جواز السفر»، أو يردد كلمات «بين ريتا وعيوني بندقية». أما الأغنية التي يحمل الألبوم اسمها، فقد خبأت بين طياتها الثورة بأبلغ تجلياتها وأكثرها رفعةً ونبلاً في التعبير حيث القسوة، بلا دماء ولا سفك ولا عنف، بل لغة تترفع عن المباشرة لتخاطب الشجر والعيون والأجفان:

وليكن.. «لا بدّ لي أن أرفض الموتَ، وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة وأعرّي شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة. فإذا كنت أغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة فلأنّ العاصفة وعدتني بنبيذ... وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح».

تحولت كل واحدة من هذه الأغنيات إلى إرث فني تتناقله الأجيال شفاهة بعد أن عزّت القراءة، وجاءت القصائد الممزوجة بموسيقى خليفة وصوته لتجعل كنوز محمود درويش في متناول الجميع، حتى أولئك الذين لا يعنيهم الشعر ولا يعطشون لصفحات الدواوين.

مارسيل خليفة (فيسبوك)

وبمناسبة هذا الإصدار المجدد لألبوم «وعود من العاصفة»، يقوم مارسيل خليفة بجولة فنية أوروبية تبدأ اليوم 25 من سبتمبر (أيلول)، في حفل لندني ومن ثم باريس وبروكسل، وأوسلو وجنيف، ومدن أخرى عديدة، حيث تنتهي الجولة في شهر مايو (أيار) المقبل.

وأعلن مارسيل خليفة عن جولته هذه التي تحمل اسم الألبوم على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «ما الذي تغيّر حتى تنتصر فكرة وَلَدي - الحبيب الذي ألحّ عليّ من سنة لأدخل الاستوديو واسجّل بالأبيض والأسود (وعود العاصفة). وأنا طالع من (جداريّة) حياة درويش التي عصرتني لأكثر من سنتين لكتابة الموسيقى لمائة صفحة شِعر». يصف الجدارية بأنها «ملحمة غنائية أخذت مني الكثير وأعطتني أكثر ثمّ أكثر. وأنتظر الوقت المناسب لتجسيدها على الخشبة».

أما عن ظروف الولادة الجديدة لـ«وعود من العاصفة»، فما حدث أنه بعد القصف الإسرائيلي على لبنان أواخر عام 2024، وجد مارسيل خليفة، الذي كان في جولة فنية، نفسه عالقاً في باريس. تذكر حينها طلب ابنه، الموسيقي بشار مار خليفة، الذي كان يحثه دائماً على إعادة تقديم ألبومه الأول الذي أصبح الآن كلاسيكياً. وفي صباح أحد الأيام، قرع جرس بابه وهو يحمل آلته الموسيقية، وقال: «هل نذهب؟ أنا جاهز للتسجيل».

بهذه المناسبة يتذكر مارسيل خليفة ظروف وصوله الأول إلى باريس عام 76 وولادة ألبومه الأول فيها، ومشاعر الوحدة والقلق، ولقاءات الأصدقاء التي كانت تخفف من شعور الغريب بين محطات المترو.

وقد روى تكراراً مارسيل خليفة كيف أنه مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية اقتلع من بلدته الساحلية «عمشيت» مهجّراً مع عائلته إلى بيروت، وكيف أن هواه الفلسطيني جعله غير مرحّب به حتى في المعهد الموسيقي الوطني. لكن في تلك الفترة المفصلية تحديداً تم إحياء فرقة «الميادين»، وفي تلك الفترة أيضاً عاش مارسيل خليفة معتكفاً في عزلة مفروضة عليه، فلجأ إلى دواوين محمود درويش الذي لم يكن قد التقاه بعد، وأخذ يلحن ما يعجبه من قصائد ويغنيها، إلى أن غادر بالسيارة إلى العاصمة الفرنسية.

في باريس عرض عليه منتج موسيقي تسجيل ألبوم، فما كان منه إلا أن وافق، ووجد تلك الأغاني التي كان يلحنها ويدندنها لقصائد محمود درويش حين كان حبيس البيت في لبنان جاهزة. يومها لقي الألبوم بعنوانه المتوقد «وعود من العاصفة» صدى واسعاً، خصوصاً أنه، بعد إصداره، أقام حفلاً في «مهرجان الإنسانية» الذي ينظم دورياً في باريس ويجتمع له حشد كبير محبي العدالة بين الشعوب.

في كشك للطعام اللبناني ضمن المهرجان، بيع الألبوم، وكان الإقبال عليه كبيراً، بيعت منه 500 نسخة، رغم أن مارسيل كان فناناً شاباً لا يعرفه أحد في ذلك البلد الذي وصل إليه للتو.

محمود درويش ومارسيل خليفة في أمسية مشتركة (وسائل التواصل)

أما صاحب قصائد الألبوم محمود درويش، فلم يكن قد التقاه بعدُ. بعد فترة من بيع الألبوم والتسويق والنجاح، صادف أن حصل اللقاء بين الرجلين، المؤلف والملحن، على عشاء نظّمه أصدقاء مشتركون. عندما عرّف خليفة نفسه للشاعر، قابله بالرد التالي: «أعرف من أنت، ولكن لماذا لم تخبرني حتى أنك تستخدم كلماتي؟». ومنذ تلك اللحظة، نشأت صداقة متينة بين شاعر وملحن سيرسمان معاً مساراً فنياً لن يتكرر.

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يوميات الشرق

«أنغام وأفلام»... أغنيات تتساقط منها الأعوام ويبقى الحبّ

حفل يعرف كيف يجعل الليل أطول من ساعاته (الشرق الأوسط)
حفل يعرف كيف يجعل الليل أطول من ساعاته (الشرق الأوسط)
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«أنغام وأفلام»... أغنيات تتساقط منها الأعوام ويبقى الحبّ

حفل يعرف كيف يجعل الليل أطول من ساعاته (الشرق الأوسط)
حفل يعرف كيف يجعل الليل أطول من ساعاته (الشرق الأوسط)

كان الصيف قد غادر التقويم، تاركاً شيئاً من حرارته في هواء بيروت، فيما أخذ الخريف مكانه على مهل. فوق «ميوزيك هول» في الواجهة البحرية، استقرَّ القمر شاهداً على ليلة ستتداخل فيها الفصول والأعمار، وتعود أغنيات من أزمنة بعيدة لتوقظ في النفوس ما ظنَّت أنّ الزمن قد أخذه معه.

ثمّة صيف آخر يختبئ في ذاكرة كلّ مستمع، وحبّ قديم يجد طريقه إلى الحاضر عبر مقدّمة موسيقية، وأشياء تتساقط من العُمر وتحتفظ الأغنيات بأثرها.

أواخر الصيف تُنصت إلى موسيقى لا تعرف الخريف (الشرق الأوسط)

في أمسية «أنغام وأفلام»، أعاد المايسترو هاروت فازليان، بمشاركة الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية، تشكيل عالم من الألحان التي أسهمت في صناعة الوجدان العربي. 4 أصوات شابة، سيندي لطّي وبيتر جوزيف وعلياء ندا ومحمد علي، تناوبت على أداء أعمال حملت توقيع كبار الملحّنين وأصوات أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة وفايزة أحمد.

اختيارات فازليان تكشف عن ذائقة تعرف قيمة التفاصيل التي صنعت خلود هذه الأعمال. ثمّة مسؤولية فنّية في الاقتراب من ألحان استقرَّت في الذاكرة بصيغها الأصلية، وأصبحت مقدّماتها وجُملها الموسيقية جزءاً من وجدان المُستمع. يتعامل المايسترو معها بمعرفة تحترم بنيتها، وبحساسية تُدرك أنّ إعادة تقديمها تحتاج إلى أذن خبيرة ومعايير دقيقة، خصوصاً أمام جمهور يحفظ انعطافاتها وينتظر لحظات ذروتها.

ما تساقط من أعمارنا أزهر في الألحان (الشرق الأوسط)

أمام 24 موسيقياً، كانت عصاه الصغيرة ترسم مسارات الصوت وتستدعي الآلات إلى الحوار، وتُحقّق التناغم بين قوة الأوركسترا وحرارة الحناجر. ليديه حضور آخر، تتبدَّل حركتهما مع المزاج اللحني، وتتّسعان مع تصاعد الجُملة أو تنحسران لتتركا للصوت فسحته. وفي قيادة فازليان يظهر أثر تكوين موسيقي رصين، يجمع الانضباط الأوركسترالي إلى حساسية الطرب الشرقي، حيث تحتاج العاطفة إلى دقّة تحميها من الإفراط.

أصوات في ربيع العُمر تُغنّي ما لم تُسقطه خريفات الزمن (الشرق الأوسط)

وللأصوات الأربعة امتحانها الخاص أمام هذا الإرث. فالأغنيات تحمل في ذاكرة الجمهور بصمات مَن خلّدوها بأصواتهم، بنبراتهم وأنفاسهم وتلويناتهم التي يصعب فصلها عن الألحان. وقد منح تعاقُب سيندي لطّي وبيتر جوزيف وعلياء ندا ومحمد علي البرنامج حياة صوتية متجدّدة. لكلّ حنجرة خامتها ومزاجها وطريقتها في الاقتراب من الجُملة، ولكلّ أداء فرصة لإزاحة الأغنية قليلاً عن صورتها المحفوظة في الأذن. وبين الطبقات النسائية والرجالية، تنقّلت الأمسية من الرهافة إلى الامتلاء، فيما ظلَّت الأوركسترا النسيج الذي يجمع اختلاف الأصوات ويحفظ للأعمال شخصيتها.

المايسترو هاروت فازليان يقود الأوركسترا بيد تُتقِن أسرار النغم (الشرق الأوسط)

يحمل هذا البرنامج وجوهاً متعدّدة للعاطفة. في «ألف ليلة وليلة»، تبلغ الرغبة في الاحتفاظ باللحظة حدَّ التمنّي أن يطول الليل فوق عُمره، كأنّ العاشق أدرك قِصر السعادة فراح يُفاوض الزمن على بقائها. وتذهب «هوَّ العُمر إيه» إلى الشعور الذي يجعل سنوات الإنسان تبدو ناقصة أمام لحظة حُبّ. أما «في يوم وليلة»، فتلتقط التحوّل الذي يُصيب النفس بعد لقاء استثنائي، حين يستيقظ الإنسان على حياة كانت قائمة من حوله، لكنه لم يعرف كيف يدخل إليها قبل أن يُحبّ.

وفي «أكذب عليك»، يبرز الصراع بين ما يُقرّره العقل وما يستعصي عليه الشعور. تتكرَّر محاولة إقناع النفس بانتهاء الحبّ، وتأتي الجُملة الموسيقية لتكشف مقدار العجز عن تنفيذ القرار. وفي «إمتى حَتعرف»، يترك تأخُّر الآخر في فَهْم المحبّة جرحاً من نوع مختلف، تصنعه الفجوة بين عاطفة مُكتملة في قلب صاحبها وعجزها عن الوصول إلى مَن تتوجَّه إليه.

أغنيات تردّ إلى القلب فصوله الغائبة (الشرق الأوسط)

مع عبد الحليم حافظ، تتبدَّل أحوال القلب بين خفّة «جانا الهوى» وحرارة «الهوى هوايا» ورقَّة «أهواك». وفي «زيّ الهوى»، يكتسب الحبّ شيئاً من قسوته، فيأخذ صاحبه إلى ما وراء إرادته ويتركه مُعلّقاً بين لذّة التعلُّق وألمه. أما «سوّاح»، فتجعل الغياب حركة دائمة، ويصبح الترحال محاولة للعثور على شخص ترك مكانه فارغاً في الداخل. وفي «كلّ ما أقول التوبة»، يتعرّى ضعف الإرادة أمام عاطفة تعرف الطريق إلى صاحبها مهما ابتعد. يضحك المستمع من تكرار العودة، وربما يتذكَّر كم أقنع نفسه بأنّ النهاية هذه المرّة ستكون نهائية.

وتمنح «بتونّس بيك» الحبّ دفئه الحميم، فيصبح صوت الآخر ووجوده ألفةً تُخفّف وحشة الأيام. أما «يَمّا القمر عالباب»، فقد وجدت في سماء الأمسية امتداداً بصرياً لكلماتها، كأنّ القمر الذي طالما استدعته الأغنية العربية، عاد ليتّخذ مكانه فوق المُستمعين.

أصوات شابة تُغامر في المقامات التي صنعت مجد الكبار (الشرق الأوسط)

وكان للسينما المصرية حضورها بين المقاعد أيضاً، مع ليلى علوي وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، وسط وجوه رسمية وفنّية وإعلامية لبنانية. حمل الحفل إنتاج رولا تلج، وفكرته وقيادته الموسيقية لهاروت فازليان، فيما تولَّت جويل حجّار التنسيق الإداري والإبداعي، وسهرت على انسجام تفاصيل الأمسية مع الرؤية الفنّية التي شاركت في صياغتها مع المايسترو. واختارت ثنائية تلج وفازليان أن تمنح المسرح لأصوات شابة في مستهلّ تجاربها، فمنها مَن لم يسبق له الوقوف أمام الجمهور، ومنها مَن تذوَّق الغناء بمرافقة أوركسترا للمرّة الأولى. وفي هذا الخيار رهان على المواهب الناشئة، بعيداً عن توقّعات الأداء التي تُرافق الأسماء المُكرَّسة وتجاربها الطويلة. وجد هؤلاء الشباب أنفسهم أمام إرث موسيقي مهيب، يحملون بأصواتهم أغنيات سبقت ولادتهم بعقود، ويكتشفون على المسرح مسؤولية الاقتراب منها ومتعة منحها حياة جديدة. ومَن يدري أيّ صوت من هذه الحناجر سيعود الجمهور لسماعه بعد أعوام، وقد أصبح له مكانه الخاص في الذاكرة التي استعار منها بداياته الغنائية.

ومع انحسار الأصوات في آخر الليل، بقي شيء من الصيف مُعلَّقاً فوق البحر. للأغنيات قدرة على حفظ ما يتعذَّر الاحتفاظ به في الحياة، من أعمار وأمكنة ووجوه وعواطف. يتساقط الكثير مع تعاقُب الفصول، وتظلّ بعض الألحان قادرةً على إعادة الإنسان إلى نفسه، في عُمر مضى، أو في ليلة يتمنَّى لو أنها تطول ألف ليلة وليلة.

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