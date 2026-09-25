ولادة جديدة لـ«وعود من العاصفة» باكورة شراكة مارسيل خليفة ومحمود درويش

بعد خمسين سنة، يعيد مارسيل خليفة تسجيل ألبومه الأول «وعود من العاصفة»؛ وحين تستمع إليه بصوته بعد مرور كل هذا الزمن، بتقلباته المجنونة، وتحولاته الصاخبة، تشعر بأن لا شيء تغير. كأنما الظروف لا تزال نفسها: الظلم، الحزن، الأسى، الخوف من المجهول وصوت مارسيل الصامد في وجه الدهر. الغريب أن مارسيل خليفة مع صعود نجم تيار السلام، في تسعينات القرن الماضي، وفي خضم أوسلو، بدا كأن أغنياته الثورية تجاوزتها الأحداث، ولم تعد لها شعبيتها السابقة. ثم جاءت كل الأحداث الدموية التي قلبت المشهد، ووجد الجمهور من جديد، في أغنيات خليفة ما يتناغم مع مشاعرهم وحيرتهم.

بعد نصف قرن يعود مارسيل خليفة مع وعود من العاصفة (فيسبوك)

لهذا يبدو ألبوم «وعود من العاصفة» في نسخته لعام 2026 طازجاً وحديثاً. هذه المرة الألبوم يصدر بأربع أغنيات بدلاً من خمس، وقد حذفت منه أغنية «جفرا» كلمات الشاعر عز الدين المناصرة، وأبقي على أغنيات أربع كلها قصائد لمحمود درويش. ورغم أن الألبوم أطلق للمرة الأولى عام 1976، بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية مباشرةً، فإن أغنياته لا تزال من بين أعمال خليفة الأكثر شهرة وشعبية على الإطلاق.

فهل هناك من لم يحفظ عن ظهر قلب أغنية «أحن إلى خبز أمي» ويرددها وقد خشع قلبه من الحنين إلى حضن دافئ؟ وهل هناك من لم ينشد مع خليفة أغنية «جواز السفر»، أو يردد كلمات «بين ريتا وعيوني بندقية». أما الأغنية التي يحمل الألبوم اسمها، فقد خبأت بين طياتها الثورة بأبلغ تجلياتها وأكثرها رفعةً ونبلاً في التعبير حيث القسوة، بلا دماء ولا سفك ولا عنف، بل لغة تترفع عن المباشرة لتخاطب الشجر والعيون والأجفان:

وليكن.. «لا بدّ لي أن أرفض الموتَ، وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة وأعرّي شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة. فإذا كنت أغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة فلأنّ العاصفة وعدتني بنبيذ... وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح».

تحولت كل واحدة من هذه الأغنيات إلى إرث فني تتناقله الأجيال شفاهة بعد أن عزّت القراءة، وجاءت القصائد الممزوجة بموسيقى خليفة وصوته لتجعل كنوز محمود درويش في متناول الجميع، حتى أولئك الذين لا يعنيهم الشعر ولا يعطشون لصفحات الدواوين.

مارسيل خليفة (فيسبوك)

وبمناسبة هذا الإصدار المجدد لألبوم «وعود من العاصفة»، يقوم مارسيل خليفة بجولة فنية أوروبية تبدأ اليوم 25 من سبتمبر (أيلول)، في حفل لندني ومن ثم باريس وبروكسل، وأوسلو وجنيف، ومدن أخرى عديدة، حيث تنتهي الجولة في شهر مايو (أيار) المقبل.

وأعلن مارسيل خليفة عن جولته هذه التي تحمل اسم الألبوم على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «ما الذي تغيّر حتى تنتصر فكرة وَلَدي - الحبيب الذي ألحّ عليّ من سنة لأدخل الاستوديو واسجّل بالأبيض والأسود (وعود العاصفة). وأنا طالع من (جداريّة) حياة درويش التي عصرتني لأكثر من سنتين لكتابة الموسيقى لمائة صفحة شِعر». يصف الجدارية بأنها «ملحمة غنائية أخذت مني الكثير وأعطتني أكثر ثمّ أكثر. وأنتظر الوقت المناسب لتجسيدها على الخشبة».

أما عن ظروف الولادة الجديدة لـ«وعود من العاصفة»، فما حدث أنه بعد القصف الإسرائيلي على لبنان أواخر عام 2024، وجد مارسيل خليفة، الذي كان في جولة فنية، نفسه عالقاً في باريس. تذكر حينها طلب ابنه، الموسيقي بشار مار خليفة، الذي كان يحثه دائماً على إعادة تقديم ألبومه الأول الذي أصبح الآن كلاسيكياً. وفي صباح أحد الأيام، قرع جرس بابه وهو يحمل آلته الموسيقية، وقال: «هل نذهب؟ أنا جاهز للتسجيل».

بهذه المناسبة يتذكر مارسيل خليفة ظروف وصوله الأول إلى باريس عام 76 وولادة ألبومه الأول فيها، ومشاعر الوحدة والقلق، ولقاءات الأصدقاء التي كانت تخفف من شعور الغريب بين محطات المترو.

وقد روى تكراراً مارسيل خليفة كيف أنه مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية اقتلع من بلدته الساحلية «عمشيت» مهجّراً مع عائلته إلى بيروت، وكيف أن هواه الفلسطيني جعله غير مرحّب به حتى في المعهد الموسيقي الوطني. لكن في تلك الفترة المفصلية تحديداً تم إحياء فرقة «الميادين»، وفي تلك الفترة أيضاً عاش مارسيل خليفة معتكفاً في عزلة مفروضة عليه، فلجأ إلى دواوين محمود درويش الذي لم يكن قد التقاه بعد، وأخذ يلحن ما يعجبه من قصائد ويغنيها، إلى أن غادر بالسيارة إلى العاصمة الفرنسية.

في باريس عرض عليه منتج موسيقي تسجيل ألبوم، فما كان منه إلا أن وافق، ووجد تلك الأغاني التي كان يلحنها ويدندنها لقصائد محمود درويش حين كان حبيس البيت في لبنان جاهزة. يومها لقي الألبوم بعنوانه المتوقد «وعود من العاصفة» صدى واسعاً، خصوصاً أنه، بعد إصداره، أقام حفلاً في «مهرجان الإنسانية» الذي ينظم دورياً في باريس ويجتمع له حشد كبير محبي العدالة بين الشعوب.

في كشك للطعام اللبناني ضمن المهرجان، بيع الألبوم، وكان الإقبال عليه كبيراً، بيعت منه 500 نسخة، رغم أن مارسيل كان فناناً شاباً لا يعرفه أحد في ذلك البلد الذي وصل إليه للتو.

محمود درويش ومارسيل خليفة في أمسية مشتركة (وسائل التواصل)

أما صاحب قصائد الألبوم محمود درويش، فلم يكن قد التقاه بعدُ. بعد فترة من بيع الألبوم والتسويق والنجاح، صادف أن حصل اللقاء بين الرجلين، المؤلف والملحن، على عشاء نظّمه أصدقاء مشتركون. عندما عرّف خليفة نفسه للشاعر، قابله بالرد التالي: «أعرف من أنت، ولكن لماذا لم تخبرني حتى أنك تستخدم كلماتي؟». ومنذ تلك اللحظة، نشأت صداقة متينة بين شاعر وملحن سيرسمان معاً مساراً فنياً لن يتكرر.