عمرو دياب يكلّل مشواره برقم قياسي جديد من «غينيس»

سجَّلت «غينيس» للأرقام القياسية إنجازاً جديداً باسم الفنان عمرو دياب، بعد تصدره قائمة «بيلبورد عربية» لأفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوعاً بوصفه أكبر عدد.

ويمثّل هذا التكريم ثاني ألقاب «غينيس» في مسيرة عمرو دياب، ويُضاف إلى سجل فني استثنائي امتد لأكثر من أربعة عقود، حافظ خلالها على حضوره في صدارة المشهد الموسيقي العربي، ووصل بأعماله إلى أجيال متعاقبة.

وأكد عمرو دياب أن هذا الإنجاز يعود بالدرجة الأولى إلى جمهوره، مبيناً أن كل عمل يقدّمه يهدف دائماً إلى إسعادهم، وأن محبتهم ودعمهم يشكّلان الدافع الأساسي وراء استمراريته.

وأضاف: «أحرص دائماً على أن تتطور موسيقاي وتتنوع مع جمهوري، ويهمني مع كل عمل جديد أن أعرف كيف يستقبله ويتفاعل معه»، متابعاً: «جمهوري ورضاه عمّا أقدمه هما الإنجاز الأول والأهم بالنسبة إليّ».

الفنان عمرو دياب أكد أن هذا الإنجاز يعود بالدرجة الأولى إلى جمهوره (بيلبورد عربية)

وقالت جهينة خالدية، رئيسة التحرير التنفيذية لـ«بيلبورد عربية»: «نحتفل اليوم بفنان عربي وعالمي صنع معادلته الخاصة للنجاح، ولم يكتفِ بمواكبة الزمن، بل سبقه في محطات كثيرة، واللقب امتداد لمسيرة صنعت جزءاً كبيراً من ذاكرتنا الموسيقية»، مُعرِبة عن فخرها بأن «هذا الإنجاز التاريخي تحقق على قوائمنا التي توثّق نجاح الموسيقى العربية».

ويُضاف اللقب الجديد إلى سجل عمرو دياب الحافل بالأرقام القياسية، ويؤكد استمرارية تأثيره في المشهد الموسيقي العربي، وقدرته على الحفاظ على مكانته مع كل مرحلة جديدة من مسيرته الفنية.

وعن رأيه في تصدّر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعاً عبر «بيلبورد عربية»، وفوزه بثاني ألقاب «غينيس» للأرقام القياسية، وهل يُعد حالة فنية تستحق التقدير والدراسة بالفعل مثلما كتبت تعليقات «سوشيالية»، أكد الناقد الموسيقي المصري أمجد مصطفى أن «استمرارية عمرو دياب منذ بدايته في ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن أمر صعب لا يحققه أي فنان»، مؤكداً أن ما وصل إليه «الهضبة» ليس صدفة.

وأضاف أمجد مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «عمرو دياب نجم منذ بدايته وحتى الآن، وهذه معادلة صعبة جداً، وقصة نجاح تُدرّس، ففي حين هو متربع دائماً هناك من يظهر ويختفي، وهناك من لم يصل لمرحلة النجومية التي وصل إليها، سواء على صعيد الألبومات أو الحفلات».

يضاف إنجاز عمرو دياب إلى سجل فني استثنائي امتد لأكثر من 4 عقود في صدارة المشهد الموسيقي العربي (بيلبورد عربية)

وأوضح الناقد الفني أن العقلية التي تستمر كل هذه الفترة لا تعمل بالصدفة، مضيفاً: «عمرو دياب يعمل على مشروع كبير لا ينتهي، فهو فنان قادر على التجديد ومواكبة الأجيال، ودراسة السوق، فالأمر لا يكمن في الكلمات والموسيقى فقط، بل في التوليفة الفنية المختلفة والمتنوعة التي يحرص على كل تفاصيلها».

في السياق، علق الفنان رامي صبري على إنجاز عمرو دياب الجديد، وكتب عبر ستوري حسابه على موقع «إنستغرام»: «مبروك للهضبة... دائماً تمتعنا ونفتخر بك»، إلى جانب تهنئة الشاعر أمير طعيمة، والفنان عماد زيادة عبر تعليقات منشور التتويج على حساب «الهضبة» بـ«إنستغرام».

وعلى امتداد مسيرته، قدّم عمرو دياب مجموعة أغانٍ حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ورافقت أجيالاً متعاقبة، أبرزها «نور العين» التي صدرت منذ نحو ثلاثة عقود، وما زالت تحظى بانتشار عربي وعالمي، مروراً بأعمال مثل: «تملي معاك» و«قمرين»، وصولاً إلى نجاحاته الحديثة، ومنها: «بابا»، و«خطفوني»، و«لولا البنات»؛ إذ يعكس هذا الامتداد قدرته على الجمع بين أرشيف موسيقي راسخ وأعمال جديدة تحافظ على حضوره في صدارة المشهد.

يمثّل التكريم الجديد ثاني ألقاب «غينيس» في مسيرة الفنان عمرو دياب (بيلبورد عربية)

وتصدر «بيلبورد عربية» عن «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG)، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع «بيلبورد» العالمية، العلامة الإعلامية الأكثر تأثيراً في عالم الموسيقى على مستوى العالم.

و«بيلبورد عربية» منصة متخصصة في الموسيقى والثقافة العربية، تسلّط الضوء على الفنانين العرب وأعمالهم وقصصهم، وتعزّز حضورها إقليمياً وعالمياً.

وتُعدّ «غينيس» المرجع العالمي الرسمي لتوثيق الأرقام القياسية والتحقق منها والاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم.