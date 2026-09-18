فرنسا تتطلع إلى مشاريع سينمائية مشتركة مع السعودية بعد 6 أعوام من «تحدي 48 ساعة»

خلال 48 ساعة فقط، كان على مجموعة من صنّاع الأفلام السعوديين أن ينتقلوا من فكرة أولية إلى سيناريو، ثم إلى التصوير والمونتاج، وصولاً إلى فيلم مكتمل. لكن ما بدأ قبل ستة أعوام كتحدٍّ مكثف لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة، يبدو اليوم مرشحاً لتجاوز حدود المنافسة الإبداعية، ليصبح منصة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتبادل السينمائي بين السعودية وفرنسا.

وكشف القنصل الفرنسي في جدة، محمد نهاض، لـ«الشرق الأوسط»، عن تطلع الجانب الفرنسي إلى أن ينتقل التعاون السينمائي مع السعودية تدريجياً من مرحلة دعم المواهب وصقل المهارات إلى مرحلة إنتاج مشاريع وأفلام مشتركة بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه صناعة السينما السعودية نمواً متسارعاً وحضوراً متزايداً على الساحة الدولية، ما يفتح المجال أمام شراكات أوسع بين المؤسسات والمبدعين في الجانبين.

ويكتسب هذا التوجه الفرنسي أهمية خاصة لأنه يأتي بعد ستة أعوام من الشراكة في «تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة»، الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالتعاون مع «أليانس فرانسيز» والقنصلية العامة لفرنسا في جدة.

هذه المبادرة، التي انطلقت بوصفها مساحة لاكتشاف المواهب الناشئة وتطوير مهاراتها، تبدو اليوم مؤهلة للعب دور أكبر في تعزيز العلاقات المهنية والمؤسساتية بين قطاعي السينما في السعودية وفرنسا.

وقال القنصل نهاض لـ«الشرق الأوسط»: «تتيح لنا المرحلة المقبلة الانتقال تدريجياً من دعم المواهب وتطوير مهاراتها إلى ظهور مشاريع سينمائية مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية».

من «48 ساعة» إلى فرنسا

هذه العلاقة لا تنتهي بتسليم الفيلم في يومين. فالمسار الذي صُمم لاكتشاف المواهب السعودية يصل بالفائزين إلى فرنسا؛ حيث يحصلون على فرصة لاختبار مشهد سينمائي مختلف، والاحتكاك بمحترفين دوليين وبناء شبكة علاقات تتجاوز حدود المسابقة.

وأوضح القنصل أن الفريق الفائز سيحظى ببرنامج في فرنسا يتضمن إقامة فنية، والتعرف إلى المشهد السينمائي الفرنسي، والمشاركة في مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير، معتبراً أن ذلك يمنح المواهب السعودية فرصة للتواصل المباشر مع محترفين دوليين وتبادل الخبرات وبناء علاقات «يمكن أن تفتح المجال أمام تعاونات مستقبلية».

وجاء ذلك على هامش حفل إعلان مؤسسة البحر الأحمر السينمائي نتائج النسخة السادسة من التحدي، بفوز فريقي «رصيف 17» و«أنيس الروح»، فيما حصل فيلم «نيابة عني» (On My Behalf) على تنويه خاص من لجنة التحكيم. وضمت اللجنة المخرجة وكاتبة السيناريو هدى بن يمينة، والممثل والمنتج السعودي صهيب قدس، والممثلة السعودية خيرية أبو لبن.

ولم تكن المنافسة محدودة منذ البداية؛ إذ اختارت المؤسسة 13 فقط من بين 127 طلب مشاركة تقدم بها صنّاع أفلام ناشئون من مناطق مختلفة في السعودية، قبل أن تخضع الأفلام المكتملة للتقييم. وخلال يومين، مر المشاركون بدورة إنتاج مضغوطة تبدأ بتطوير الفكرة وكتابة السيناريو، وصولاً إلى التصوير والمونتاج وتسليم العمل النهائي.

وسيحصل الفريقان الفائزان على فرصة إقامة دولية في فرنسا خلال عام 2027، إلى جانب عرض الفيلمين في الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

شراكة تبحث عن مساحة أكبر

وينظر الجانب الفرنسي إلى الأمر باعتباره أبعد من برنامج لتدريب صنّاع الأفلام. فمع نمو السوق السينمائية السعودية، تتسع - وفق ما ذكر القنصل - مجالات التعاون لتشمل الإنتاج والتدريب وتبادل الخبرات والتقنيات، فضلاً عن خلق روابط مباشرة بين المنتجين والمهنيين في البلدين.

وأضاف أن فرنسا، بما تمتلكه من خبرات في مختلف مجالات صناعة السينما، يمكن أن تكون شريكاً للجهات السعودية في تطوير القطاع، مشيراً إلى أن ازدياد حضور المملكة على الساحة السينمائية الدولية يخلق بدوره فرصاً جديدة للمنتجين والمهنيين السعوديين والفرنسيين للالتقاء والعمل معاً.

وبذلك، يصبح الرهان في المرحلة المقبلة على تحويل تلك اللقاءات من فرص عابرة إلى شراكات مستدامة بين المؤسسات والمهنيين في البلدين، وهو ما أكد القنصل أن فرنسا تشجعه.

أما فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، فوصف المسابقة بأنها تضع صنّاع الأفلام الناشئين «أمام اختبار حقيقي، من الفكرة إلى الفيلم المكتمل في يومين فقط»، مشيراً إلى ما قدمته فرق هذا العام تحت ضغط التجربة.

وبعد ستة أعوام، ربما لم يعد السؤال الذي يطرحه «تحدي 48 ساعة» متعلقاً بما يستطيع المخرجون الشباب إنجازه خلال يومين فحسب، بل إلى أي آفاق يمكن أن تقودهم تلك التجربة بعد انقضائها. وبين جدة وفرنسا، تبدو الإجابة آخذة في الاتساع: من فيلم قصير يُنجز تحت ضغط الساعة، إلى علاقات مهنية وإقامات دولية، وصولاً إلى طموح معلن بأن تقود هذه المسارات مستقبلاً إلى مشاريع سينمائية سعودية - فرنسية مشتركة.