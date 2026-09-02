ماذا يفعل الأثرياء أمام لوحة لا يفهمونها؟

لم يعد اقتناء لوحة ثمينة وتعليقها على جدار المنزل كافياً بالنسبة إلى كثير من جامعي الفن الأثرياء. فمع اتساع سوق الأعمال الفنية، يتزايد عدد الراغبين في العودة إلى مقاعد الدراسة، لا بهدف الحصول على شهادة، وإنما لتعلم كيفية النظر إلى العمل الفني وفهم قصته وقيمته، والأهم تطوير ذائقتهم الخاصة.

فقد يشعر الشخص المثقف، بعد جولة طويلة في متحف كبير، بشيء من الحيرة أمام لوحة لا يفهم سبب أهميتها. قد يعرف مونيه وتيتيان، ويميز أسلوب كارافاجيو، لكنه يتساءل: لماذا تعد لوحة بوتيتشيلي مهمة إلى هذا الحد؟ وما الذي يجعل عملاً فنياً استثنائياً وليس مجرد لوحة جميلة؟

ووفقاً لصحيفة «التايمز»، أصبحت الإجابة عن هذه الأسئلة جزءاً من متعة الاقتناء نفسها. فامتلاك عمل فني مهم لا يعني بالضرورة معرفة تاريخه أو الظروف التي أحاطت بإنجازه، أو فهم سبب اختلاف قيمته عن أعمال أخرى تبدو مشابهة.

ولهذا تشهد دورات تاريخ الفن الموجهة إلى البالغين ازدهاراً ملحوظاً، بدءاً من دروس قصيرة عبر الإنترنت يمكن متابعتها خلال دقائق، وصولاً إلى برامج متخصصة تشمل زيارات للمتاحف وصالات العرض ودور المزادات.

وتستقطب هذه البرامج جامعي الأعمال، إلى جانب محامين وممولين ورواد أعمال وأشخاص يرغبون في تغيير مساراتهم المهنية.

تهدف الدراسات إلى التعرف أكثر على القصص والعمليات والسياقات التاريخية التي تشكّل الأعمال الفنية (بيكسلز)

وتقول لويزا كولبرت، نائبة الرئيس للبرامج المهنية والجامعية في معهد «سوذبيز»، إن هناك «شهية متزايدة» للتعليم الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية.

ولكن ما يبحث عنه كثير من الجامعين ليس المعرفة وحدها، بل الثقة. فقد يدخل أحدهم صالة عرض وهو يتساءل عما إذا كان الآخرون يرون في لوحة ما شيئاً لا يستطيع هو رؤيته. وتساعد الدراسة المنظمة على طرح أسئلة أبعد من اسم الفنان وتاريخ اللوحة: من طلب إنجازها؟ ماذا كان يحدث في ذلك الوقت؟ ومن امتلكها قبل وصولها إلى السوق؟

وتقول فيوليت غارنوك، مؤسسة «هيريتيج إكسبلور»، إن جمع الفن يمكن أن يصبح «رحلة شخصية جداً لاكتشاف الذات». وترى أن معرفة تاريخ العمل والأشخاص الذين امتلكوه والظروف التي صنع فيها، يمكن أن تحول قطعة معلقة في المنزل إلى جزء من قصة أكبر.

ولا تقتصر دراسة الفن على الأثرياء. فمؤسسات مثل «سيتي ليت» و«معهد كورتولد للفنون» تقدم دورات بأسعار أكثر سهولة، بينما توفر منصات أخرى تعليماً عبر الإنترنت. وتقدم «دراسات لندن للفنون»، على سبيل المثال، دروساً قصيرة لا يتجاوز بعضها ثلاث دقائق، في محاولة لجعل تاريخ الفن جزءاً من الحياة اليومية.

وترى كيت غوردون، مؤسسة «دراسات لندن للفنون»، أن الاهتمام المتزايد بالفن يرتبط أيضاً بالبحث عن المعنى والراحة في عالم يبدو أكثر هشاشة، وربما يزداد هذا الاحتياج مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

المفارقة أن المعلومات عن الفن أصبحت متاحة للجميع تقريباً وبالمجان. لكن المشكلة اليوم ليست نقص المعلومات، بل كثرتها. وكما تقول كولبرت: «المعلومات والتعليم ليسا الشيء نفسه».

فالتعليم الجيد لا يكتفي بإخبارك من رسم اللوحة ومتى؛ بل يعلمك كيف تنظر إليها. ومع الوقت، وكثرة الوقوف أمام الأعمال الأصلية ومقارنتها، تبدأ العين في التمييز بين الجميل والاستثنائي.

وفي النهاية، ربما لا تكون القيمة الحقيقية لهذه الدورات في جعل الشخص خبيراً بالفن، وإنما في مساعدته على الوصول إلى اللحظة التي يستطيع فيها أن يقول: «أعرف لماذا أحب هذه اللوحة»... وأن يثق بأن هذا الحكم يخصه هو.