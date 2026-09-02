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يوميات الشرق

ماذا يفعل الأثرياء أمام لوحة لا يفهمونها؟

من صالات المزادات إلى مقاعد الدراسة

الرفاهية الجديدة تكمن في معرفة ما تنظر إليه وفهم سبب أهميته (بيكسلز)
الرفاهية الجديدة تكمن في معرفة ما تنظر إليه وفهم سبب أهميته (بيكسلز)
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ماذا يفعل الأثرياء أمام لوحة لا يفهمونها؟

الرفاهية الجديدة تكمن في معرفة ما تنظر إليه وفهم سبب أهميته (بيكسلز)
الرفاهية الجديدة تكمن في معرفة ما تنظر إليه وفهم سبب أهميته (بيكسلز)

لم يعد اقتناء لوحة ثمينة وتعليقها على جدار المنزل كافياً بالنسبة إلى كثير من جامعي الفن الأثرياء. فمع اتساع سوق الأعمال الفنية، يتزايد عدد الراغبين في العودة إلى مقاعد الدراسة، لا بهدف الحصول على شهادة، وإنما لتعلم كيفية النظر إلى العمل الفني وفهم قصته وقيمته، والأهم تطوير ذائقتهم الخاصة.

فقد يشعر الشخص المثقف، بعد جولة طويلة في متحف كبير، بشيء من الحيرة أمام لوحة لا يفهم سبب أهميتها. قد يعرف مونيه وتيتيان، ويميز أسلوب كارافاجيو، لكنه يتساءل: لماذا تعد لوحة بوتيتشيلي مهمة إلى هذا الحد؟ وما الذي يجعل عملاً فنياً استثنائياً وليس مجرد لوحة جميلة؟

ووفقاً لصحيفة «التايمز»، أصبحت الإجابة عن هذه الأسئلة جزءاً من متعة الاقتناء نفسها. فامتلاك عمل فني مهم لا يعني بالضرورة معرفة تاريخه أو الظروف التي أحاطت بإنجازه، أو فهم سبب اختلاف قيمته عن أعمال أخرى تبدو مشابهة.

ولهذا تشهد دورات تاريخ الفن الموجهة إلى البالغين ازدهاراً ملحوظاً، بدءاً من دروس قصيرة عبر الإنترنت يمكن متابعتها خلال دقائق، وصولاً إلى برامج متخصصة تشمل زيارات للمتاحف وصالات العرض ودور المزادات.

وتستقطب هذه البرامج جامعي الأعمال، إلى جانب محامين وممولين ورواد أعمال وأشخاص يرغبون في تغيير مساراتهم المهنية.

تهدف الدراسات إلى التعرف أكثر على القصص والعمليات والسياقات التاريخية التي تشكّل الأعمال الفنية (بيكسلز)

وتقول لويزا كولبرت، نائبة الرئيس للبرامج المهنية والجامعية في معهد «سوذبيز»، إن هناك «شهية متزايدة» للتعليم الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية.

ولكن ما يبحث عنه كثير من الجامعين ليس المعرفة وحدها، بل الثقة. فقد يدخل أحدهم صالة عرض وهو يتساءل عما إذا كان الآخرون يرون في لوحة ما شيئاً لا يستطيع هو رؤيته. وتساعد الدراسة المنظمة على طرح أسئلة أبعد من اسم الفنان وتاريخ اللوحة: من طلب إنجازها؟ ماذا كان يحدث في ذلك الوقت؟ ومن امتلكها قبل وصولها إلى السوق؟

وتقول فيوليت غارنوك، مؤسسة «هيريتيج إكسبلور»، إن جمع الفن يمكن أن يصبح «رحلة شخصية جداً لاكتشاف الذات». وترى أن معرفة تاريخ العمل والأشخاص الذين امتلكوه والظروف التي صنع فيها، يمكن أن تحول قطعة معلقة في المنزل إلى جزء من قصة أكبر.

ولا تقتصر دراسة الفن على الأثرياء. فمؤسسات مثل «سيتي ليت» و«معهد كورتولد للفنون» تقدم دورات بأسعار أكثر سهولة، بينما توفر منصات أخرى تعليماً عبر الإنترنت. وتقدم «دراسات لندن للفنون»، على سبيل المثال، دروساً قصيرة لا يتجاوز بعضها ثلاث دقائق، في محاولة لجعل تاريخ الفن جزءاً من الحياة اليومية.

وترى كيت غوردون، مؤسسة «دراسات لندن للفنون»، أن الاهتمام المتزايد بالفن يرتبط أيضاً بالبحث عن المعنى والراحة في عالم يبدو أكثر هشاشة، وربما يزداد هذا الاحتياج مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

المفارقة أن المعلومات عن الفن أصبحت متاحة للجميع تقريباً وبالمجان. لكن المشكلة اليوم ليست نقص المعلومات، بل كثرتها. وكما تقول كولبرت: «المعلومات والتعليم ليسا الشيء نفسه».

فالتعليم الجيد لا يكتفي بإخبارك من رسم اللوحة ومتى؛ بل يعلمك كيف تنظر إليها. ومع الوقت، وكثرة الوقوف أمام الأعمال الأصلية ومقارنتها، تبدأ العين في التمييز بين الجميل والاستثنائي.

وفي النهاية، ربما لا تكون القيمة الحقيقية لهذه الدورات في جعل الشخص خبيراً بالفن، وإنما في مساعدته على الوصول إلى اللحظة التي يستطيع فيها أن يقول: «أعرف لماذا أحب هذه اللوحة»... وأن يثق بأن هذا الحكم يخصه هو.

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يوميات الشرق

لماذا نشعر بالنعاس بعد الغداء؟ وما علاقته بنوعية الطعام؟

الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات أمر شائع (بكسباي)
الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات أمر شائع (بكسباي)
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لماذا نشعر بالنعاس بعد الغداء؟ وما علاقته بنوعية الطعام؟

الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات أمر شائع (بكسباي)
الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات أمر شائع (بكسباي)

الشعور بالتعب والنعاس وعدم القدرة على التركيز بعد تناول الوجبات هو أحد الأمور الشائعة لدى العديد من الأشخاص، ويعد النعاس بعد الغداء على وجه الخصوص أمر شائع يرتبط بانخفاض اليقظة الطبيعي بعد الظهر.

فما أسباب النعاس بعد الأكل؟

نوع الطعام

تسبب الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات النعاس للأشخاص بصورة أكبر عند مقارنتها بأنواع الطعام الأخرى.

كمية الطعام

تزداد فرصة إصابة الإنسان بالنعاس بعد الطعام عند تناول كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة

أوقات تناول الطعام

تؤثر الساعة البيولوجية الخاصة بكل إنسان على شعوره بالنعاس بعد تناول الطعام، ومن الطبيعي الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو بعد الظهر، لارتباط هذه الأوقات بانخفاض اليقظة الطبيعي.

الحساسية تجاه الأطعمة

بعض الأشخاص يُصابون بالحساسية جراء تناولهم أنواعاً معينة من الطعام، والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب والنعاس فور امتصاص الجسم للعناصر الموجودة في هذه الأطعمة، حيث يبذل الجسم وجهاز المناعة الطاقة من أجل التخلص من العامل المسبب للحساسية، ممّا يسبب التعب والنعاس.

انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم

يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم والذي يؤدي بدوره إلى دخول البوتاسيوم إلى داخل الخلايا، وبالتالي انخفاض نسبته في الدم. ويؤدي انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم إلى شعور الإنسان بالتعب بعد تناول الطعام.

كيفية التخلص من الشعور بالنعاس

هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من الشعور بالنعاس بعد الأكل، ومنها:

  • الاعتماد على تناول وجبات صغيرة ومتفرقة.
  • الحرص على النوم لفترات كافية ليلاً.
  • ممارسة التمارين الرياضية تُساعد في التخلص من التعب وتحفز النشاط.
  • التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق في أوقات النهار.

علاقة النعاس بنوعية الطعام

تزداد حدة النعاس عند تناول الوجبات الكبيرة والغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة، لأنها قد تسبب تقلبات سريعة في سكر الدم. أما الوجبات المتوازنة التي تحتوي على البروتين مع الألياف والدهون الصحية فقد تساعد على تجنب الشعور بالخمول.

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يوميات الشرق

منى زكي تدافع عن نفسها في قضية «الحجز على أموالها»

الفنانة المصرية منى زكي (حسابها على إنستغرام)
الفنانة المصرية منى زكي (حسابها على إنستغرام)
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منى زكي تدافع عن نفسها في قضية «الحجز على أموالها»

الفنانة المصرية منى زكي (حسابها على إنستغرام)
الفنانة المصرية منى زكي (حسابها على إنستغرام)

بعد تسبب أخبار صحافية تفيد بالحجز على أموالها في 3 بنوك، وصعود اسمها إلى صدارة «الترند» في مصر الأربعاء، تخلت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها خلال الساعات الماضية، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن استيائها من «صيغة البيان» الذي أصدره محامي مشتري شقتها السابقة بالمهندسين بالجيزة، إذ اتهمته بـ«الإساءة إليها»، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لأحكام القضاء.

وردت زكي على الأخبار التي تؤكد الحجز على أموالها في 3 بنوك، وإلزامها بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 51 جنيهاً مصرياً) بسبب نزاع قضائي حول شقة باعتها في حي المهندسين بالجيزة. عبر بيان صحافي أصدرته مساء الأربعاء.

وقالت منى زكي إن «الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات مضت، عندما فوجئ مشتري شقة منى زكي بأن الوحدة محل النزاع القانوني كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض مالي حصلت عليه الشركة المالكة للعقار».

وأضافت الفنانة المصرية في بيانها: «في بداية عام 2023 تم بيع الشقة بأقل من نصف سعرها لمراعاة أن هناك رهناً على العقار بأكمله وأن الشقة لها نصيب في هذا الرهن، إضافة إلى أنها بحسن النية قد اتخذت ما يلزم الشركة بسداد مديونيتها حتى يطمئن المشتري».

واستكملت منى زكي بيانها، بأنها «كانت تسعى في سبيل إلزام الشركة بالتسوية مع البنك الدائن، وذلك يبين من البند السابع من العقد المؤرخ 25 - 1 – 2023، وبعده فوجئت بأن المشتري قام دون علمها بسداد مديونية البنك لفك الرهن مما أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن وبينها لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها».

منى زكي في لقطة من مسلسل «طالع نازل» (حسابها على موقع إنستغرام)

ولفتت إلى أن «المشتري قام كذلك برفع دعوى ضدها لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، وكأنه أجبرها على أداء الرهن وهي غير ملزمة، وأنه بذلك قد أفاد الشركة الراهنة المدينة دون مراعاة لما قدمته عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابياً بإلزامها بأداء قيمة الرهن بأكثر من 3 ملايين جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض». على حد تعبيرها.

وفور علمها بالحكم أقامت منى زكي الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهالها لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه، مشيرة إلى أن «بيان الطرف الآخر قد أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة منها إلا أن دفاعها قد أقام طعناً بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق وما زال منظوراً أمام محكمة النقض ولم تحدد الجلسة الموضوعية بعد» بحسب وصفها.

واتهمت منى زكي الطرف الآخر بـ«الإثارة وصياغة بياناته بصورة مسيئة لها، وهي التي تحرص دائماً على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة إلى جانب السمعة الطيبة لها في الحياة العامة وبين زملائها، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء». وفق تعبيرها.

ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد سريع من محامي مشتري الوحدة محل النزاع القضائي للتعليق على بيان منى زكي.

وفنياً، تنتظر منى زكي عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية «طالع نازل» عبر منصة «شاهد» قريباً، كما يعرض لها حالياً بالسينمات فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي.

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يوميات الشرق

«المتحف الكبير»... أيقونة مصرية جديدة لاستقبال الزعماء والرؤساء

ملوك ورؤساء وقادة العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير (الصفحة الرسمية لملك إسبانيا على فيسبوك)
ملوك ورؤساء وقادة العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير (الصفحة الرسمية لملك إسبانيا على فيسبوك)
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«المتحف الكبير»... أيقونة مصرية جديدة لاستقبال الزعماء والرؤساء

ملوك ورؤساء وقادة العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير (الصفحة الرسمية لملك إسبانيا على فيسبوك)
ملوك ورؤساء وقادة العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير (الصفحة الرسمية لملك إسبانيا على فيسبوك)

جددت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للمتحف المصري الكبير، الأربعاء، ضمن زيارته الرسمية لمصر خلال هذه الأيام، الحضور «الأيقوني» للمتحف الذي يعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة.

ويزور الرئيس الصيني مصر في إطار الاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، ومن ضمن برنامج الزيارة جاءت زيارة المتحف المصري الكبير، والذي أعلن شي جينبينغ من قبل ما يشير إلى اهتمامه الشديد بالحضارة المصرية القديمة.

وتزينت المنطقة المحيطة بالمتحف بأعلام مصر والصين احتفاء بزيارة الرئيس الصيني. وفق وسائل إعلام محلية.

وكان الرئيس التنفيذي للمتحف أعلن قبل فترة أن المتحف سيتم إغلاقه أمام الزيارات يوم 2 سبتمبر (أيلول)، وأن سبب الإغلاق سيتم الإعلان عنه في حينه، حتى تتمكن وكالات وشركات السياحة والسفر من تعديل برامجها.

ومنذ افتتاحه التجريبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 كان المتحف بمنزلة الوجهة المفضلة لاستقبال الرؤساء والزعماء من كل أنحاء العالم خلال زيارتهم مصر، سواء كانت زيارات رسمية أو غير رسمية. ومن بينهم كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار المتحف في أبريل (نيسان) عام 2025، وأشاد ملك إسبانيا فيليب السادس، بالمتحف المصري الكبير خلال زيارته لمصر سبتمبر 2025، وقال إنه سيكون أكبر متحف أثري في العالم. وزارت الحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، المتحف الكبير في أبريل 2025، ضمن زيارة رسمية التقت خلالها الرئيس المصري.

ووفق عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، فإن «تحول المتحف المصري الكبير إلى وجهة لاستقبال كبار قادة وزعماء العالم يعكس المكانة التي اكتسبها هذا الصرح باعتباره رمزاً جديداً لمصر، ليس فقط على المستويين الثقافي والسياحي، وإنما أيضاً على مستوى الدبلوماسية والقوة الناعمة».

مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المتحف المصري الكبير لاستقبال ضيوف مصر من القادة والرؤساء يبعث برسالة شديدة الأهمية مفادها بأن السياحة الثقافية والآثار يمكن أن تكونا جزءاً من العلاقات الدولية، وأن المتحف أصبح مساحة يلتقي فيها التاريخ بالدبلوماسية، والحضارة بالسياسة، والماضي بالمستقبل».

رئيس فنلندا خلال زيارته للمتحف (صفحة المتحف على فيسبوك)

وكان المتحف قد شهد حفلاً أسطورياً لافتتاحه في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 حضره 79 وفداً رسمياً من دول العالم، من بينهم أعضاء من الأسر الحاكمة من بلجيكا وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند. كما شارك أيضاً رؤساء جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا.

وبعد افتتاحه ظل المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة جديدة لزائري مصر، بعد أن كانت خططهم في الزيارة تركز على الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير أو زيارة معالم سياحية أخرى في الأقصر وأسوان. واستقبل المتحف من زعماء العالم الدكتور ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، خلال زيارته الرسمية إلى مصر في أبريل الماضي. وفي 29 يوليو (تموز) الماضي استقبل المتحف ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.

الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر (صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك)

وحسب المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان «يمثل اختيار المتحف المصري الكبير لاستقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته إلى مصر دلالة تتجاوز مجرد زيارة أحد المعالم السياحية؛ فالمتحف أصبح واحداً من أهم الواجهات الحضارية التي تقدم مصر من خلالها نفسها إلى العالم».

ومن منظور أثري، كما تقول لـ«الشرق الأوسط» فإن «قيمة المتحف لا تكمن فقط في ضخامة مبناه أو ما يضمه من مقتنيات، وإنما في قدرته على تقديم الحضارة المصرية القديمة في إطار عصري يربط بين عراقة الماضي وتطور الحاضر. ولذلك فإن وجود رئيس دولة بحجم الصين داخل هذا الصرح يمثل رسالة حضارية مهمة، تؤكد أن التراث المصري لا يزال حاضراً في المشهد الدولي وقادراً على أن يكون جسراً للتواصل بين الشعوب والحضارات».

وتابعت: «مصر حين تستقبل ضيوفها الكبار في قلب حضارتها، فإنها تقول للعالم إن التاريخ ليس ماضياً نحتفي به، وإنما قوة ثقافية نستخدمها لبناء الحاضر وتعزيز جسور التعاون مع المستقبل».

المتحف المصري الكبير يضم قطعاً أثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة (صفحة المتحف على فيسبوك)

وبدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينات القرن الماضي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس ليتم تشييده في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية «اليونيسكو» عن مسابقة دولية لتصميمه، وأنشئ على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، ليصبح أكبر متحف في العالم يحكي قصة الحضارة المصرية القديمة.

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