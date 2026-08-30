تلاميذ المدارس يتركون مهام التفكير النقدي لأدوات الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة جديدة أن تزايد اعتماد تلاميذ المدارس على أدوات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تراجعهم عن التفكير النقدي التحليلي.

وأظهر البحث، الذي نشرته منظمة «كومون سينس ميديا» الأميركية المتخصصة في تقديم الاستشارات الإعلامية، أن الطلاب يتخلون عن «التفكير النقدي» مع توسعهم في استخدام برامج المحادثة الآلية في الفصول الدراسية.

وذكر نحو 40 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنهم يعتقدون أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يساعدهم على التعلم، متفقين على أن الاعتماد على برامج الدردشة الآلية يقلل قدرتهم على توليد أفكارهم الخاصة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

في الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن نحو ستة من كل عشرة ممن شملتهم الدراسة يستخدمون الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابة لواجباتهم المدرسية. ولا يحاول ربع المشاركين في الدراسة إعادة صياغة الإجابات التي يحصلون عليها من تطبيق الذكاء الاصطناعي، في حين يقوم 31 في المائة منهم بتغيير الصياغة لجعل الإجابة تبدو وكأنها من بنات أفكارهم. وشملت الدراسة نحو 1000 تلميذ.

وفي الحالات التي تحظر فيها المدارس استخدام منصات الذكاء الاصطناعي، يلجأ ستة من كل عشرة طلاب إلى أجهزتهم الشخصية للوصول إلى برامج المحادثة الآلية للحصول على المساعدة في الواجبات.

ورغم انتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين التلاميذ، قال نحو 75 في المائة ممن شملهم المسح إنهم لم يتلقوا أي توجيهات أو نصائح حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي «بطريقة آمنة».

من ناحيته، قال جيم ستاير، الرئيس التنفيذي لمنظمة «كومن سينس ميديا» إن «الطلاب يدركون أن الذكاء الاصطناعي يهدد عملية التعلم، لكنه مغرٍ للغاية ومريح لهم لدرجة تجعلهم يتجاهلون هذا الخطر». ودعا ستاير إلى تزويد الأطفال بمهارات استخدام هذه التقنية «بطريقة مسؤولة».

وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن الكبار - بمن فيهم أصحاب المهن المرموقة - معرضون، مثل المراهقين، لاحتمال ترك الذكاء الاصطناعي يفكر نيابةً عنهم.

في العام الماضي رصدت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية «مايكروسوفت» مؤشرات عديدة على انخفاض الجهد المعرفي وتراجع التفكير النقدي في استطلاع شمل أكثر من 300 من العاملين في مجال المعرفة.

ونُشِرت هذه النتائج الأخيرة بالتزامن مع استطلاع آخر أظهر، ولأول مرة، أن قلق الشباب من الذكاء الاصطناعي يفوق حماسهم له حيث لم يقل سوى 10 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً إنهم يشعرون «بالحماس» للذكاء الاصطناعي.

كما أظهر هذا الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث أن 52 في المائة من جميع الفئات العمرية يشعرون بالقلق من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى بطالة واسعة النطاق.