الصفير ليس سهلاً ولا يتقنه الجميع... هكذا يصنعه فمك

إذا كان إطلاق الصفير لا يتطلب أكثر من تغيير وضعية الشفتين وتحريك اللسان بطريقة معينة داخل الفم، فما الذي يجعل من الصعب لبعض البشر الإتيان بهذه العملية التي يقوم بها آخرون بكل سهولة ويسر؟

وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل إطلاق الصفير فعلاً عملية مستحيلة بالنسبة للبعض مهما بذلوا من جهد لتحقيق هذه الغاية؟

الصفير ليس مستحيلاً بالنسبة إلى معظم الناس

يقول فرانسيسكو رويز أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد إلينوي للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والذي درس علم صوتيات الصفير، إن وجود استحالة تشريحية حقيقية تمنع البعض من إطلاق الصفير في حقيقة الأمر مسألة نادرة الحدوث، بمعنى أن المسألة بالنسبة لغالبية البشر تعتمد على التدريب والممارسة، مضيفاً، في تصريحات للموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» المتخصص في الأبحاث العلمية: «المسألة في الحقيقة تشبه ركوب الدراجة، بمعنى أنك سوف تسقط مرات عدة في بادئ الأمر قبل أن تتقن طريقة الركوب».

كيف يصنع الفم صوت الصفير؟

وذكر رويز أن إطلاق الصفير يتطلب تحريك الشفتين بوضعية هندسية سليمة، ثم وضع اللسان بزاوية صحيحة أمام سقف الفم، مشيراً إلى أنه من الناحية التشريحية، قد يعاني البعض من مشكلة وراثية تُعرَف باسم «الشق الحلقي»، ويُقصَد بها عدم نمو سقف الحلق بشكل كامل، وبالتالي لن يكون بمقدور هؤلاء إطلاق الصفير لأنهم ببساطة لن يستطيعوا تكوين الممر الضيق داخل الفم الذي ينبغي أن يمر تيار الهواء من خلاله من أجل إطلاق صوت الصفير.

ويقول رويز إن البعض قد يفزع قليلاً عندما يسمع أن مسألة بسيطة مثل الصفير ترتبط بعملية هندسية مركبة، ولكنه يوضح أن فم الإنسان خبير في اتخاذ الوضعية الهندسية السليمة من أجل إطلاق الصفير دون أن يلاحظ الشخص ذلك.

العمر قد يؤثر في القدرة على تعلم الصفير

من جانبها، ترى مورين ستون، خبيرة التخاطب في كلية طب الأسنان بجامعة ميريلاند الأميركية، أن السن تلعب دوراً مهماً أيضاً في إتقان الصفير. وتقول إن تعلم إطلاق الصفير في سن كبيرة يشبه إلى حد ما تعلم لغة جديدة في مرحلة لاحقة من العمر.

وتوضح: «إذا ما انتقلت إلى بلدة جديدة في الكبر وكان عليك أن تتعلم لغة جديدة، فإنك على الأرجح سوف تنطق اللغة الجديدة بلكنة أجنبية، ولكن إذا ما سافرت وأنت صغير السن، فلن تجد مشكلة في تحدث اللغة الجديدة باللكنة الصحيحة».

وذكرت مورين ستون أن نقطة التحول الرئيسية في تعلم الصفير هي البلوغ. وتوضح أنه في حين يعتمد الصفير على التحكم في عضلات معينة في الشفتين واللسان، فإنه بمجرد الوصول إلى سن البلوغ، تصبح تلك العضلات أقل قدرة على التأقلم.

الأحبال الصوتية لا تشارك في إطلاق الصفير

ويوضح الباحثون أن الصفير، على خلاف الحديث أو الغناء، لا يعتمد على الأحبال الصوتية، وهو العضو المسؤول عن إطلاق الأصوات عند التكلم، ولكن الصفير يتوقف على وضعية اللسان والشفاه دون أي تدخل من الأحبال الصوتية، حيث إن المساحة الفارغة بين الحلق والشفتين، والتي يطلق عليها الأطباء اسم «المسار الصوتي» هي المسؤولة عن مهمة الصفير، حيث تتخذ الشفتان العليا والسفلى شكلاً دائرياً في مقدمة الفم، بينما يتحرَّك اللسان نحو سقف الحلق، ليصنع مساراً ضيقاً ينفذ منه الهواء.

تيار الهواء يصنع النغمة

وعند إطلاق الصفير، تتكون داخل الفم ما يُطلَق عليها اسم «حلقة مرتدة ذاتية التغذية» من الهواء، حيث يقوم اللسان باعتراض تيار الهواء ليصنع موجة من الضغط داخل الفم، حيث تنطلق تلك الموجة للأمام، ثم ترتد للتفاعل مع اللسان مرة أخرى.

وتحدث هذه العملية مئات المرات في الثانية الواحدة داخل الفم، حيث يتحرك الهواء للأمام والخلف مرات متكررة بحيث يصنع نغمة ثابتة تنطلق إلى خارج الفم في صورة الصفير.

كمية الهواء وسرعته عاملان حاسمان

ويقول الباحث براشان تاميلسيلفام، من معهد إلينوي للتكنولوجيا، إن تحريك الفم في الوضعية الصحيحة من أجل إطلاق الصفير لا يكفي وحده لإتقان هذه العملية، مضيفاً في تصريحات لموقع «بوبيولار ساينس» أنه لا بد أيضاً من إطلاق كمية الهواء الكافية وبالقوة الصحيحة، مشيراً إلى أنه لو كان تيار الهواء الخارج من الفم ضعيفاً، فلن ينبعث صوت الصفير، وإذا كان تيار الهواء قوياً، فلن تنطلق من الفم النغمة الصحيحة المطلوبة للصفير. وأوضح: «توجد درجة معينة من تيار الهواء ينطلق معها صوت الصفير من الفم».

جهاز مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لتعلم الصفير

وقد نجح الباحث رويز في ابتكار جهاز صغير أطلق عليه اسم «فلوتينو» مصنوع بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد لتدريب الشفاه على اتخاذ الوضعية الهندسية الصحيحة من أجل إطلاق الصفير. ويوضح أن الجهاز الجديد عبارة عن مبسم يؤدي مهمة الشفتين في أثناء محاولة إطلاق الصفير.

ويتعين على الشخص وضعه بين الشفتين ثم النفخ، وسوف يقوم الجهاز بضبط وضعية الشفتين واللسان في المكان السليم من أجل الصفير. ويقول رويز إن الجهاز الجديد يمكنه إطلاق صفير بدرجة صوت تصل إلى 100 ديسبل، بمعنى أن الصوت قد يكون مرتفعاً لدرجة مزعجة.

الممارسة تحدث فرقاً حتى لو لم تحقق الإتقان

ويقول تاميلسيلفام، الذي لم يكن يحسن إطلاق الصفير قبل المشاركة في هذا المشروع البحثي، إن الإنجاز الحقيقي وراء هذا المشروع لا يتعلق بالجهاز الجديد الذي تم ابتكاره للمساعدة على تعلم طريقة الصفير، بل من المعرفة التي تم اكتسابها من خلال هذا البحث، ويرى أن الممارسة قد لا تفضي إلى الإتقان الكامل، ولكنها بالتأكيد تصنع فارقاً نحو الأفضل.

ويختتم حديثه قائلاً: «أرى أنني تحسنت بنسبة تتراوح ما بين 50 في المائة و60 في المائة عمّا كنت أفعل من قبل».