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أرتيتا يبحث عن إنجاز جديد في مباراته رقم 250 في «البريميرليغ»

الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال (أ.ب)
الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال (أ.ب)
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أرتيتا يبحث عن إنجاز جديد في مباراته رقم 250 في «البريميرليغ»

الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال (أ.ب)
الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال (أ.ب)

يستعد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، للوصول إلى محطة بارزة في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، عندما يقود فريقه أمام أستون فيلا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المسابقة.

وسوف تكون مواجهة أستون فيلا على ملعب «فيلا بارك» المباراة رقم 250 لأرتيتا في قيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح المدرب الإسباني البالغ من العمر 44 عاماً و158 يوماً، المدرب الـ29 في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى هذا الرقم، والأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

واحتفل أرتيتا في الجولة الافتتاحية بوصوله إلى 150 انتصارا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد آرسنال للفوز على كوفنتري سيتي، ليواصل صعوده في قائمة أكثر المدربين نجاحاً خلال أول 250 مباراة لهم في المسابقة.

وقبل مباراته الـ250، حقق أرتيتا 150 انتصاراً و48 تعادلاً مقابل 51 هزيمة، ليحصد 498 نقطة، وتبلغ نسبة انتصاراته 60.22 في المائة بحسب الموقع الرسمي لآرسنال.

ويتفوق على أرتيتا في نسبة الفوز خلال أول 250 مباراة كل من الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق 184 انتصاراً، والألماني يورغن كلوب بـ160 انتصاراً، والبرتغالي جوزيه مورينيو بـ158 انتصاراً، والاسكوتلندي أليكس فيرغسون بـ152 انتصاراً.

وحال فوز آرسنال على أستون فيلا، يصل رصيد أرتيتا إلى 501 نقطة، ليصبح المدرب السادس عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتجاوز حاجز 500 نقطة في أول 250 مباراة بمسيرته التدريبية.

ويحتل أرتيتا بالفعل المركز الأول بين جميع مدربي آرسنال من حيث عدد الانتصارات ونسبة الفوز خلال أول 250 مباراة في الدوري. ويتفوق المدرب الإسباني على الفرنسي أرسين فينغر، الذي حقق 146 انتصاراً في أول 250 مباراة له مع النادي، مقابل 150 لأرتيتا.

كما تبلغ نسبة انتصارات أرتيتا في هذه المرحلة 60.22 في المائة مقابل 58.4 في المائة لفينغر، الذي حقق 500 نقطة خلال أول 250 مباراة له. ويأتي جورج غراهام في المركز الثالث بين مدربي آرسنال بنسبة فوز بلغت 50.8 في المائة بعدما حقق 127 انتصاراً، مقابل 120 انتصاراً لتوم ويتاكر و118 لبيرتي مي.

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«دوري المؤتمر الأوروبي»: فرايبورغ يواجه موناكو... وصلاح يحل ضيفاً على ريد ستار

قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
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«دوري المؤتمر الأوروبي»: فرايبورغ يواجه موناكو... وصلاح يحل ضيفاً على ريد ستار

قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)

سيخوض فرايبورغ الألماني مواجهتين قويتين أمام موناكو الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، كما ينتظره لقاء خارج ملعبه أمام طرابزون سبور التركي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح.

ويستضيف فرايبورغ، وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي، فريق تفينتي أنشيده الهولندي ويابلونيتس التشيكي ضمن مبارياته الست في مرحلة الدوري، فيما يحل ضيفاً على كاوناس زالغريس الليتواني، بحسب القرعة التي جرت الجمعة في موناكو، على أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت لاحق مواعيد وترتيب المباريات.

ويبدأ فرايبورغ مشواره بمواجهة موناكو خارج ملعبه، قبل أن يستضيف باناثينايكوس، فيما ستكون مواجهة طرابزون سبور من أبرز مباريات الفريق الألماني في مرحلة الدوري.

وسيواجه طرابزون، إلى جانب مواجهة فرايبورغ، مواجهتين صعبتين خارج ملعبه ضد كل من ريد ستار بلغراد الصربي وسيسكا صوفيا البلغاري.

وأسفرت قرعة مرحلة الدوري عن مواجهات بارزة أخرى، حيث يستضيف أياكس أمستردام الهولندي، الفائز بكأس أوروبا أربع مرات، أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي عام 2024.

ويخوض برايتون الإنجليزي مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى بمواجهات صعبة، حيث يستضيف موناكو، بينما يحل ضيفاً على باناثينايكوس وخيتافي الإسباني.

وبات إنتر إسكالديس أول فريق من أندورا يتأهل إلى منافسات البطولات الأوروبية هذا الموسم، وجاءت مكافأته في مرحلة الدوري بمواجهة كوبنهاغن الدنماركي على ملعبه، وريد ستار بلغراد الصربي خارج أرضه، إلى جانب زيارة خيتافي في مدريد.

وتقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 2 يونيو (حزيران) المقبل على ملعب بشكتاش في إسطنبول، وهو الملعب ذاته الذي خسر فيه فرايبورغ نهائي الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا هذا العام.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الأوروبي»: قرعة صعبة لميلان وليفركوزن... وسهلة ليوفنتوس

قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
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«الدوري الأوروبي»: قرعة صعبة لميلان وليفركوزن... وسهلة ليوفنتوس

قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت الجمعة في إمارة موناكو، عن مواجهات قوية لميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، فيما حصل يوفنتوس الإيطالي على قرعة تبدو أكثر سهولة.

ويواجه ميلان، الفائز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات، كلاً من بنفيكا البرتغالي وسندرلاند وبورنموث الإنجليزيين، بينما يلتقي ليفركوزن، الفائز باللقب عام 1988 ووصيف نسخة 2024، مع أولمبيك مرسيليا وليون الفرنسيين، إلى جانب دينامو زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ النمساوي وليخ بوزنان البولندي وبشكتاش التركي وناديي إن كيه تسليه السلوفيني وأوفي كريت اليوناني.

ويخوض يوفنتوس، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، مواجهات مع ريال سوسيداد الإسباني، الذي يبدو أقوى منافسيه، إلى جانب عدد من الفرق الأخرى في مرحلة الدوري.

ويأمل هوفنهايم الألماني، مثل ليفركوزن، في الوصول إلى المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة فرانكفورت على ملعبها يوم 26 مايو (أيار) المقبل، حيث يستضيف ليون وفيرينتسفاروش المجري وشتورم غراتس النمساوي وبشكتاش، بينما يحل ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي وكريستال بالاس الإنجليزي وأوفي كريت.

وأجريت القرعة باستخدام نظام إلكتروني، برئاسة سيباستيان روده، قائد آينتراخت فرانكفورت السابق الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022.

ولم يسبق لميلان الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي، فيما يدخل ليفركوزن البطولة بطموح تكرار إنجاز عام 1988، بعدما خسر نهائي نسخة 2024.

وتشهد البطولة مشاركة أرات-أرمينيا، الذي أصبح أول فريق أرميني يتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد اجتيازه الأدوار التأهيلية، حيث يحل ضيفاً على ميلان في ملعب سان سيرو، كما يلتقي تورينسي البرتغالي، بطل كأس البرتغال المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي إنجلترا، يخوض بورنموث وسندرلاند وكريستال بالاس، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، منافسات البطولة تحت ضغط تحقيق نتائج قوية، خاصة أن آخر بطلين للدوري الأوروبي كانا من إنجلترا.

ويشارك بورنموث للمرة الأولى أوروبياً تحت قيادة مدربه الألماني ماركو روزه، وستكون مباراتا ميلان على أرضه وريال سوسيداد خارج ملعبه من أبرز مواجهاته في مرحلة الدوري.

وتقام الجولة الأولى يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تستمر مرحلة الدوري حتى 28 يناير (كانون الثاني)، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للمباريات وترتيبها، في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وسيحصل الفريق المتوج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهي الجائزة التي استفاد منها أستون فيلا، حامل لقب النسخة الماضية، بعد تأهله للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.

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الرياضة كرة القدم الدوري الأوروبي ميلان يوفنتوس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كاراغر نجم ليفربول السابق يواجه دعوى إفلاس

جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
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كاراغر نجم ليفربول السابق يواجه دعوى إفلاس

جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)

يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.

وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجاً داعماً في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة مَن يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط، ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا بوصفها حلّاً أخيراً».

من جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمرَ بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.

وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد جرى اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».

وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية؛ حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.