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ويلبيك «في قمة السعادة» بعد تسجيله هدفاً في مباراته الأولى مع تشيلسي

داني ويلبيك يحتفل مع جماهير «ستامفورد بريدج» بهدفه الأول مع تشيلسي (رويترز)
داني ويلبيك يحتفل مع جماهير «ستامفورد بريدج» بهدفه الأول مع تشيلسي (رويترز)
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ويلبيك «في قمة السعادة» بعد تسجيله هدفاً في مباراته الأولى مع تشيلسي

داني ويلبيك يحتفل مع جماهير «ستامفورد بريدج» بهدفه الأول مع تشيلسي (رويترز)
داني ويلبيك يحتفل مع جماهير «ستامفورد بريدج» بهدفه الأول مع تشيلسي (رويترز)

وصف داني ويلبيك اللعب إلى جوار زملائه الجدد في تشيلسي بأنه امتياز كبير، معرباً عن اعتقاده بأن الفريق قادر على بناء شيء استثنائي خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن سجل هدفاً في ظهوره الرسمي الأول مع النادي خلال الفوز على لوتون تاون 2-0 مساء الخميس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل ويلبيك هدفه الأول بقميص تشيلسي في مباراته الأولى، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدور الثالث من البطولة، بعدما حسم الفوز على لوتون في ملعب «ستامفورد بريدج».

وقال المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً للموقع الرسمي لتشيلسي: «إنه امتياز كبير أن ألعب إلى جانب بعض هؤلاء اللاعبين، ومن الممتع للغاية أن تكون معهم على أرض الملعب. استمتعت بذلك كثيراً وأتطلع إلى تكرار الأمر كثيراً».

ويمتلك ويلبيك مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض خلالها 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين خلال فترة لعبه مع آرسنال.

وأوضح ويلبيك: «يمكننا أن نبني شيئاً استثنائياً هنا. مع جودة اللاعبين الموجودين لدينا، من الطبيعي أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق شيء مميز. سنواصل الضغط والعمل كل يوم، وسنسعى لتحقيق النتائج في عطلات نهاية الأسبوع».

وأشار: «من الرائع أن تسجل في مباراتك الأولى وأن تفتتح رصيدك من البداية، ولذلك أنا سعيد للغاية. لكن الأهم بالنسبة لي هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي، وعلينا أن نظل أقوياء في كل بطولة نشارك فيها هذا الموسم».

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«دوري المؤتمر الأوروبي»: فرايبورغ يواجه موناكو... وصلاح يحل ضيفاً على ريد ستار

قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
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«دوري المؤتمر الأوروبي»: فرايبورغ يواجه موناكو... وصلاح يحل ضيفاً على ريد ستار

قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)
قرعة متوازنة لمرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي (أ.ف.ب)

سيخوض فرايبورغ الألماني مواجهتين قويتين أمام موناكو الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، كما ينتظره لقاء خارج ملعبه أمام طرابزون سبور التركي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح.

ويستضيف فرايبورغ، وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي، فريق تفينتي أنشيده الهولندي ويابلونيتس التشيكي ضمن مبارياته الست في مرحلة الدوري، فيما يحل ضيفاً على كاوناس زالغريس الليتواني، بحسب القرعة التي جرت الجمعة في موناكو، على أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت لاحق مواعيد وترتيب المباريات.

ويبدأ فرايبورغ مشواره بمواجهة موناكو خارج ملعبه، قبل أن يستضيف باناثينايكوس، فيما ستكون مواجهة طرابزون سبور من أبرز مباريات الفريق الألماني في مرحلة الدوري.

وسيواجه طرابزون، إلى جانب مواجهة فرايبورغ، مواجهتين صعبتين خارج ملعبه ضد كل من ريد ستار بلغراد الصربي وسيسكا صوفيا البلغاري.

وأسفرت قرعة مرحلة الدوري عن مواجهات بارزة أخرى، حيث يستضيف أياكس أمستردام الهولندي، الفائز بكأس أوروبا أربع مرات، أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي عام 2024.

ويخوض برايتون الإنجليزي مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى بمواجهات صعبة، حيث يستضيف موناكو، بينما يحل ضيفاً على باناثينايكوس وخيتافي الإسباني.

وبات إنتر إسكالديس أول فريق من أندورا يتأهل إلى منافسات البطولات الأوروبية هذا الموسم، وجاءت مكافأته في مرحلة الدوري بمواجهة كوبنهاغن الدنماركي على ملعبه، وريد ستار بلغراد الصربي خارج أرضه، إلى جانب زيارة خيتافي في مدريد.

وتقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 2 يونيو (حزيران) المقبل على ملعب بشكتاش في إسطنبول، وهو الملعب ذاته الذي خسر فيه فرايبورغ نهائي الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا هذا العام.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الأوروبي»: قرعة صعبة لميلان وليفركوزن... وسهلة ليوفنتوس

قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
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«الدوري الأوروبي»: قرعة صعبة لميلان وليفركوزن... وسهلة ليوفنتوس

قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)
قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بموناكو (إ.ب.أ)

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت الجمعة في إمارة موناكو، عن مواجهات قوية لميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، فيما حصل يوفنتوس الإيطالي على قرعة تبدو أكثر سهولة.

ويواجه ميلان، الفائز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات، كلاً من بنفيكا البرتغالي وسندرلاند وبورنموث الإنجليزيين، بينما يلتقي ليفركوزن، الفائز باللقب عام 1988 ووصيف نسخة 2024، مع أولمبيك مرسيليا وليون الفرنسيين، إلى جانب دينامو زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ النمساوي وليخ بوزنان البولندي وبشكتاش التركي وناديي إن كيه تسليه السلوفيني وأوفي كريت اليوناني.

ويخوض يوفنتوس، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، مواجهات مع ريال سوسيداد الإسباني، الذي يبدو أقوى منافسيه، إلى جانب عدد من الفرق الأخرى في مرحلة الدوري.

ويأمل هوفنهايم الألماني، مثل ليفركوزن، في الوصول إلى المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة فرانكفورت على ملعبها يوم 26 مايو (أيار) المقبل، حيث يستضيف ليون وفيرينتسفاروش المجري وشتورم غراتس النمساوي وبشكتاش، بينما يحل ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي وكريستال بالاس الإنجليزي وأوفي كريت.

وأجريت القرعة باستخدام نظام إلكتروني، برئاسة سيباستيان روده، قائد آينتراخت فرانكفورت السابق الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022.

ولم يسبق لميلان الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي، فيما يدخل ليفركوزن البطولة بطموح تكرار إنجاز عام 1988، بعدما خسر نهائي نسخة 2024.

وتشهد البطولة مشاركة أرات-أرمينيا، الذي أصبح أول فريق أرميني يتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد اجتيازه الأدوار التأهيلية، حيث يحل ضيفاً على ميلان في ملعب سان سيرو، كما يلتقي تورينسي البرتغالي، بطل كأس البرتغال المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي إنجلترا، يخوض بورنموث وسندرلاند وكريستال بالاس، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، منافسات البطولة تحت ضغط تحقيق نتائج قوية، خاصة أن آخر بطلين للدوري الأوروبي كانا من إنجلترا.

ويشارك بورنموث للمرة الأولى أوروبياً تحت قيادة مدربه الألماني ماركو روزه، وستكون مباراتا ميلان على أرضه وريال سوسيداد خارج ملعبه من أبرز مواجهاته في مرحلة الدوري.

وتقام الجولة الأولى يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تستمر مرحلة الدوري حتى 28 يناير (كانون الثاني)، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للمباريات وترتيبها، في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وسيحصل الفريق المتوج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهي الجائزة التي استفاد منها أستون فيلا، حامل لقب النسخة الماضية، بعد تأهله للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.

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الرياضة كرة القدم الدوري الأوروبي ميلان يوفنتوس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كاراغر نجم ليفربول السابق يواجه دعوى إفلاس

جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
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كاراغر نجم ليفربول السابق يواجه دعوى إفلاس

جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)
جيمي كاراغر مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق (رويترز)

يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.

وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجاً داعماً في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة مَن يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط، ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا بوصفها حلّاً أخيراً».

من جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمرَ بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.

وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد جرى اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».

وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية؛ حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.