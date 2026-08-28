ويلبيك «في قمة السعادة» بعد تسجيله هدفاً في مباراته الأولى مع تشيلسي

وصف داني ويلبيك اللعب إلى جوار زملائه الجدد في تشيلسي بأنه امتياز كبير، معرباً عن اعتقاده بأن الفريق قادر على بناء شيء استثنائي خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن سجل هدفاً في ظهوره الرسمي الأول مع النادي خلال الفوز على لوتون تاون 2-0 مساء الخميس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل ويلبيك هدفه الأول بقميص تشيلسي في مباراته الأولى، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدور الثالث من البطولة، بعدما حسم الفوز على لوتون في ملعب «ستامفورد بريدج».

وقال المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً للموقع الرسمي لتشيلسي: «إنه امتياز كبير أن ألعب إلى جانب بعض هؤلاء اللاعبين، ومن الممتع للغاية أن تكون معهم على أرض الملعب. استمتعت بذلك كثيراً وأتطلع إلى تكرار الأمر كثيراً».

ويمتلك ويلبيك مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض خلالها 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين خلال فترة لعبه مع آرسنال.

وأوضح ويلبيك: «يمكننا أن نبني شيئاً استثنائياً هنا. مع جودة اللاعبين الموجودين لدينا، من الطبيعي أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق شيء مميز. سنواصل الضغط والعمل كل يوم، وسنسعى لتحقيق النتائج في عطلات نهاية الأسبوع».

وأشار: «من الرائع أن تسجل في مباراتك الأولى وأن تفتتح رصيدك من البداية، ولذلك أنا سعيد للغاية. لكن الأهم بالنسبة لي هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي، وعلينا أن نظل أقوياء في كل بطولة نشارك فيها هذا الموسم».