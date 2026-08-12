لا تحدق ولا تهرب بعينيك... 6 أخطاء تفسد التواصل البصري

يُعد التواصل البصري الجيد من المهارات الاجتماعية المهمة التي تُساعد على بناء علاقات أكثر صدقاً وعمقاً. وتشير دراسات إلى أن التواصل البصري المناسب قد يجعل الشخص يبدو أكثر ثقة وذكاءً وموثوقية، كما قد يساعد الآخرين على تذكره بشكل أفضل.

لكن الحفاظ على تواصل بصري طبيعي لا يعني التحديق المستمر أو النظر إلى عيني الطرف الآخر طوال الوقت، وحسب تقرير نشره موقع «فيريويل مايند»، هناك أخطاء شائعة قد تعطي انطباعات غير مقصودة، من بينها:

1. تجنب التواصل البصري تماماً

من أكثر الأخطاء شيوعاً تجنب النظر في عيني الشخص الآخر، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب الشعور بالحرج أو التوتر. كما أظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يعانون القلق الاجتماعي قد يشعرون بخوف واضح من التواصل البصري المباشر.

وتقول المعالجة النفسية أبريل كرو إن تجنب التواصل البصري، سواء بسبب الخجل أو التوتر أو الشعور بالحرج، قد يوحي بشكل غير مقصود بعدم الاهتمام أو انعدام الثقة أو حتى عدم الصدق.

2. التحديق أو التواصل البصري المكثف

في المقابل، قد يكون النظر المباشر والمكثف إلى الشخص الآخر مزعجاً أو مربكاً.

وتوضح عالمة النفس الاجتماعي والمعالجة النفسية صوفيا سبنسر أن البشر يتوقعون وجود فواصل طبيعية أثناء النظر، وعندما لا تحدث هذه الفواصل قد يبدأ الشخص الآخر في التساؤل عن نوايا الطرف المقابل.

كما أن التحديق أو إبقاء العينين مفتوحتين على نحو مبالغ فيه قد يرتبط لدى البعض بالغضب أو السلوك العدواني، حتى لو لم يكن ذلك مقصوداً.

3. التركيز على مناطق أخرى من الوجه أو الجسم

قد يحاول بعض الأشخاص تجنب النظر إلى العينين، فيحوّلون أنظارهم إلى الجبهة أو اليدين مثلاً.

لكن هذا السلوك قد يبدو فظّاً، لأنه قد يوحي بالملل أو عدم الانتباه، كما يمكن أن يجعل الشخص الآخر يشعر بالحرج إذا لاحظ أنك تحدق في جزء معين من جسده.

4. تحريك العينين باستمرار

قد تتحرك العينان باستمرار من شيء إلى آخر في محاولة لتجنب التواصل البصري.

وتقول كرو إن النظر المتواصل إلى الأرض أو السقف أو كل شيء باستثناء الشخص الذي تتحدث معه قد يعطي انطباعاً بأنك مشتت أو قلق.

5. تجاهل الاختلافات الثقافية

تختلف قواعد التواصل البصري بشكل كبير بين الثقافات.

وتوضح سبنسر أن التواصل البصري المباشر يُنظر إليه في كثير من الثقافات الغربية باعتباره علامة على الثقة والاهتمام، في حين قد يُعد التواصل البصري المطول في ثقافات أخرى أمراً غير محترم أو تصادمياً، خصوصاً عند التعامل مع كبار السن.

لذلك، من المهم مراعاة السياق الثقافي قبل تفسير طريقة نظر شخص آخر أو الحكم عليها.

6. التركيز على شخص واحد في المجموعة

في المحادثات الجماعية، قد يركز الشخص بشكل غير مقصود على فرد واحد، وينسى توزيع نظره على بقية المشاركين.

وقد يجعل ذلك الشخص الذي يحظى بالتركيز المستمر يشعر بالانزعاج، في حين قد يشعر الآخرون بأنهم مهمشون أو غير مشمولين في الحوار.

والأفضل هو توزيع التواصل البصري بالتساوي بين المشاركين، بحيث يشعر الجميع بأنهم جزء من التفاعل.

لماذا يُعد التواصل البصري مهماً؟

قد يبدو التواصل البصري تفصيلاً صغيراً، لكنه يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في التفاعل مع الآخرين، فهو يساعد على:

- إظهار الاهتمام والاستماع.

- الإيحاء بالثقة والموثوقية.

- تعزيز الشعور بالاحترام.

- نقل المشاعر والأفكار بشكل غير مباشر، مثل الفرح والمودة والقلق والفضول.

وتُشير الطبيبة النفسية ميشيل ديس إلى أن التواصل البصري، في السياقات الاجتماعية والمهنية، يساعد على بناء الثقة والألفة والفهم بين الأشخاص، كما يعكس التركيز والصدق، ويجعل الطرف الآخر يشعر بأنه مهم وأن كلامه مسموع.