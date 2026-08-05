محمد رمضان يعود إلى الواجهة بالرهان على الدراما الرمضانية

عاد الفنان المصري محمد رمضان للواجهة مجدداً وتصدر اسمه «الترند»، على موقع «غوغل» الأربعاء في مصر، بعدما نشر بعض ملامح شخصية «عشماوي» التي سيؤديها خلال موسم دراما رمضان المقبل، عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

وعلى أنغام أغنية «قبل ما تشوفك عنيا» لأم كلثوم، نشر محمد رمضان منشوره «السوشيالي» الذي تضمن صورته مجدداً عبر خاصية «ستوري» كتب فيه «باقٍ 187 يوماً على رمضان»، مضيفاً جملته الشهيرة «(ثقة في الله) مسلسل (عشماوي) يليق بكم»، لكن رمضان لم يكشف تفاصيل أخرى عن صناع العمل، في حين أكد المنتج اللبناني صادق الصباح الذي قدم مع محمد رمضان من قبل مسلسل «ابن حلال»، في حديث إلى وسائل إعلام محلية أن مخرج العمل هو بيتر ميمي، وأن القصة ستدور في إطار شعبي.

وعن رأيها في عودة محمد رمضان إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان بعد غياب 3 سنوات، قالت الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان: «الدراما تأثيرها قوي جداً خصوصاً على فئات بعينها، لذلك أتمنى أن يقدم محمد رمضان الذي يتمتع بشعبية كبيرة عملاً يتناول قضية مهمة، ويُعالج بشكل يلائم فئات ومراحل عمرية مختلفة، إلى جانب السير وفق الأكواد الدرامية التي تحترم عقلية المشاهد».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان محمد رمضان سيعود بالأفكار والموضوعات السابقة نفسها، فالأفضل ألا يعرض مسلسله في موسم رمضان لأن التأثير سيكون أكبر»، مؤكدة أن «المشكلة ليست في الموضوع الذي سيقدمه بل في المعالجة والطرح».

محمد رمضان أعلن استعداده للعودة في دراما رمضان (حسابه على فيسبوك)

وترى الناقدة الفنية أن «اللون الشعبي الذي اشتهر به الفنان المصري ليس كما يعرض في بعض أعماله، بل له أبعاد مختلفة وتناولته الدراما على مدار مشوارها بأشكال مميزة وعلى عكس ما شاهدناه في السنوات السابقة»، مستشهدة بأعمال مثل «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع»، التي «قدمت القيم النبيلة في الحي الشعبي وحققت جماهيرية دون ابتذال».

وبعيداً عن مشاركاته الدرامية، روَّج محمد رمضان خلال الساعات الماضية لأحدث أعماله الغنائية «حبيبي أنا من غيرك» على حساباته في «السوشيال ميديا»، وسينمائياً، وبعد 3 سنوات من الغياب منذ تقديمه فيلم «ع الزيرو» تصدر رمضان بطولة فيلم «أسد» الذي عُرض في السينمات خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

محمد رمضان اشتهر بتقديم الأدوار الشعبية (حسابه على فيسبوك)

وعن السبب وراء غيابه عن المنافسة الدرامية، قال رمضان، في حديث سابق لوسائل إعلامية، إنه يفضل الوجود في كل الوسائط الفنية، مؤكداً حرصه على صناعة رصيد فني في السينما والمسرح، إلى جانب الدراما التلفزيونية التي قدم خلالها مسيرة مميزة ستعيش في ذاكرة الجمهور، واستشهد في حديثه بأسماء نجوم كبار مثل عادل إمام وأحمد زكي، موضحاً أن الأعمال الدرامية في مشوارهم قليلة بالمقارنة برصيدهم السينمائي.

بدوره، أكد الناقد الفني المصري عماد يسري أن «عودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية ستكون منتظرة لكنها محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أنها بعد غياب 3 سنوات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح محمد رمضان متوقف على قدرته على صنع حالة في الشارع تشبه ما فعله مسلسل (جعفر العمدة) فإذا لم يصنع الحالة المنتظرة ستكون هناك صدمة لدى جمهوره، بعدما زادت حدة المنافسة في السنوات الأخيرة خصوصاً في اللون الشعبي».

درامياً، قدّم رمضان مسلسلات مثل «ابن حلال» و«الأسطورة» و«نسر الصعيد» و«زلزال» و«البرنس» و«موسى» و«المشوار»، إلى جانب العمل الأكثر مشاهدة في مسيرته، وفق نقاد ومتابعين، «جعفر العمدة» الذي تصدر «الترند» خلال موسم رمضان 2023 وجسد خلال أحداثه شخصية «البطل الشعبي» التي اشتهر بها خصوصاً في أعماله الدرامية.