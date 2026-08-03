كيف ترسل «غوغل» تنبيهات بالزلازل قبل وقوعها؟

فوجئ عددٌ من سكان القاهرة والمحافظات المصرية فجر الاثنين، بتنبيهات عاجلة ظهرت على شاشات هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام تشغيل «أندرويد»، تحذّرهم من «هزة أرضية وشيكة»، وذلك قبل ثوانٍ قليلة من شعورهم الفعلي بالزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر سكان مصر بالهزة الأرضية في منطقة واسعة وصولاً إلى العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

هذا المشهد الذي تكرر في مناطق واسعة من القاهرة، أثار تساؤلات كثيرة حول التقنية التي مكَّنت «غوغل» من التنبؤ بالزلزال وتنبيه السكان قبل وقوعه.

شبكة رصد عالمية في جيبك

تعتمد «غوغل» في هذه الخدمة على ما يسمى «نظام أندرويد لتنبيهات الزلازل» (Android Earthquake Alerts System). وتكمن عبقرية هذه التقنية في تحويل ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى «مقياس زلازل» (Seismometer) مصغر.

ويعني ذلك أن كل هاتف أندرويد يحتوي على مستشعر صغير يسمى «مقياس التسارع» (Accelerometer)، وهو المستشعر المسؤول عن تحديد اتجاه الهاتف (أفقي أو رأسي) وتتبع حركته. عندما يكون الهاتف ثابتاً وموصولاً بالشاحن أو موضوعاً على سطح مستوٍ، يمكن لهذا المستشعر رصد الاهتزازات الدقيقة التي تسبق الموجات الزلزالية المدمرة.

كيف تعمل التقنية؟

ويعمل نظام «غوغل» تماماً مثل أنظمة الكشف التقليدية؛ إذ تكتشف هواتف أندرويد الموجات الزلزالية التي تنبعث من مركز الزلزال، وعندما يرصد الهاتف تلك الموجات، يُرسل البيانات والإحداثيات التقريبية للموقع إلى خوادم «غوغل»، التي تبحث بدورها عن مصدر الزلزال. وبمجرّد تحديد المصدر بمستوى كافٍ من الدقة، تُرسل التنبيهات. وعلى الفور، يستقبل الأشخاص هذه الرسائل قبل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز؛ لأنّ الرسائل الإلكترونية تنتقل أسرع من الموجات الزلزالية.

تعتمد العملية على مبدأ فيزيائي بسيط وسرعة فائقة في معالجة البيانات:

1. الرصد الأولي: عندما يكتشف الهاتف اهتزازاً يتوافق مع خصائص الموجات الزلزالية، يرسل إشارة فورية إلى خوادم «غوغل» المركزية، متضمنة موقعاً تقريبياً للهزة.

2. التحقق الجماعي: لا تعتمد «غوغل» على هاتف واحد؛ بل تنتظر وصول إشارات مماثلة من مئات أو آلاف الهواتف في المنطقة الجغرافية نفسها وفي اللحظة ذاتها.

3. إرسال التنبيه: بمجرد تأكد الخوادم من وقوع زلزال، يتم إرسال تنبيهات فورية للهواتف في المناطق المتوقع تأثرها. وبما أن إشارات الإنترنت تنتقل بسرعة الضوء، بينما تنتقل الموجات الزلزالية عبر الأرض بسرعة أبطأ بكثير، فإن التنبيه يصل للمستخدمين قبل وصول الاهتزاز الفعلي بمدة تتراوح بين ثوانٍ معدودة إلى نصف دقيقة.

حالات بارزة لنظام تنبيه الزلازل

نظام تنبيه الزلازل من «غوغل» فاعليته في كثير من الكوارث الطبيعية حول العالم، حيث أسهمت الثواني المعدودة التي يوفرها التنبيه في منح الناس فرصة لاتخاذ تدابير السلامة. فيما يلي أبرز الأمثلة العالمية التي حقق فيها النظام نجاحاً ملموساً.

تعدّ الدول التي تفتقر إلى شبكات رصد زلزالي تقليدية ومكلفة هي الأكثر استفادة من هذه التقنية، حيث تعوض الهواتف الذكية غياب الأجهزة الأرضية المتخصصة.

الفلبين - نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 - 6.7 درجة

أرسل النظام أول تنبيه بعد 18.3 ثانية فقط من بدء الهزة؛ ما منح السكان وقتاً كافياً للابتعاد عن الأجسام القابلة للسقوط.

فنزويلا – يونيو (حزيران) 2026 - 6.0 درجة

تلقى ملايين المستخدمين تنبيهات قبل وصول الموجات الزلزالية العنيفة، ورصدت التقارير إخلاء مكاتب في كاراكاس بنجاح بفضل التنبيه.

هايتي - أغسطس (آب) 2021 - 7.2 درجة

في ظل غياب البنية التحتية، أسهمت الهواتف في توفير بيانات فورية ساعدت فرق الإنقاذ في تحديد المناطق الأكثر تضرراً بسرعة.

اليونان – أبريل (نيسان) 2021 - 5.0 درجة

كانت من أوائل الدول التي اختبرت النظام عالمياً، وأثبتت الهواتف قدرتها على رصد الهزات في المناطق الجبلية والنائية.

بين عامي 2021 و2024، أرسل نظام الإنذار المبكر بالزلازل (AEA) تحذيرات لملايين الأشخاص في 98 دولة. وشمل ذلك أكثر من نصف مليون شخص في تركيا وسوريا تلقوا تنبيهاً في 6 فبراير (شباط) 2023، قبيل وقوع زلزال بلغت قوته 7.8 درجة. وحسب باحثي «غوغل»، فقد صدرت تنبيهات لـ1279 حدثاً زلزالياً، ثلاثة منها فقط كانت إنذارات خاطئة، اثنان منها ناجمان عن عواصف رعدية، وفق تقرير العام الماضي لدورية «ساينس».

ونظام تنبيه الزلازل لنظام أندرويد ليس مصمماً ليحل محل الأنظمة التقليدية، بل ليكملها. وتؤكد «غوغل» أنها ستواصل العمل على هذا النظام لتحسين أوقات الإنذار للزلازل المستقبلية.