معرض سعودي يعيد اكتشاف العين... من أداة للرؤية إلى لوحة تروى

قبل أن تكون العين نافذة يرى الإنسان منها العالم، يعتقد المصور السعودي أشرف حبيب أنها عالمٌ كامل يستحق أن يُكتشف. فعندما تُكبَّر قزحية العين عشرات المرات، لا تبدو مجرد عضو بيولوجي، بل تتحول إلى تضاريس تتشابك فيها الخطوط والألوان، فتشبه صحراء رسمتها الرياح، أو مجرةً تدور في فضاء بعيد، أو لوحةً تجريدية يصعب تصديق أنها تسكن داخل إنسان.

هذه الفكرة هي التي قادت أشرف حبيب إلى إطلاق معرض «بوابة الإبصار» في جدة، في تجربة يصفها بأنها الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط، تجمع بين الفن والمعرفة، وتدعو الزائر إلى تأمل أكثر تفاصيل الإنسان قرباً منه، وأكثرها غموضاً في الوقت نفسه.

المصور أشرف حبيب في معرضه بوابة الإبصار (الشرق الأوسط)

لا يبدأ المعرض بالكاميرا، بل بسؤال: ماذا لو توقفنا عن النظر بالعين... وبدأنا ننظر إليها؟ على مدى 3 سنوات، كرّس المصور السعودي جهده لتصوير القزحية، بعد رحلة مهنية امتدت لأكثر من 15 عاماً في التصوير الفوتوغرافي، اشتهر خلالها بفن الرسم بالضوء. لكنه هذه المرة لم يكن يبحث عن مشهد خارجي، بل عن الجمال المختبئ داخل الإنسان.

يقول أشرف حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «أردت أن أُري الناس الجمال الموجود داخل العين قبل أن ننظر بها إلى العالم. المعرض ليس معرضاً فنياً فقط، بل هو معرض فني وعلمي في الوقت نفسه، يكشف جماليات العين ويُظهر جمال صنع الخالق».

صورة تجمع أشكالاً وألواناً متعددة لقزحيات العين (الشرق الأوسط)

ورغم أن فكرة تصوير القزحية شاهدها في تجارب خارج المملكة، فإنه لم يتعامل معها باعتبارها تجربة فوتوغرافية فقط، بل بدأ أولاً بالبحث والقراءة لفهم اختلاف ألوان العيون وأشكالها، ودور الميلانين والعوامل الوراثية في تكوينها، قبل أن يلتقط أول صورة.

داخل المعرض، لا تبدو أي قزحية شبيهة بالأخرى. فكل عين تحمل تكويناً مختلفاً، وتفاصيل لا تتكرر، وخطوطاً صنعتها الوراثة، وأحياناً ظروف صحية نادرة، لتبدو كل صورة وكأنها عالم مستقل بذاته.

يؤكد حبيب أنه ليس طبيباً، وأن ما يقدمه هو قراءة فنية وبصرية، لكنه يعترف بأن آلاف الصور التي التقطها جعلته يكتشف أن العين تخبئ من التفاصيل أكثر بكثير مما يظنه الناس.

صورة توضح التشابه بين لون العين وزهرة دوار الشمس (الشرق الأوسط)

ويتابع: «نسافر حول العالم لنصور الجبال والبحار والتضاريس، بينما هناك تضاريس كاملة موجودة داخل أعيننا، لكنها أقرب إلينا من أي مكان»، ورغم أن كثيرين ينجذبون إلى العيون الفاتحة، اختار حبيب أن يمنح العيون الداكنة المساحة الأكبر من مشروعه، لأنها، على حد قوله، الأكثر تعرضاً لسوء الفهم.

قزحية لشخص يعاني من مرض مناعي نادر يستهدف الأنسجة التي تحتوي على صبغة الميلانين (الشرق الأوسط)

ويضيف: «كثير من الناس يعتقدون أن عيونهم سوداء، ثم يفاجأون عندما يشاهدون صورها مكبرة، فيكتشفون أنها بنية، وتضم تفاصيل وألواناً مدهشة لم يكونوا يرونها من قبل. بعد ذلك يبدأون في حب عيونهم أكثر.

ومن بين مئات العيون التي مرت أمام عدسته، بقيت إحدى الحالات النادرة عالقة في ذاكرته؛ إذ غيّر مرض نادر توزيع الميلانين داخل القزحية، فرسم تكويناً لونياً لم يشاهد مثله من قبل، حتى بدت العين وكأنها عمل فني أنجزته الطبيعة.

قزحية لشخص تضررت أعصابه الدقيقة المرتبطة بحركة البؤبؤ إثر تعرضه لحادث (الشرق الأوسط)

لكن أكثر ما يلفت انتباهه ليس الصور نفسها، بل اللحظة التي يواجه فيها أصحابها أعينهم للمرة الأولى، يصمت بعضهم طويلاً، ويقترب آخرون من الصورة أكثر من مرة، بينما يردد كثيرون العبارة نفسها: لم أكن أعلم أن عيني بهذا الجمال.

يبتسم حبيب وهو يروي تلك اللحظات قائلاً: «كثير منهم يشعر كأنه يرى نفسه من الداخل، وليس مجرد عينه»، ولا يختزل المصور مشروعه في الجانب الجمالي وحده، بل يرى أن لكل إنسان فرادته التي تنعكس في قزحية عينه، ويقول: «كل إنسان يحمل في عينه بصمة لمسيرة حياته، وهي ليست مجرد بصمة جمالية».

في نهاية الجولة، يغادر الزائر وهو ينظر إلى عيون من حوله بطريقة مختلفة. بعد هذه التجربة، لا تعود العين مجرد نافذة نطل منها على العالم، بل تصبح عالماً قائماً بحد ذاته، يختزن تفاصيل لا تُرى إلا عندما نمنحه الوقت الكافي لننظر إليه.