معركة «إيرادات السينما» في مصر تشتعل بين العوضي وإمام

اشتعلت معركة «إيرادات السينما»، في مصر بشكل واسع خلال الساعات الماضية بين النجمين محمد إمام بطل «صقر وكناريا»، وأحمد العوضي بطل «شمشون ودليلة»، فبينما أعلن إمام عن تصدره «شباك التذاكر»، وتحقيقه لإيرادات بلغت 100 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض، أعلن العوضي عن تحقيقه إيرادات بلغت 41 مليون جنيه خلال أسبوع واحد وصفه بـ«الاستثنائي».
وبدت المنشورات «السوشيالية» التي يستخدمها كل منهما في نشر قيمة الإيرادات لصالحه والتشكيك في منشور الآخر أشبه بـ«حرب كلامية غامضة»، حيث كتب أحمد العوضي منشوره الجدلي وحذفه مجدداً، وتضمن «مش عارف ليه الناس بتزود في الإيرادات بالأونطة، وتحقيق إيرادات 6 ملايين بالتزامن مع مباراة مصر والأرجنتين»... ساخراً: «هل عرض المباراة كان في السينما»، وكتب محمد إمام: «مش عارف ليه نجاحي مضايق ناس كتير»، وفي منشور آخر كتبه إمام وحذفه لاحقاً: «مش عارف ليه في ناس بتزود في الإيرادات عشان يبانوا ناجحين... معلش».
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل تدخل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مؤكداً لوسائل إعلام محلية «أن ما يحدث غير مقبول، وأن النقابة ستتخذ إجراءات حاسمة، في حال عدم توقف التراشق بينهما، وحذف المنشورات التي تسببت في الأزمة».
وعلى هامش جولته في إحدى السينمات وحضور الفيلم مع الجمهور بمصر، أكد أحمد العوضي في تصريحات إعلامية، أن «حفلات عروض فيلمه بالسينمات كاملة العدد»، لافتاً إلى أنه ينشر الأرقام الحقيقية للإيرادات، وأن «محمد إمام زميل ونجم كبير، وأن ما يكتبه ليس موجهاً له بل للجهة التي تصدر هذه الأرقام ويقوم إمام بنشرها».
وفي السياق، يجمع «شمشون ودليلة» أحمد العوضي ومي عمر للمرة الأولى سينمائياً، والفيلم من تأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا، كما يجمع «صقر وكناريا» محمد إمام وشيكو لأول مرة أيضاً، والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
ويرى نقاد أن ما يحدث بين النجمين لا يليق مطلقاً بـ«السينما المصرية»، حيث وصفت الناقدة الفنية المصرية ماجدة موريس ما يجري بأنه «تدهور فني» يضر بالصناعة، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «الترويج الحقيقي لأي عمل هو جودته الفنية، وليس تحويل المنافسة إلى سباق أرقام يومي عبر (السوشيال ميديا)».
وشددت ماجدة موريس، على أن «متابعة الإيرادات اليومية هي مسؤولية المنتج أو الموزع وليست مسؤولية البطل»، وأيَّدت الناقدة الفنية، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في موقفه وتدخله المبكر لإيقاف هذه المهاترات التي تقلل من شأن السينما المصرية، حسب تعبيرها.
ويشهد موسم الصيف السينمائي، في مصر على وجود توليفة فنية من الأكشن والإثارة والكوميديا عبر أفلام «سفن دوجز»، و«إذما»، و«الكلام على إيه»، و«ابن مين فيهم»، و«القصص»، و«أسد»، و«الكراش»، إلى جانب فيلمي «صقر وكناريا»، و«شمشون ودليلة»، واللذين حجبت حصيلة «شباك التذاكر» اليومية لكل منهما من قبل الجهة المنتجة أخيراً، والاكتفاء بالإعلان عنها بشكل خاص.
وأكد الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن، أن «هذه المعركة لم تتكرر منذ فترة طويلة، وأنها ظاهرة سلبية توقفت منذ سنوات، لكنها عادت مجدداً في ظل عدم الثقة من البعض، وعدم الرضا عن أرقام أو ترتيب معين، خصوصاً مع امتناع الجهات المسؤولة عن إعلان الإيرادات اليومية أخيراً».
وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث سوف يؤثر على الصناعة، ولذلك يجب على غرفة صناعة السينما أن تتوقف عن دورها (المحايد) تجاه هذا الأمر، وأن تقنع الجهات المنتجة بالإعلان عن الإيرادات الحقيقية، حتى لو كانت قليلة فهذا أفضل بكثير من الارتباك وانعدام الشفافية»، وفق قوله.