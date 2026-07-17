كنوز المتاحف المصرية تجتذب 540 ألف زائر بلندن وهونغ كونغ

اجتذبت المعارض الأثرية المصرية المؤقتة المقامة في الخارج أعداداً كبيرة من الزائرين خلال الفترة الماضية، من بينها معرض «مصر تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية» في هونغ كونغ، الذي استقبل 430 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما استقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام في العاصمة البريطانية لندن، 110 آلاف زائر منذ افتتاحه في فبراير (شباط) الماضي، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

ويضم معرض «مصر تكشف عن أسرارها» 250 قطعة أثرية، اختيرت من عدة متاحف مصرية، تشمل «المتحف المصري بالتحرير» و«متحف مطروح القومي»، و«متحف كفر الشيخ القومي»، و«متحف الأقصر للفن المصري»، و«متحف سوهاج القومي».

ويتضمن المعرض قطعاً حديثة الاكتشاف من منطقة سقارة الأثرية، إلى جانب مجموعة مختارة من القطع التي سبق عرضها في معرض «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» بمتحف شنغهاي بالصين.

وعدّ المتخصص في تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم، الدكتور عمر المعتز بالله، الإقبال الكبير على المعرضين دليلاً على أن التراث المصري يُمثل أصلاً ثقافياً واقتصادياً قادراً على إنتاج قيمة متجددة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارض الدولية لا تُحقق عائداً من التذاكر فحسب، وإنما تُنشّط أيضاً قطاعات السياحة والضيافة والنقل والإعلام والتسويق والمنتجات الثقافية. كما تكشف أعداد الزوار عن استمرار الطلب العالمي على الثقافة المصرية القديمة، بما يعكس قدرتها على الحفاظ على جاذبيتها داخل السوق الثقافية الدولية. ويسهم هذا الحضور في تعزيز العلامة الثقافية لمصر، وترسيخ صورتها بوصفها مقصداً حضارياً وسياحياً عالمياً».

جانب من معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» (وزارة السياحة والآثار)

وأشار المعتز بالله إلى أن «مثل هذه المعارض تمنح مصر قوة ناعمة مؤثرة، بوصفها إحدى أدوات الترويج السياحي والدبلوماسية الثقافية، إذ تدفع الجمهور إلى التعرف على المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتُحفزه على زيارتها. وبذلك تصبح القطع الأثرية جزءاً من منظومة أوسع تجمع بين الثقافة والسياحة والتعليم والإعلام والاستثمار والعلاقات الدولية، بما يُتيح توظيفها في دعم الاقتصاد الثقافي وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية»، على حد تعبيره.

ويضم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته الحالية بلندن 180 قطعة أثرية، من أبرزها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، إلى جانب قطع من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات من عدد من المتاحف المصرية، تُبرز الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة متنوعة من التماثيل، والحُلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، إضافة إلى عدد من التوابيت الخشبية الملونة، وفق بيان الوزارة.

وقال الخبير الآثاري والمتخصص في علم المصريات، أحمد عامر، إن «المعارض الخارجية تلعب دوراً محورياً في العمل على التسويق المتميز»، واصفاً القطع الأثرية بأنها «خير دعاية غير مدفوعة الأجر، وتُساعد أيضاً على زيادة الدخل للمجلس الأعلى للآثار، كما يزداد الدعاية الإعلامية في الصحف والتلفزيون للحضارة المصرية القديمة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «فن اختيار القطع الأثرية يُعدّ من أهم أسباب رواج أي معرض خارج مصر؛ حيث يجري اختيار هذه القطع ضمن سيناريو متحفيّ مدروس، مع مراعاة السياقين التاريخي والحضاري لكل قطعة، فنجد أن الربط بين القطعة المختارة ومكانها الأصلي يوضح علاقة الأثر بالجغرافيا؛ حيث يستطيع أن يحول زيارة المعرض إلى امتداد رمزي للمتحف داخل مصر؛ لذلك أصبحت المعارض لها دور رئيسي ومهم في الفترات المقبلة من أجل معرفة الحضارة المصرية أكثر».